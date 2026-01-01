Главная страницаО нас

Что такое Capital.com?

Capital.com — одна из самых динамично развивающихся торговых платформ в мире. Более того, по версии Deloitte Technology Fast 50, мы были признаны самой быстрорастущей компанией на Ближнем Востоке в 2024 году. Мы помогаем нашим клиентам из офисов в Великобритании, Европе, Австралии и на Ближнем Востоке. Мы всегда рассказываем клиентам об изменениях на платформе, чтобы сделать их торговлю легче с помощью понятных технологий, углубленного обучения и всегда доступной службы поддержки.

Наша миссия состоит в том, чтобы помогать трейдерам принимать более взвешенные решения, предоставляя им инструменты и ресурсы, необходимые для уверенной торговли. Благодаря нашему подходу мы получили множество наград от таких ведущих экспертов отрасли, как Online Money Awards 2024 («Лучшая торговая платформа») и Good Money Guide («Лучшее торговое приложение 2023»), а также рейтинг «отлично» на Trustpilot.

Краткий обзор

Обладатель международных наград

Присоединяйтесь к брокеру, который поддержит вас во время торговли. Мы получили награды «Лучшее торговое приложение 2023 года» (Good Money Guide), «Лучшая торговая платформа 2024 года» и «Лучший поставщик CFD 2023 года» (Online Money Awards). 

$1трлн торгового объема сделок клиентов

Вы можете быть уверены, что мы не просто делаем смелые заявления – нам доверяют клиенты по всему миру. Наши клиенты доверяют нам настолько, что к 2024 году торговый объем всех сделок превысил 1 триллион долларов. 

Нужные вам рынки

Торгуйте CFD на огромный спектр популярных мировых рынков, от биткоина (BTC) до Dogecoin (DOGE), от нефти до природного газа, от золота до меди, а также на широкий выбор известных акций, валютных пар и фондовых индексов.

Что вы'получите?

У нас есть инструменты для трейдеров разного уровня: от начинающих до опытных. Они помогут торговать вам уверенно.

Быстрый доступ к вашим деньгам

Получите свои деньги без лишних хлопот. Быстрые выводы – Мы обрабатываем 94% выводов в течение часа и 99% выводов в течение 24 часов (данные сервера Capital.com на 2024 год).

Желаемый уровень левереджа

Выберите желаемый уровень левереджа: до 200:1 на сырьевые товары, форекс и индексы, и от 1:1, если вы предпочитаете использовать 0% оплаты за перенос сделки на следующий день по акциям и криптовалютам.

Платформа, которая вас не подведет

Торгуйте наплатформе, удостоенной множества наград или в приложении – «Лучшая торговая платформа» (Online Money Awards 2024) и «Лучшее торговое приложение 2023» (Good Money Guide) – разработаны с учетом ваших потребностей.

Обслуживание клиентов мирового класса

Откройте аккаунт быстро и легко. С того момента, как вы присоединитесь к нашему сообществу, о вас будет заботиться наша команда экспертови вы получите полный доступ к образовательным, новостным и аналитическим материалам.

Чем мы известны?

Мы стали многократно награжденным брокером благодаря нашему технологичному подходу, удобному интерфейсу, высококачественной службе поддержки и отличному соотношению цены и качества. Технологии лежат в основе всего, что мы делаем. Мы предлагаем умные функции, такие как данные о рынке в режиме реального времени, продвинутые инструменты для графиков и удобное приложение для торговли на ходу. Мы стремимся обеспечить частным трейдером свободный доступ к мировым финансовым инструментам, предлагая более 5,500 рынков с разными видами активов.

Мы всегда находимся в поиске новых идей, чтобы помочь нашим клиентам торговать уверенно и принимать более взвешенные решения. Для этого мы используем последние разработки, образовательные ресурсы и конкурентные цены в постоянно меняющемся торговом ландшафте. 

857 000+
Трейдеры по всему миру
110 000+
Активные клиенты (за месяц)
24/7
Служба поддержки
100
Технические индикаторы

Что индустрия говорит о нас?

Наши понятные продукты, всегда доступная служба поддержки и постоянные улучшения не остались без внимания главных экспертов области.

В 2023 году мы попали в рейтинг Deloitte Technology Fast 50 как одна из 50 самых быстрорастущих технологических компаний на Ближнем Востоке и Кипре. Посмотрите, какие еще мы получили награды за нашу работу:

award
BrokerChooser
Лучший CFD-брокер (2026)
award
Good Money Guide
Лучший трейдинговый аккаунт: Выбор пользователей (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Комиссии и сборы (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Простота использования (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Криптовалютный трейдинг (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Брокер TradingView (2025)
award
ForexBrokers.com
Лучшие в классе: Обучение (2025)
award
Investors’ Chronicle в Financial Times
5 звезд в номинации: Приложение (2024)
award
Investors’ Chronicle в Financial Times
5 звезд в номинации: Поставщик CFD (2024)
award
Investors’ Chronicle в Financial Times
5 звезд в номинации: Исключительная платформа (2024)
award
Online Money Awards
«Лучшая торговая платформа» (2024)
award
ForexBrokers.com
«Лучшие в категории: Комиссии и сборы» (2024)
award
ForexBrokers.com
«Лучшие в категории: Простота использования» (2024)
award
ForexBrokers.com
«Лучшие в категории: Обучение» (2024)
award
ForexBrokers.com
«Лучшие в категории: Для начинающих» (2024)
award
Deloitte Technology
«Самая быстрорастущая технологическая компания на Кипре и Ближнем Востоке» (2023)
award
Good Money Guide
«Лучшее торговое приложение» (2023)
award
Online Money Awards
«Лучший CFD брокер» (2023)
award
ForexBrokers.com
«Самый быстрорастущий брокер» (2023)
award
Investment Trends
«Общая удовлетворенность клиентов» (2022)
award
Investment Trends
«Соотношение цена/качество» (2022)
award
ADVFN
«Лучшая платформа для спред-беттинга» (2022)
award
Financial Times Investors' Chronicle
«Лучшая платформа для новых инвесторов» (2022)

Что мы предлагаем?

Торговля с CFD

Совершайте длинные или короткие сделки с валютными парами, индексами, акциями, сырьевыми товарами и криптовалютами

Начать торговать CFD

Торговые платформы

Выбирайте между фаворитами отрасли — TradingView, MT4 или торгуйте на нашей платформе с широким набором инструментов и индикаторов
Ознакомьтесь с нашими торговыми платформами

Обучение

Принимайте решения на основе тщательного анализа разных классов активов, а также с помощью актуальных фундаментальных и технических факторов, влияющих на рынок
Научитесь торговать

Наши офисы по всему миру

Мы помогаем нашим трейдерам по всему миру, имея офисы на четырех континентах.

Надежный партнер
Надежный партнер
Рекомендованный партнер
Рекомендованный партнер