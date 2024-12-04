Главная страницаРынкиИндексы
супер удобное приложение. все интуитивно понятно. большой выбор языков, инструментов, удобная панель
Супер компания легко работать Деньги можно вывести быстро и различными способами служба поддержки клиентов работает
все понятно, без заморочек.Для новичков самое то!!!
Есть русский язык, отличное приложение, быстрые исполнения
Очень удобно, и транзакции быстрые
Сначала запутался на андроиде, а потом разобрался. Спасибо что сделки идут нормально и не виснет. Сначала был на демо, потом закинул 50$. Пока норм.
быстрое пополнение , мгновенный вывод средств
Большой выбор акций (CFD) крупных компаний, плюс несколько акций Казахских компаний. Хорошо, что много инструментов для анализа и рисования. Спреды достойные относительно конкурентов, скорость исполнения ордеров нормальное, не думаю что сильно быстрее или хуже чем у других брокеров.
Отличное приложение.Ввод и вывод моментально без проблем .Всем трейдерам советую
Очень хороший брокер новички быстро понимает
Удобный интерфейс, доступные минимальные позиции по металлам и крипте. Быстрое исполнение ордеров, неплохая аналитика и очень удобное мобильное приложение.
самый лучший, самый надежный, благодарю вас
Показаны наши отзывы с оценкой 4 и 5 звезд. Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR
Индексы — это финансовые инструменты, отслеживающие динамику группы активов, например, акций. Поэтому торговля индексами позволяет вложиться сразу в целую группу активов одной сделкой.
Отслеживая динамику большой группы акций, фондовый индекс отражает состояние рынка в целом. Существуют индексы, отражающие фондовый рынок целой страны, такие как US 500, и индексы конкретных отраслей, такие как Nasdaq Biotechnology Index, включающий около 200 биотехнологических компаний.
Таким образом, индексы, как правило, диверсифицированы — одна сделка дает доступ ко всему сектору или экономике. Новички на финансовых рынках нередко начинают именно с торговли индексами, а не с отдельных акций или других активов.
На Capital.com вы можете торговать как CFD на спотовые индексы, так и на фьючерсы на индексы, которые отслеживают будущую цену основных индексов и часто используются для торговли или хеджирования на ожиданиях по направлению рынка, волатильности или макроэкономических событиях.
Индекс — это расчетный показатель, а не физический актив, поэтому его нельзя приобрести напрямую: вы не можете просто купить долю в UK 100. Вместо этого вам пришлось бы покупать акции всех входящих в него компаний в соответствующих пропорциях.
Трейдинг делает индексы доступными: вы получаете экспозицию на их ценовые движения без необходимости владеть составляющими активами. Это позволяет получить экспозицию на целый сектор или экономику в рамках одной сделки и мгновенно диверсифицировать портфель.
Фьючерсы на индексы предоставляют дополнительный способ спекулировать на широких рыночных движениях, зачастую с иными торговыми часами и структурой контрактов, чем CFD на спотовые индексы. Фьючерсные контракты широко используют трейдеры, которые торгуют на сезонах отчетностей, выходе экономических данных или геополитических рисках.
Поскольку базовый актив вам не принадлежит, вы можете открывать как длинные, так и короткие позиции. Многие брокеры продолжают котировать индексы и после закрытия рынка, позволяя торговать ими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Мы предлагаем торговать CFD на широкий спектр мировых индексов и фьючерсов на индексы, а также внебиржевые котировки — многими из них можно торговать 24/5.
Используйте наши продвинутые инструменты и обучающие материалы для торговли основными наличными индексами и фьючерсными рынками в комфортном темпе, или подключите ведущие сторонние платформы, такие как TradingView и MT4.
Находите оптимальные точки входа и выхода с помощью наших передовых интуитивных графиков и настраивайте ценовые уведомления, чтобы не упустить важные движения рынка. Защитите себя от неблагоприятных движений рынка с помощью наших инструментов управления рисками, включая трейлинг-стопы, которые фиксируют прибыль и защищают от убытков.*
Будьте в курсе последних новостей аналитики и обзоров рынка индексов и фьючерсов на индексы.
Узнайте больше, как торговать индексами.
*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.
Почему стоит выбрать Capital.com? Наши цифры говорят сами за себяГруппа компаний Capital.com