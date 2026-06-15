Самые прибыльные сырьевые товары

Рекомендации по основным растущим товарам

Что такое сырьевые товары?

Сырьевые товары – это сырье или первичные сельскохозяйственные продукты, которые покупаются и продаются в больших количествах на товарных биржах. Их цена определяется силой спроса и предложения, а продаются они по базовой цене с использованием производных финансовых инструментов, вроде CFD-контрактов. В них также можно инвестировать через физическое владение активом. В широком смысле сырьевые товары можно разделить на четыре основные группы: мягкие, твердые, живой скот и энергоносители.

Какие существуют сырьевые товары?

Есть четыре более обширные категории: «мягкие» товары, «твердые» товары, домашний скот и энергоносители.

Можно ли инвестировать в сырьевые товары?

Да, вы можете инвестировать в сырьевые товары различными способами. Можно использовать фьючерсные и опционные контракты, а также другие средства (например, товарные паевые фонды). Не говоря уже о физической покупке активов, вроде золота, в надежде на их последующий рост. Инвестирование в сырьевые товары отличается от торговли ими, так как во втором случае вы можете спекулировать на базовой цене при помощи, например, контрактов на разницу цен (CFD). То есть вы не будете являться владельцем фактического актива, но будете принимать участие как в падении, так и в росте цены этого актива. Как правило, CFD торгуются на маржинальной основе. Это дает возможность открывать более крупные позиции при относительно небольшом собственном капитале. Тут важно понимать, что это увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки.

Можно ли выделить три ключевых мировых рынка для торговли сырьевыми товарами?

Тремя основными мировыми товарными рынками являются: CME Group (образованная в результате слияния Чикагской товарной биржи и Чикагской торговой палаты), биржа Intercontinental Exchange (ICE), а также Лондонская биржа металлов (LME).