Главная страницаВсе платформыВеб-платформа

Торговая платформа Capital.com

Торгуйте на отмеченной наградами, удобной платформе с передовыми инструментами, интегрированными финансовыми новостями, персонализированными вотчлистами и многим другим.

Преимущества торговой веб-платформы Capital.com

От 100+ технических индикаторов до углубленного обучения и не только: все инструменты и ресурсы, которые вам нужны, доступны в умном и интуитивно понятном интерфейсе.

Понятный, удобный в навигации интерфейс

Получите доступ ко всем необходимым инструментам, тогда, когда они вам нужны. Откройте для себя графики, инструменты, вотчлисты, онлайн-чат и многое другое благодаря удобной функциональности.

Множество типов графиков

Настройте графики под свой вкус и планируйте сделки, используя свечи, бары, области, Heikin-Ashi или линейные форматы. Легко переключайтесь между вкладками графиков для оптимальной видимости рынка.

Продвинутые аналитические инструменты

От Bollinger Bands® до MACD — отточите свой анализ с помощью 100+ интуитивно понятных индикаторов технического анализа, а также обширных инструментов рисования.

Демо-версия торговли

Оттачивайте свои стратегии на виртуальных деньгах и изучайте нашу простую платформу без риска, пока вы знакомитесь с инструментами и возможностями реального аккаунта.

Исчерпывающие финансовые новости

Получайте последние технические и фундаментальные данные по всем вашим любимым активам и принимайте торговые решения, не покидая платформы.

Инструменты управления рисками

Используйте стоп-лоссы,1 чтобы ограничить потери, когда рынок идет против вас, и обеспечить прибыль с помощью ордеров тейк-профит.Кроме того, попробуйте наши новые трейлинг-стопы для установки уровня стопа, который следует за благоприятным движением цены, фиксируя прибыль и ограничивая убытки.

Неограниченные вотчлисты

Группируйте ваши любимые рынки в списки, чтобы следить за их динамикой одним взглядом сразу после входа на платформу.

Режим хеджирования

Компенсируйте временные неблагоприятные рыночные движения по сделке, открыв противоположную позицию на том же рынке. Обратите внимание, что при использовании режима хеджирования вам нужно будет оплатить спред и ночное финансирование по обеим позициям.

Читайте наши отзывы, чтобы узнать больше о нас

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

4.8
Рейтинги и отзывы
4.7
Рейтинги и отзывы
4.7
4.6

Почему стоит торговать CFD с Capital.com?

Честные и прозрачные комиссии

Получите полную информацию о спредах и сборах, которые мы взимаем, на странице сборы и комиссии.

TradingView и MT4

Интегрируйте без проблем нашу умную платформу с передовым сторонним программным обеспечением.

Быстрый вывод средств

98,62% операций по выводу средств обрабатываются в течение 24 часов, согласно данным нашего внутреннего сервера за 2024 год.

Круглосуточная поддержка

Получите помощь, когда это необходимо, с нашей квалифицированной командой, доступной для поддержки 24/7.

Предпочитаете торговать на мобильном устройстве? Установите приложение.

Торгуйте на 3 000+ рынках в любом месте, где есть интернет, и устанавливайте ценовые алерты, которые будут уведомлять вас о значительных движениях рынка.

QR code
Scan to Download
Image

Интеграция с TradingView

Торгуйте CFD с Capital.com непосредственно через всемирно известные графики TradingView.

Image

Узнайте больше

Исследуйте более 3000 рынков

И смотрите исторические данные в режиме реального времени, чтобы принимать обоснованные торговые решения.

Просмотреть рынки

Проверьте наши комиссии

Узнайте больше о наших прозрачных комиссиях.

Узнать о комиссиях и сборах

Ищете помощь?

Перейдите в наш центр поддержки для поиска ответов на часто задаваемые вопросы и руководств, или воспользуйтесь услугой чата, чтобы поговорить с кем-то из нашей команды.

Получить поддержку

1 – Стоп-лоссы могут быть не гарантированы.

Почему стоит выбрать Capital.com? Наши цифры говорят сами за себя

Группа компаний Capital.com
857 000+
Трейдеры по всему миру
110 000+
Активные клиенты (за месяц)
24/7
Служба поддержки
100
Технические индикаторы
Надежный партнер
Надежный партнер
Рекомендованный партнер
Рекомендованный партнер