На этой странице представлены основные торговые сборы и комиссии на Capital.com. Информация обо всех присущих расходах по классам активов представлена в нашем документе о раскрытии информации о расходах.
Счет
Открытие аккаунта
БЕСПЛАТНО
Закрытие аккаунта
Мы не взимаем плату за то, что вы решили завершить свое торговое путешествие с нами.
БЕСПЛАТНО
Демо-аккаунт
Испытайте свои стратегии в симулированной торговой среде с виртуальными средствами.
БЕСПЛАТНО
Депозиты и выводы средств
Комиссия за депозит
Вы ничего не платите за пополнение своего аккаунта.
БЕСПЛАТНО
Минимальный депозит
Минимальный размер депозита для начала торговли.
10 USD/EUR/GBP для банковских карт и Apple Pay.*
*Для всех платежных методов за исключением банковского перевода. Минимальная сумма банковского перевода составляет 50 EUR (или эквивалент этой суммы в валюте вашего торгового аккаунта)
Комиссия за вывод средств
Мы никогда не взымаем плату за вывод средств с вашего аккаунта на Capital.com.
БЕСПЛАТНО
Минимальный вывод средств
Минимальный вывод средств на карту или банковский счет.
20 USD/GBP/EUR для банковских карт*
*Минимальная сумма вывода зависит от способа оплаты (проверьте здесьдетали). Если оставшаяся на вашем аккаунте сумма меньше минимальной суммы для вывода средств, вы сможете вывести только полный остаток на балансе.
Торговля
Спред
Наше вознаграждение за исполнение вашей сделки составляет спред — разница между ценой покупки и продажи. Узнать больше
Наши спреды динамичны и меняются в зависимости от условий рынка.Ознакомьтесь с индивидуальным спредом для конкретного инструмента здесь.
Начиная с самой первой сделки, вы будете ежемесячно получать возврат части уплаченного спреда в виде рибейтов.
Торговая комиссия
Мы не взимаем комиссии с ваших сделок.
БЕСПЛАТНО
Комиссия за овернайт*
Корректировка, которая применяется, когда вы удерживаете позицию в течение ночи.
*позиции CFD с кредитным плечом 1:1 (т.е. без левереджа) не подлежат корректировке за овернайт, за исключением некоторых рынков.
Сумма финансирования будет либо оплачена, либо получена, в зависимости от того, длинная или короткая у вас позиция.Узнайте размер финансирования для каждого инструмента здесь.
Конвертация валюты
Когда вы торгуете на рынке, использующем валюту, отличную от валюты вашего аккаунта, вы платите комиссию за конвертацию.
Вы также заплатите такую наценку на форекс при переводе средств между субсчетами в разных валютах.
0,7% от спотового курса на форексе*
*(0.5% для профессиональных клиентов), взимаемая как часть курса конвертации, когда происходит денежная операция в иностранной валюте по вашему счету. Например, когда вы:
Гарантированные стоп-лоссы
Гарантированный стоп-лосс (GSL) закрывает сделку именно на том ценовом уровне, который вы указали, без риска гэпа или проскальзывания.Ваш убыток никогда не превысит установленный уровень, но вы заплатите небольшую комиссию, если ваш гарантированный стоп-лосс сработает. Узнать больше
Комиссия GSL варьируется в зависимости от рынка, на котором вы торгуете, цены открытия позиции и ее размера.Вы можете проверить размер комиссии в тикете сделки перед ее открытием.О том, как рассчитывается комиссия GSL вы можете узнать здесь.
Проверьте индивидуальные корректировки спреда и финансирования за овернайт для конкретного инструмента
Что такое спред?
Спред – это разница между ценами bid и ask («продажи» и «покупки») на рынке CFD.
Цена покупки всегда выше цены продажи. Таким образом, чтобы ваша сделка принесла прибыль, рыночная цена должна превышать спред в направлении, которое вы выбрали для сделки.
Спреды могут меняться в зависимости от времени суток и рыночных условий, поэтому всегда следите за новостями на платформе.
Пример с CFD
- Вы хотите открыть позицию в размере одного CFD-контракта на индекс US Tech 100 с котировками спроса/предложения на уровне 12475/76.
- Спред на этом рынке составляет 1 пункт.
- Чтобы открыть позицию, вам нужно заплатить половину этого спреда, и столько же, чтобы закрыть ее. Таким образом, общая стоимость спреда составит: $1 x 1 = $1.
Могу ли я вернуть часть уплаченного спреда?
Да. Начиная с самой первой сделки, вы будете ежемесячно получать процент от уплаченного спреда в виде рибейтов. Чем больше вы торгуете, тем больше денег получите обратно.Подробнее о том, как это устроено.
Что такое корректировка финансирования за овернайт?
Каждый раз, когда вы удерживаете сделку с левереджем открытой в течение ночи, на вашу позицию применяется корректировка за овернайт. Расчет корректировки и то, заплатите вы ее или получите, зависит от целого ряда факторов. Ознакомьтесь с расчетом ниже.
Если вы совершаете сделку CFD с кредитным плечом 1:1 (т.е. без левереджа), на большинстве рынков вы не будете платить или получать корректировку за овернайт. Однако есть некоторые исключения:
- Природный газ
- Какао США
- Индекс волатильности (VIX)
- Валютные пары с турецкой лирой (TRY)
Как рассчитывается корректировка финансирования за овернайт?
Формула
Эталонная процентная ставка +/- наша ежедневная комиссия
Эталонная процентная ставка зависит от базовой валюты рынка, например SOFR используется для рынков в долларах США, а SONIA — для рынков в фунтах стерлингов.
Наша ежедневная комиссия составляет 4% в год, разделенные на 360 или 365 дней в зависимости от валюты:
- Для GBP, CAD, SGD и других: 4% / 365 = 0,01096%
- Для USD, EUR, CHF, JPY и других: 4% / 360 = 0,01111%
Мы выбираем делитель по стандарту в валюте рынка.
Пример c CFD: индексы в USD
- Допустим, у вас есть 0,6 контракта на US Tech 100 по цене $20 140. Полный риск по позиции составит $12 084.
- Поскольку индексы US Tech 100 номинированы в долларах США, соответствующая эталонная ставка — SOFR, которая на данный момент составляет 5,01448% в год или 0,01393% в день.
- Наша ежедневная комиссия составляет 0,01111%.
- За удержание длинной позиции, вам нужно будет заплатить 0,02504% (SOFR + наша комиссия) = $3,03.
- За удержание короткой позиции, вы получите 0,00282% (SOFR - наша комиссия) = $0,34.
Пример c CFD: индексы в GBP
- У вас открыта позиция на 1 контракт UK 100 стоимостью £8 175. Полный риск по позиции составит £8 175.
- Поскольку индексы UK 100 номинированы в фунтах стерлингов, соответствующая эталонная ставка — SONIA, которая на данный момент составляет 4,98260% в год или 0,01365% в день.
- Наш ежедневный сбор составляет 0,01096%.
- За удержание длинной позиции, вам нужно будет заплатить 0,02461% (SONIA + наша комиссия) = £2,01.
- За удержание короткой позиции, вы получите 0,00269% (SONIA - наша комиссия) = £0,22.
Почему с меня взимается корректировка за овернайт?
С вас взимается корректировка финансирования за овернайт, чтобы покрыть биржевые расходы, связанные с удержанием позиции в течение ночи.
Что такое комиссия за гарантированный стоп-лосс?
Плата за гарантированный стоп-лосс (GSL) взимается только в случае срабатывания GSL.Гарантированный стоп-лосс закрывает сделку именно на том ценовом уровне, который вы указали, без риска гэпа или проскальзывания.Так как мы берем на себя этот риск, мы (и другие провайдеры) взимаем плату за использование GSL.Вы можете узнать размер комиссии GSL в тикете сделки перед ее размещением, выбрав GSL.
Как рассчитывается комиссия за гарантированный стоп-лосс?
Чтобы рассчитать комиссию за гарантированный стоп-лосс, нужно умножить 3 компонента: процент Gsl-премиум на цену открытия позиции и на количество актива. Формула выглядит так:
Формула
Плата за GSL = премия GSL * цена открытия позиции * размер позиции.
Вы можете увидеть размер комиссии за гарантированный стоп-лосс в тикете сделки при открытии позиции и добавлении GSL.
Что еще следует принять во вниманиеКонечно, наши комиссии — не единственный фактор, который повлияет на прибыль вашей сделки. Вы также должны учитывать следующие моменты.
Движения рынка
Движения на рынке, которые могут повлиять на стоимость вашей сделки.
Маржа
Количество, которое необходимо для открытия сделки и продолжения торговли. Оцените, сможете ли вы позволить себе эту сделку в самом начале, так и в случае изменения маржи вместе с рыночными условиями.
Кредитное плечо
Вам следует чувствовать себя уверенно с левереджем, который вы используете. Ваш объем позиции может значительно превышать сумму, внесенную при открытии, что может привести как к быстрым крупным доходам, так и к серьезным убыткам.