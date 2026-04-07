Что такое спред?

Спред – это разница между ценами bid и ask («продажи» и «покупки») на рынке CFD.

Цена покупки всегда выше цены продажи. Таким образом, чтобы ваша сделка принесла прибыль, рыночная цена должна превышать спред в направлении, которое вы выбрали для сделки.

Спреды могут меняться в зависимости от времени суток и рыночных условий, поэтому всегда следите за новостями на платформе.

Пример с CFD

Вы хотите открыть позицию в размере одного CFD-контракта на индекс US Tech 100 с котировками спроса/предложения на уровне 12475/76.

Спред на этом рынке составляет 1 пункт.

Чтобы открыть позицию, вам нужно заплатить половину этого спреда, и столько же, чтобы закрыть ее. Таким образом, общая стоимость спреда составит: $1 x 1 = $1.

Могу ли я вернуть часть уплаченного спреда?

Да. Начиная с самой первой сделки, вы будете ежемесячно получать процент от уплаченного спреда в виде рибейтов. Чем больше вы торгуете, тем больше денег получите обратно.Подробнее о том, как это устроено.

Что такое корректировка финансирования за овернайт?

Каждый раз, когда вы удерживаете сделку с левереджем открытой в течение ночи, на вашу позицию применяется корректировка за овернайт. Расчет корректировки и то, заплатите вы ее или получите, зависит от целого ряда факторов. Ознакомьтесь с расчетом ниже.

Если вы совершаете сделку CFD с кредитным плечом 1:1 (т.е. без левереджа), на большинстве рынков вы не будете платить или получать корректировку за овернайт. Однако есть некоторые исключения: