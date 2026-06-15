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Самые убыточные сырьевые товары

Давайте узнаем, какие ключевые сырьевые рынки упали в цене и как низкие цены на сырьевые товары могут повлиять на вашу торговую стратегию.

Самые убыточные сырьевые товары

Сырьевые товары: наиболее убыточные игроки

Узнайте, какие сырьевые товары больше всего потеряли в цене и научитесь принимать обоснованные решения на медвежьих рынках.
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ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
MCU3Copper UK
MZN3Zinc
AluminumAluminum Spot
TSIIron ORE Spot
CCU2026Cocoa US Future
US CocoaUS Cocoa Spot
OU2025Oats Future
WN2026Wheat US Future
WheatWheat Spot
CornCorn Spot
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Рекомендации по наиболее дешевым сырьевым товарам

Что такое сырьевые товары?

Сырьевые товары – это сырье или первичные сельскохозяйственные продукты, которые покупаются и продаются либо с физической поставкой либо посредством деривативов, вроде CFD.  Среди популярных торгуемых металлов можно выделить золото, медь и серебро, а привычными энергоносителями считаются природный газ и сырая нефть.  Независимо от категории, цены на сырьевые товары определяются факторами спроса и предложения, включая промышленный спрос, геополитические события и сбои в цепочках поставок. Эти факторы крайне важно отслеживать, если вы торгуете на этих рынках. 

Какие существуют сырьевые товары?

Сырьевые товары можно разделить на такие категории, как продовольствие, металлы и энергоносители.  К ключевым сельскохозяйственным товарам относятся пшеница, кукуруза, кофе и сахар, в то время как к важным металлам с высоким спросом по всему миру относятся золото, серебро и медь.  При этом энергоносители, вроде природного газа, сырой нефти и мазута, обычно продаются посредством производных финансовых инструментов ввиду их ликвидности, потенциальной волатильности и возможной корреляции цен с другими рынками. 

Можно ли инвестировать в сырьевые товары?

Вы можете инвестировать в сырьевые товары, покупая и удерживая физические активы (например, золото) в надежде, что они вырастут в цене и вы получите прибыль.  Это можно реализовать и обычными средствами, будь то биржевой брокер или онлайн-платформа для покупки и продажи акций.  В качестве альтернативы можно торговать на товарных рынках, открывая позиции посредством деривативов. Например, через CFD-контракты, где при повышении или понижении базовой цены актива можно открывать позиции с привлечением кредитного плеча.  Таким образом вам не придется физически приобретать актив и можно спекулировать на марже. То есть у вас будет возможность открыть более крупную позицию при относительно небольшом собственном капитале.  Однако учитывайте, что торговля с кредитным плечом увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки, и несет в себе определенные риски.

Можно ли выделить три основные мировые товарные биржи?

В тройку крупнейших бирж входит CME Group, где можно торговать такими сырьевыми товарами, как кукуруза, соевые бобы и пшеница, а также энергоносителями, вроде сырой нефти и природного газа.  Intercontinental Exchange (ICE) считается глобальным оператором бирж и расчетных палат, а London Metal Exchange (LME) известна ассортиментом цветных металлов, включая алюминий, медь, свинец и никель.  Все эти учреждения играют ключевую роль в содействии торговле физическими товарами и деривативами. Они позволяют хеджироваться и спекулировать на огромном ассортименте товарных рынков. 