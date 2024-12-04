Основы торговли индексами и фьючерсами на индексы Только начинаете торговать индексами? Вот ответы на ключевые вопросы, которые помогут вам начать.

Что такое торговля индексами и индексными фьючерсами?

Индексы — это финансовые инструменты, отслеживающие динамику группы активов, например, акций. Поэтому торговля индексами позволяет вложиться сразу в целую группу активов одной сделкой.

Отслеживая динамику большой группы акций, фондовый индекс отражает состояние рынка в целом. Существуют индексы, отражающие фондовый рынок целой страны, такие как US 500, и индексы конкретных отраслей, такие как Nasdaq Biotechnology Index, включающий около 200 биотехнологических компаний.

Таким образом, индексы, как правило, диверсифицированы — одна сделка дает доступ ко всему сектору или экономике. Новички на финансовых рынках нередко начинают именно с торговли индексами, а не с отдельных акций или других активов.

На Capital.com вы можете торговать как CFD на спотовые индексы, так и на фьючерсы на индексы, которые отслеживают будущую цену основных индексов и часто используются для торговли или хеджирования на ожиданиях по направлению рынка, волатильности или макроэкономических событиях.

Почему стоит торговать индексами?

Индекс — это расчетный показатель, а не физический актив, поэтому его нельзя приобрести напрямую: вы не можете просто купить долю в UK 100. Вместо этого вам пришлось бы покупать акции всех входящих в него компаний в соответствующих пропорциях.

Трейдинг делает индексы доступными: вы получаете экспозицию на их ценовые движения без необходимости владеть составляющими активами. Это позволяет получить экспозицию на целый сектор или экономику в рамках одной сделки и мгновенно диверсифицировать портфель.

Фьючерсы на индексы предоставляют дополнительный способ спекулировать на широких рыночных движениях, зачастую с иными торговыми часами и структурой контрактов, чем CFD на спотовые индексы. Фьючерсные контракты широко используют трейдеры, которые торгуют на сезонах отчетностей, выходе экономических данных или геополитических рисках.

Поскольку базовый актив вам не принадлежит, вы можете открывать как длинные, так и короткие позиции. Многие брокеры продолжают котировать индексы и после закрытия рынка, позволяя торговать ими 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.

