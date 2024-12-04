Основы торговли сырьевыми товарами и товарными фьючерсами Хотите лучше разбираться в сырьевых товарах? Этот обзор поможет вам понять принципы старейшей формы торговли в мире.

Что такое торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами — это покупка и продажа сырья или первичной сельскохозяйственной продукции. Существуют твердые сырьевые товары (обычно это добываемые природные ресурсы, такие как золото или нефть) и мягкие (продукция животноводства или сельского хозяйства).

Торговля сырьевыми товарами появилась раньше всех других форм торговли: еще на заре цивилизаций люди обменивались продовольствием и припасами. В наши дни рынок физического сырья сильно зависит от фьючерсных контрактов, позволяющих производителям (например, фермерам) заранее фиксировать цену продажи.

Однако современная развитая сеть товарных бирж также позволяет биржевым спекулянтам зарабатывать на краткосрочных изменениях цен этих активов через спотовую торговлю или товарные фьючерсы.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами открывает доступ к рынкам нефти, газа, металлов и других товаров без необходимости физической поставки и затрат на хранение.

Товарные фьючерсы предлагают дополнительную гибкость, позволяя зарабатывать на будущих движениях цен в рамках стандартизированных контрактов. Ценообразование на базе фьючерсов распространено на рынках сырой нефти, природного газа и пшеницы, где ожидания спроса и предложения меняются регулярно.

В отличие от поставочных фьючерсов, CFD не требуют владения активом или его поставки по истечении срока действия. Вы можете открывать длинные или короткие позиции как по спотовым ценам, так и по инструментам на базе фьючерсов, закрывая сделки в любой момент (с учетом часов работы рынка).

Многие инвесторы рассматривают сырьевые товары как потенциальный инструмент защиты от инфляции, поскольку их цены слабо коррелируют с другими активами. Золото исторически считается активом-убежищем, стабильно сохраняющим ценность в периоды экономической нестабильности.

Торговля сырьем также позволяет использовать левередж для увеличения объема позиций. Это усиливает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки, поскольку расчет ведется от полной стоимости позиции.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами с Capital.com?

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.