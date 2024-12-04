Торговля сырьевыми товарами и товарными фьючерсами

Торгуйте CFD на цены сырьевых физических активов и товарных фьючерсов, таких как золото, серебро, нефть, пшеница и сахар.

Рынки сырьевых товаров и товарных фьючерсов

GoldGold Spot
Oil - CrudeUS Crude Oil Spot
Oil - BrentBrent Crude Oil Spot
SilverSilver Spot
Natural GasUS Natural Gas Spot
CLK2026Crude Oil Future
LCOM2026Brent Oil Future
GasoilGasoil Spot
GCM2026Gold Future
CopperCopper Spot
Аналитика по сырьевым товарам

Получите подробную информацию о торговле сырьевыми товарами – включая сегодняшних лидеров роста, самые торгуемые товары и ключевые различия между сырьевыми товарами и фьючерсами.

Наиболее волатильные сырьевые товары

Следите за самыми волатильными сырьевыми товарами дня – с аналитикой по наибольшим ростам и падениям, а также текущими рыночными тенденциями.
Самые торгуемые сырьевые товары

Поймите, что характеризует самые торгуемые сырьевые товары и как устроены их рынки.
Лидеры роста среди сырьевых товаров

Узнайте, какие сырьевые товары сейчас демонстрируют наибольший рост и какие факторы влияют на эту динамику.
Откройте для себя лучшее в торговле с Capital.com

Торгуйте на «Лучшей торговой платформе 2024 года»

Вот почему мы победили на конкурсе Online Money Awards 2024: настраиваемые графики, удобный интерфейс и множество других полезных функций для трейдера.
Быстрое открытие аккаунта

У нас вы быстро и просто создадите аккаунт, сможете войти в систему и начать торговать уже сегодня.

Ваши рынки, ваш левередж

Торгуйте CFD на акции из US Tech 100, Биткоин, USD/JPY, природный газ и тысячи других инструментов с подходящим для вас левереджем.
Прозрачные, конкурентные комиссии

Комиссия 0%. Всегда. Прозрачные комиссии за спред, финансирование овернайт и гарантированный стоп-лосс. Нажмите по ссылке, чтобы узнать больше.
Поддержка 24/7 на английском языке

Остались вопросы о вашем аккаунте или торговле у нас? Свяжитесь с нашей дружелюбной, профессиональной командой по телефону, Email, Whatsapp или в чате. На английском – в режиме 24/7. На немецком, итальянском и испанском – в рабочие часы.
Все, что нужно трейдеру

Сравнивайте несколько рынков на удобных графиках. Исследуйте торговые паттерны с помощью 100+ индикаторов. Торгуйте на новостях прямо на нашей платформе. Полная интеграция с TradingView и MT4.И еще много всего другого, о чем можно рассказать!
Читайте наши отзывы, чтобы узнать больше о нас

Читайте отзывы наших клиентов с разным уровнем опыта.
2025-07-03
П**** Б****

супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель

2025-06-27
D****

Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает

2025-06-09
Н**

все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!

2025-06-05
m********

Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения

2025-05-09
a*********

Очень удобно, и транзакции быстрые

2025-05-28
Д******

Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.

2025-05-27
A******

быстрое пополнение , мгновенный вывод средств

2025-05-14
M*** K******

Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.

2025-05-03
m**************

Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую

2025-03-26
h***************

Очень хороший брокер новички быстро понимает

2025-03-07
B*****

Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.

2024-12-04
m**************

самый лучший, самый надежный, благодарю вас

Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR

Основы торговли сырьевыми товарами и товарными фьючерсами

Хотите лучше разбираться в сырьевых товарах? Этот обзор поможет вам понять принципы старейшей формы торговли в мире.

Что такое торговля сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами — это покупка и продажа сырья или первичной сельскохозяйственной продукции. Существуют твердые сырьевые товары (обычно это добываемые природные ресурсы, такие как золото или нефть) и мягкие (продукция животноводства или сельского хозяйства).

Торговля сырьевыми товарами появилась раньше всех других форм торговли: еще на заре цивилизаций люди обменивались продовольствием и припасами. В наши дни рынок физического сырья сильно зависит от фьючерсных контрактов, позволяющих производителям (например, фермерам) заранее фиксировать цену продажи.

Однако современная развитая сеть товарных бирж также позволяет биржевым спекулянтам зарабатывать на краткосрочных изменениях цен этих активов через спотовую торговлю или товарные фьючерсы.

На Capital.com вы можете торговать CFD как на спотовые цены сырья, так и на фьючерсные инструменты, выбирая удобный для вас формат работы с рынком.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами?

Торговля сырьевыми товарами открывает доступ к рынкам нефти, газа, металлов и других товаров без необходимости физической поставки и затрат на хранение.

Товарные фьючерсы предлагают дополнительную гибкость, позволяя зарабатывать на будущих движениях цен в рамках стандартизированных контрактов. Ценообразование на базе фьючерсов распространено на рынках сырой нефти, природного газа и пшеницы, где ожидания спроса и предложения меняются регулярно.

В отличие от поставочных фьючерсов, CFD не требуют владения активом или его поставки по истечении срока действия. Вы можете открывать длинные или короткие позиции как по спотовым ценам, так и по инструментам на базе фьючерсов, закрывая сделки в любой момент (с учетом часов работы рынка).

Многие инвесторы рассматривают сырьевые товары как потенциальный инструмент защиты от инфляции, поскольку их цены слабо коррелируют с другими активами. Золото исторически считается активом-убежищем, стабильно сохраняющим ценность в периоды экономической нестабильности.

Торговля сырьем также позволяет использовать левередж для увеличения объема позиций. Это усиливает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки, поскольку расчет ведется от полной стоимости позиции.

Почему стоит торговать сырьевыми товарами с Capital.com?

Мы предлагаем торговать CFD на постоянно растущий список сырьевых товаров и фьючерсных инструментов, позволяя зарабатывать на изменении цен без физической покупки активов.

Мы предоставляем спотовые котировки по популярным сырьевым товарам и доступ к фьючерсным рынкам, что дает гибкость выбирать, где и как вы торгуете.

Находите оптимальные точки входа и выхода с помощью наших передовых интуитивных графиков и настраивайте ценовые уведомления, чтобы не упустить важные движения рынка.

Узнайте больше о торговле сырьевыми товарами.

Будьте в курсе последних новостей аналитики и обзоров рынка сырьевых товаров.

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.

