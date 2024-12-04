Пригласите друга, заработайте $200

Может ваши друзья трейдят? Поделитесь с ними ссылкой и получите вознаграждение $200, когда они выполнят условия.*

*Применяются условия. Подробнее – по ссылке.

Как это работает

1 Пригласите друзей

Перейдите в раздел «Пригласить друзей» в приложении или на веб-платформе, создайте реферальную ссылку и поделитесь ей с друзьями. Остальное зависит только от них.

2 Запросите вознаграждение

Когда ваш друг верифицирует аккаунт, внесет депозит от $200 USD (или эквивалент в вашей местной валюте) и совершит три сделки, вы заработаете вознаграждение. Посмотреть или вывести вознаграждение можно в разделе «Пригласить друзей».

3 Повторите

Количество друзей, которых вы можете пригласить, не ограничено. До тех пор, пока они выполняют условия, вы будете зарабатывать!

Готовы присоединиться к ведущему брокеру?

Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров по всему миру
1. Создайте аккаунт2. Внесите первый депозит3. Начните торговать

Почему Capital.com — правильный выбор?

Мы помогаем трейдерам принимать более взвешенные решения. Вот почему 845,000+ трейдеров по всему миру выбирают нас.

Удобная платформа

Торгуйте на 5,500+ рынках CFD с помощью удобного интерфейса и графиков, оснащенных индикаторами и функциями рисования.

Прозрачные комиссии

Выясните, что вам придется уплатить, перед тем как торговать. С полным перечнем сборов можно ознакомиться на нашем сайте.

TradingView и MT4

Интегрируйте нашу продвинутую платформу со сторонним ПО.

Быстрый вывод средств

Берите деньги, когда они вам понадобятся. В 2024 году мы обработали 99,62% выводов в рамках 24 часов (данные внутренних серверов).

Бесплатный демо-аккаунт

Оттачивайте свою стратегию и развивайте навыки торговли без риска для капитала.

Инструменты управления рисками

Минимизируйте риски с помощью нашего набора инструментов: гарантированные стопы (за дополнительную плату), стоп-лоссы и тейк-профиты.

Надежный партнер
Работает на
Читайте наши отзывы, чтобы узнать больше о нас

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

Часто задаваемые вопросы

Почему стоит пригласить друзей на Capital.com?

Наша выгодная и гибкая реферальная программа дает вам возможность получать дополнительный доход.

Всем ли доступна реферальная программа?

Реферальная программа доступна и видна только в приложении клиентов, зарегистрированных в Capital Com Online Investments Ltd, деятельность которой регулируется Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов.

Вот список стран, где программа работает:
Андорра; Антигуа и Барбуда; Ангилья; Албания; Армения; Ангола; Антарктида; Аргентина; Аруба; Аландские острова; Азербайджан; Босния и Герцеговина; Барбадос; Бангладеш; Буркина-Фасо; Бахрейн; Бурунди; Бенин; Сен-Бартелеми; Бермудские острова; Бруней-Даруссалам; Боливия; Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба; Бразилия; Багамские острова; Бутан; Остров Буве; Ботсвана; Белиз; Кокосовые острова (Килинг) Острова; Демократическая Республика Конго; Центральная Африканская Республика; Демократическая Республика Конго; Швейцария; Кот д'Ивуар; Острова Кука; Чили; Камерун; Колумбия; Коста-Рика; Кабо-Верде; Кюрасао; Остров Рождества; Джибути; Доминика; Доминиканская Республика; Алжир; Эквадор; Египет; Западная Сахара; Эфиопия; Фиджи; Фолклендских (Мальвинских); Фарерские Острова; Габон; Гренада; Грузия; Французская Гвиана; Гернси; Гана; Гренландия; Гамбия; Гвинея; Гваделупа; Экваториальная Гвинея; Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов; Гватемала; Гвинея-Бисау; Гайана; Гонконг; Херд и острова Макдональд острова; Гондурас; Гаити; Индонезии; Остров Мэн, Индия; Британская территория Индийского океана; Исландия; Джерси; Ямайка; Иордания; Япония; Кения; Кыргызстан; Камбоджа; Кирибати; Коморские Острова; Сент-Китс и Невис; Республики Корея; Кувейт; Каймановы острова; Казахстан; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Ливан; Сент-Люсия; Лихтенштейн; Шри-Ланка; Либерия; Лесото; Марокко; Монако; Молдова; Черногория; Санкт-Мартин (французская часть); Мадагаскар; Северная Македония; Мали; Монголия; Макао; Мартиника; Мавритания; Монтсеррат; Маврикий; Мальдивы; Малави; Мексика; Мозамбик; Намибия; Новая Каледония; Нигер; Остров Норфолк; Нигерия; Никарагуа; Непал; Науру; Ниуэ; Оман; Панама; Перу; Французская Полинезия; Папуа-Новая Гвинея; Филиппины; Пакистан; Сен-Пьер и Микелон; Питкерн; Парагвай; Катар; О-в Реюньон; Сербия; Руанда; Саудовская Аравия; Соломоновы острова; Сейшельские острова; острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Шпицберген и Ян-Майен; Сьерра-Леоне; Сан-Марино; Сенегал; Суринам; Сан-Томе и Принсипи Сальвадор; Сингапур; Синт-Мартен (нидерландская часть); Свазиленд; Теркс и Кайкос; Чад; Французские Южные территории; Того; Таиланд; Таджикистан; Токелау; Восточный Тимор; Туркменистан; Тунис; Тонга; Турция; Тринидад и Тобаго; Тувалу; Тайвань; Танзания; Украина; Уганда; Уругвай; Узбекистан; Ватикан; Сент-Винсент и Гренадины; Британские Виргинские острова; Вьетнам; Вануату; Уоллис и Футуна; Майотте, Южная Африка; Замбия; Зимбабве.

Сколько я могу заработать?

Вы можете заработать до $200 за каждого приглашенного друга.  Вознаграждение будет выплачено в валюте вашего аккаунта.

Как мне пригласить друга?

Чтобы пригласить друга в мобильном приложении, нажмите на кнопку «Пригласить друзей» в одноименной вкладке. В настольной версии платформы нажмите кнопку «Пригласить друзей» в разделе «Рефералы». Затем поделитесь своей уникальной реферальной ссылкой с друзьями через сообщение, email или любым другим способом. Пожалуйста, прежде чем делать это, получите предварительное согласие от друзей.

Как мне получить реферальную награду?

Чтобы вы могли получить реферальную награду, вашему другу нужно:

  • Зарегистрировать аккаунт на Capital.com по реферальной ссылке, которой вы поделились, и пройти верификацию для начала торговли
  • Внести депозит на сумму не менее $200 (ознакомьтесь с условиями для депозитов в других валютах)
  • Совершить три сделки

Когда я смогу получить свое вознаграждение?

Как только ваш друг выполнит все условия, в центре наград появится кнопка «Запросить». После этого ваше вознаграждение будет переведено на ваш аккаунт Capital.com и вы сможете запросить его в любое удобное время.

Сколько рефералов я могу пригласить?

Вы можете пригласить столько друзей, сколько захотите.

Когда начнется следующий период?

Вы можете узнать, когда начнется следующий период, в центре наград.