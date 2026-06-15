Самые убыточные сырьевые товары

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Сырьевые товары – это сырье или первичные сельскохозяйственные продукты, которые покупаются и продаются либо с физической поставкой либо посредством деривативов, вроде CFD. Среди популярных торгуемых металлов можно выделить золото, медь и серебро, а привычными энергоносителями считаются природный газ и сырая нефть. Независимо от категории, цены на сырьевые товары определяются факторами спроса и предложения, включая промышленный спрос, геополитические события и сбои в цепочках поставок. Эти факторы крайне важно отслеживать, если вы торгуете на этих рынках.
Сырьевые товары можно разделить на такие категории, как продовольствие, металлы и энергоносители. К ключевым сельскохозяйственным товарам относятся пшеница, кукуруза, кофе и сахар, в то время как к важным металлам с высоким спросом по всему миру относятся золото, серебро и медь. При этом энергоносители, вроде природного газа, сырой нефти и мазута, обычно продаются посредством производных финансовых инструментов ввиду их ликвидности, потенциальной волатильности и возможной корреляции цен с другими рынками.
Вы можете инвестировать в сырьевые товары, покупая и удерживая физические активы (например, золото) в надежде, что они вырастут в цене и вы получите прибыль. Это можно реализовать и обычными средствами, будь то биржевой брокер или онлайн-платформа для покупки и продажи акций. В качестве альтернативы можно торговать на товарных рынках, открывая позиции посредством деривативов. Например, через CFD-контракты, где при повышении или понижении базовой цены актива можно открывать позиции с привлечением кредитного плеча. Таким образом вам не придется физически приобретать актив и можно спекулировать на марже. То есть у вас будет возможность открыть более крупную позицию при относительно небольшом собственном капитале. Однако учитывайте, что торговля с кредитным плечом увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки, и несет в себе определенные риски.
В тройку крупнейших бирж входит CME Group, где можно торговать такими сырьевыми товарами, как кукуруза, соевые бобы и пшеница, а также энергоносителями, вроде сырой нефти и природного газа. Intercontinental Exchange (ICE) считается глобальным оператором бирж и расчетных палат, а London Metal Exchange (LME) известна ассортиментом цветных металлов, включая алюминий, медь, свинец и никель. Все эти учреждения играют ключевую роль в содействии торговле физическими товарами и деривативами. Они позволяют хеджироваться и спекулировать на огромном ассортименте товарных рынков.