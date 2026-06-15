Самые прибыльные индексы на сегодняшний день

Рекомендации по основным растущим индексам

Как рассчитывается цена индексов?

Индексы фондового рынка рассчитываются с использованием различных методов, каждый из которых дает определенное представление о состоянии рынка. Давайте рассмотрим три основных.

Взвешенные по цене индексы, вроде Промышленного индекса Доу Джонса, основаны на средней цене включенных в него акций. Здесь более дорогие акции оказывают больше влияния на динамику индекса. Уровень индекса рассчитывается посредством сложения цен входящих в него акций и использования делителя, скорректированного с учетом корпоративных действий.

Во взвешенных по капитализации индексах, вроде S&P 500, компании с большей рыночной капитализацией имеют больший вес. Для определения цены индекса общая рыночная капитализация входящих в него компаний делится на делитель.

Каждая акция в равновзвешенном индексе, независимо от цены акции или рыночной капитализации компании, оказывает одинаковое влияние на цену индекса. Средняя доходность всех акций сразу определяет цену индекса.

Чем индексы отличаются от других рынков?

Индексы отличаются от других финансовых рынков по целому ряду параметров, а именно по своему назначению, составу и способам торговли.

Индексы служат в качестве ориентиров, суммируя показатели сегментов рынка посредством списка акций, рассчитанных по определенным методикам (взвешенные по цене, по рыночной стоимости и т. д.). Иногда с помощью индекса можно оценить состояние экономики в целом. Возьмем для примера S&P 500 в США, где отдельные входящие в него акции могут дать вам представление о состоянии их материнских компаний.

В то время как другие финансовые активы – акции и валюты, – напрямую покупаются и продаются, сами по себе индексы не являются рынком для прямой торговли. Тем не менее, трейдеры могут открывать позиции по цене индекса, используя деривативы, вроде ETF или CFD.

Как торговать на индексах?

Как розничному трейдеру, вам доступен целый набор вариантов при желании торговать на индексах.

Биржевые фонды, или ETF, представляют собой «корзины» активов, которые воспроизводят показатели определенного индекса и торгуются на бирже подобно акциям. Фьючерсные контракты на индексы обязывают вас покупать или продавать индекс по цене в будущем. Опционы, с другой стороны, предоставляют право купить (call) или продать (put) индекс по установленной цене и продержать его до определенной даты.

В Capital.com вы можете торговать индексами через контракты на разницу цен или CFD. Они позволяют трейдерам спекулировать на динамике цен индексов, будь то рост или падение, но сопряжены с определенным набором рисков, особенно когда речь идет об использовании кредитного плеча.

Прежде чем торговать продуктами с кредитным плечом (например, CFD), которые могут увеличить как вашу прибыль, так и убыток, вам необходимо выяснить, как это работает и какие с этим связаны риски. Можете начать с нашего гайда по CFD-торговле. Вам нужно всегда быть в курсе влияющих на рынок экономических и политических событий, а также сначала попрактиковаться торговле на демо-аккаунте. Кроме того, не забудьте для этих целей выбирать исключительно регулируемого брокера.