Обладая уникальной экспертизой в области финансов и трейдинга, наши руководители вывели компанию в число самых быстрорастущих брокеров Европы, разрабатывая инновационные продукты, которые помогают трейдерам принимать более обоснованные решения.
Виктор — предприниматель из Великобритании, обладающий тонким чутьём на прорывные технологические проекты, которые формируют будущее рынка. C 2001 года он инвестирует в передовые технологии через свой международный инвестиционный фонд VP Capital.
Умение Виктора объединять лучшие технологии с энергичными и целеустремлёнными командами сотрудников привело к созданию Capital.com в 2016 году. С тех пор Capital.com зарекомендовала себя как одна из самых быстрорастущих торговых платформ в мире с офисами в Великобритании, Европе, Австралии и на Ближнем Востоке.
Руперт присоединился к Capital.com в июне 2022 года, проработав более 15 лет в сфере трейдинга и продаж в Великобритании и США. Имея за плечами многолетний опыт работы в дилинг отделе IG, он стал заместителем руководителя отдела по работе с валютой и криптовалютными продуктами. В 2017 Руперт был назначен гендиректором IG US, где он получил разрешение регулирующих органов и запустил компанию, а затем превратил её в заметного нового игрока на рынке валютных операций США.
Как генеральный директор Capital.com UK, Руперт курирует бизнес в Великобритании и обеспечивает соответствие глобальной стратегии группы компаний.
Христофорос присоединился к команде Capital.com в ноябре 2016 года, имея за плечами десятилетний опыт работы в страховом и финансовом секторах. Он начинал свою карьеру как актуарий в сфере перестрахового брокерства. Затем провел еще три года в брокерском секторе, пройдя путь от младшего дилера до менеджера по рискам. К нашей команде он присоединился в качестве руководителя отдела рисков, а затем стал главным специалистом по рискам, после чего занял пост руководителя операционного отдела.
Христофорос получил степень бакалавра математики в Лидсском университете и степень магистра актуарных наук в Лондонском городском университете (ныне Сити Сент-Джорджес).
Тарик Чебиб отвечает за экспансию Capital.com на новые, быстрорастущие рынки по всему региону. Обладая более чем десятилетним опытом работы в брокерской индустрии, Тарик присоединился к Capital.com в июле 2021 года в должности директора по доходам (Chief Revenue Officer), а год спустя перешёл на позицию регионального генерального директора. Тарик проживает в Дубае и в настоящее время возглавляет нашу дочернюю компанию в ОАЭ, которая недавно получила лицензию. За время своей карьеры он занимал ряд руководящих должностей высшего звена, включая должность руководителя отдела продаж в IG, а в последнее время – регионального директора Pepperstone по Ближнему Востоку.
У него степень магистра менеджмента в бизнес-школе Cass, а также степень бакалавра бизнеса в Лондонском университете Брунеля.
Томас Маккрикард – генеральный директор Capital Com Australia, отвечающий за стратегию компании, регуляторный надзор и деятельность в регионе.
Обладая более чем десятилетним опытом работы с мировыми финансовыми рынками, Томас занимал руководящие должности в сфере торговли деривативами, управления рисками и стратегии в Лондоне и Мельбурне. С декабря 2023 года он занимает должность директора Capital Com Australia, руководя бизнесом на ключевых этапах развития и роста. Томас получил степень бакалавра бизнес-математики и статистики в Лондонской школе экономики и политических наук.
Ариэль присоединился к нам Capital.com в марте 2021 года. Он начал свой путь в Ernst & Young 18 лет назад, где был старшим аудитором высокотехнологичных компаний, котирующихся на бирже Nasdaq. Позже он работал старшим контролером в сфере стартапов, а также в многонациональных крупных конгломератах, таких как французская группа компаний Alstom Energy (была приобретена General Electric). До недавнего времени он три года возглавлял финансовый отдел европейского подразделения платформы социального трейдинга eToro.
Ариэль – сертифицированный бухгалтер, который имеет степень бакалавра в области бухгалтерского учета, менеджмента и экономики, а также степень магистра делового администрирования в области финансового менеджмента.
Шина присоединилась к Capital.com в сентябре 2023 года, имея за плечами впечатляющий опыт управления командами по всей Европе и на Ближнем Востоке во всех аспектах комплаенса. До прихода в Capital.com Шина занимала должность директора по комплаенсу в компании ADSS. В начале своей карьеры Шина провела более десяти лет в CMC Markets, пройдя путь от помощника по комплаенсу до главы комплаенса по Великобритании и Европе.
Она получила степень бакалавра права в Лондонском университете Королевы Марии и степень магистра в области международной государственной политики в Калифорнийском университете.
Саша занимает должность директора по продукту в Capital.com и руководит развитием нашей глобальной платформы и пользовательского опыта. Обладая большим опытом в области управления продуктом, финансовых технологий и инноваций, ориентированных на клиента, он увлечен созданием интуитивно понятных, масштабируемых продуктов, которые отвечают реальным потребностям пользователей. Саша обладает опытом управления кросс-функциональными командами на различных рынках. Он сосредоточен на стимулировании роста продукта за счёт анализа и применения данных, дизайн-мышлении и построения культуры высокой эффективности. До работы в Capital.com Саша возглавлял направление продуктов Revolut в области Wealth & Trading и Credit.
В должности директора по информационной безопасности в Capital.com Павел руководит глобальной стратегией компании в области информационной безопасности, ИТ, инфраструктуры, операционной деятельности платформы и соблюдения регуляторных требований. С момента прихода в 2018 году, он сыграл важную роль в укреплении безопасности Capital.com и создании надежной, масштабируемой технологической основы для динамичного роста в рамках государственного регулирования финтех-отрасли. С глубоким опытом в области кибербезопасности, управления ИТ-инфраструктурой и управления рисками, Павел обеспечивает культуру кибер-устойчивости и нормативному соответствию, сохраняя Capital.com на передовой надежных и гибких финансовых технологий.
Евгений Лемеш отвечает за глобальную кадровую стратегию Capital.com, ориентированную на развитие талантов, организационный рост и формирование высокоэффективной инклюзивной культуры. Обладая обширным опытом управления персоналом в динамичной и быстро масштабируемой среде, он курирует весь жизненный цикл сотрудников – от подбора персонала и вовлечения в работу до обучения, повышения квалификации и развития лидерских качеств. Евгений разрабатывает стратегии, ориентированные в первую очередь на людей: они помогают в достижении бизнес-целей, поддерживают инновации и позволяют людям преуспевать на каждом этапе своей карьеры.
С момента прихода в компанию в 2016 году Николай сыграл важную роль в стимулировании ее роста – от зарождения стартапа до глобального бизнеса, которым она является сегодня. Обладая способностями к привлечению талантов и развитию бизнеса в быстрорастущем финтех-секторе, Николай успешно руководил многочисленными ключевыми функциями, начиная от юридических и операционных до роста и маркетинга.
У него более чем 10 лет опыта работы в сфере развития бизнеса и инвестиций, а также степень доктора юридических наук.
Прежде чем перейти в Capital.com, Валентина работала ведущим юрисконсультом и административным или управляющим директором во многих компаниях в сфере информационных технологий, СМИ, недвижимости и финансовых услуг.
До этого Валентина работала юристом в одной из ведущих местных юридических фирм. У Валентины степень бакалавра в области правового регулирования коммерческой деятельности в Белорусском государственном университете. Она также прошла программу профессионального менеджмента в бизнес-школе IPM. В настоящее время получает степень магистра права в Королевском колледже Лондона по программе международного финансового и коммерческого права.
Элпида присоединилась к компании Capital.com в 2024 году, с более чем 10-летним международным опытом в области работы с клиентами, адаптации, платежей и преобразований бэк-офиса. Как руководитель операционного отдела, она отвечает за ключевые функции, которые повышают качество обслуживания клиентов и оптимизируют эффективность бизнеса. Ранее она занимала руководящие должности в сфере финтеха, включая должность старшего вице-президента по работе с клиентами и руководителя отдела безопасного хранения, где руководила международными командами, занималась автоматизацией и улучшением предоставления услуг.
Виталий Кедык – опытный эксперт в области цифровых активов, с почти 10-летним опытом внедрения инноваций в сфере криптовалют и Web3. С 2017 года работал с несколькими регулируемыми криптобиржами и был представляющим основателем CryptoUK, сделав вклад в раннее развитие крипторегулирования в Великобритании.
До прихода в Capital.com Виталий возглавлял отдел стратегии в компании Currency.com, где руководил стратегическими инициативами и успешно выстраивал процессы слияния и поглощения, успешно завершенные в начале 2025 года. В Capital.com он сосредоточен на расширении ассортимента криптовалют на платформе, и в этом ему помогают глубокие знания крипторынков, цифровых финансов и нормативно-правовой базы.