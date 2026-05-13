Безопасна ли платформа Capital.com?

Ваша безопасность – наш приоритет. Вот как мы храним ваши деньги и данные и поддерживаем надежную торговую платформу, которой доверяют 857,000+ трейдеров по всему миру.

Как Capital.com обеспечивает вашу безопасность

Мы обеспечиваем вашу безопасность, используя ряд мер по защите клиентов и безопасности данных. Они направлены на защиту ваших средств, поддержание прозрачности и обеспечение безопасной торговой среды.

Сегрегированные клиентские средства

Ваши деньги надежно защищены ведущими банками – мы никогда не используем их для собственных нужд.

Защита от отрицательного баланса

Мы автоматически пополняем ваш аккаунт, если баланс опускается ниже нуля.

Инструменты управления рисками

Вы можете обезопасить свои деньги с помощью встроенных инструментов, которые автоматически закрывают ваши позиции.

Международные стандарты безопасности

Безопасность вашей информации и платежей гарантируется соблюдением стандартов ISO 27001 и PCI DSS.

Защита от кибератак

Вы можете быть уверены, что мы используем лучшие на рынке решения для обеспечения безопасности ваших данных.

Преданная, профессиональная команда поддержки

Вашими деньгами и данными управляют высококвалифицированные специалисты в соответствии со строгой системой допусков.

Как хранятся ваши деньги

Деятельность нашей компании регулируется пятью финансовыми юрисдикциями по всему миру, включая Комиссию по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). То есть ваши деньги защищены сразу несколькими способами.

Ваши деньги надежно защищены

Средства, которые вы вносите на аккаунт, защищены в соответствии с действующими правилами. Это означает, что все без исключения ваши деньги хранятся на отдельных счетах в регулируемых банках. У нас нет возможности использовать ваши деньги в собственных нуждах.

Вы никогда не останетесь перед нами в долгу из-за торговых убытков

В соответствии с нормативными требованиями, ваш аккаунт защищен от отрицательного баланса. То есть, если вы являетесь розничным клиентом, ваши торговые убытки никогда не превысят баланс вашего аккаунта.

У вас будут инструменты для защиты вашего капитала

В нашем приложении вы можете точно определить, насколько сильно вы рискуете. Просто добавьте к своей позиции гарантированный стоп-лосс. Это гарантирует, что ваша позиция закроется на указанном вами уровне стопа, несмотря ни на что. Вы просто заплатите комиссию за срабатывание защиты от проскальзывания.

Как мы храним ваши данные

Мы придерживаемся международных стандартов безопасности

Мы соответствуем требованиям стандарта ISO 27001, мирового стандарта информационной безопасности, и PCI DSS (Стандарт защиты данных индустрии платежных карт), который помогает обеспечить глобальные меры безопасности данных.

Мы защищаем вас от киберугроз

Мы используем первоклассные решения для защиты от онлайн-атак, включая DDoS-атаки. Это помогает обеспечить стабильность и бесперебойный доступ к вашему аккаунту. Наша квалифицированная команда тщательно отобранных специалистов по безопасности постоянно мониторит все системы, чтобы быстро обнаружить угрозу и отреагировать.

Мы всегда гарантируем безопасность ваших данных

Ваши данные остаются зашифрованными независимо от того, передаются они или хранятся, благодаря нашей надежной виртуальной частной сети с защитой интернет-протокола (IPSec VPN), протоколу защиты транспортного уровня (TLS) и алгоритмическому шифрованию базы данных. Наша инфраструктура работает с дата-центрами и поставщиками облачных услуг с высоким уровнем безопасности данных.

Мы помогаем нашим сотрудникам защитить вас

Для предотвращения фишинговых атак мы используем DMARC-протокол (идентификация сообщений, создание отчётов и определение соответствия по доменному имени), а все наши сотрудники регулярно проходят обучение по кибербезопасности.

Соответственно, чувствительные данные доступны ограниченному кругу сотрудников.

Благодаря специальной системе идентификации и допусков ваша конфиденциальная информация доступна только авторизованным членам нашей команды.

Расширенная страховка до $1 000 000

Мы расширили страховку для защиты ваших средств. При этом никакой дополнительной платы от вас не требуется.Теперь вы застрахованы от убытков на сумму от $20 000 до $1 000 000 в случае неплатежеспособности компании (что маловероятно).

Надежный партнер
Рекомендованный партнер
