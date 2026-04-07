На этой странице представлена полная информация об издержках и сборах по нашим продуктам, включая спреды, корректировки за овернайт, гарантированные стоп-лоссы (при срабатывании) и комиссии за конвертацию валют.
Ниже есть примеры того, как мы рассчитываем комиссии, которые вы можете перенести на свои сделки и оценить совокупное влияние наших предполагаемых комиссий и сборов на вашу прибыль.
Важно помнить, что ваши общие затраты будут увеличиваться пропорционально объемам вашей торговли.
Представленные в этом документе примеры сделок и значения приведены исключительно в иллюстративных целях. Они не должны рассматриваться как прогнозы, рекомендации или поощрение какой-либо конкретной торговой стратегии.
Примеры стоимости спреда для сделок с CFD
В этом разделе мы рассмотрим примеры стоимости спреда по нашим пяти основным классам активов с использованием CFD. Спред – это разница в пунктах между котировкой Bid (покупка) и котировкой Ask (продажа) рынка на момент совершения сделки. Он взимается для покрытия расходов за обслуживание сделки, и это основной способ, с помощью которого мы (и другие деривативные брокеры) зарабатываем.
По отдельным акциям торговля может быть доступна и в нерабочее для биржи время. Пожалуйста, обратите внимание, что в это время спреды могут увеличиваться, а ликвидность – снижаться. Это может повлиять на качество исполнения и стоимость сделки.
Вы можете ознакомиться с типичными расценками на спреды, нажав на выбранный вами актив у нас на странице рынков, в разделе «Все рынки».
Форекс
- Вы занимаете позицию в 100,000 единиц EUR/USD, с котировкой bid/offer на уровне 1.05000/1.05006.
- Таким образом, спред на этом рынке составит 0.6 пункта (0.00006).
- Открытие позиции: вы платите половину спреда при входе (0.3 пункта, или 0.00003).
- Закрытие позиции: вы платите вторую половину при выходе из сделки (0.3 пункта, или 0.00003).
- Спред рассчитывается в валюте котировки.
- Итого сбор за спред: 100,000 единиц × 0.00006 = $6 (или эквивалент в валюте вашего аккаунта).
Сырьевые товары
- Вы держите позицию из 10 контрактов на Золото (10 тройских унций), с котировкой bid/offer на уровне 2500.00/2500.30.
- Таким образом, спред на этом рынке составит 0.30 пункта (2500.30-2500.00).
- Открытие позиции: вы платите половину спреда при входе (0.15 пункта).
- Закрытие позиции: вы платите вторую половину при выходе из сделки (0.15 пункта).
- Итого сбор за спред: 10 контрактов × 0.30 пункта = $3(или эквивалент в другой валюте).
Индексы
- Вы держите позицию из 1 контракта на UK 100, с котировкой bid/offer на уровне 9000/9001.
- Таким образом, спред на этом рынке составит 1 пункт (9001-9000).
- Открытие позиции: вы платите половину спреда при входе (0.5 пункта).
- Закрытие позиции: вы платите вторую половину при выходе из сделки (0.5 пункта).
- Итого сбор за спред: 1 контракт × 1 пункт = £1(или эквивалент в другой валюте).
Акции
- Вы держите позицию из 10 акций на Apple, с котировкой bid/offer на уровне 240.00/240.13.
- Таким образом, спред на этом рынке составит 0.13 пункта (240.13-240.00).
- Открытие позиции: вы платите половину спреда при входе (0.065 пункта).
- Закрытие позиции: вы платите вторую половину при выходе из сделки (0.065 пункта).
- Итого сбор за спред: 10 акций × 0.13 пункта = $1.30(или эквивалент в другой валюте).
Криптовалюты
- Вы держите позицию из 0.1 контракта на Bitcoin, с котировкой bid/offer на уровне 90,000/90,050.
- Таким образом, спред на этом рынке составит 50 пунктов (90,050-90,000).
- Открытие позиции: вы платите половину спреда при входе (25 пунктов).
- Закрытие позиции: вы платите вторую половину при выходе из сделки (25 пунктов).
- Итого сбор за спред: 0.1 контракта × 50 пунктов = $5(или эквивалент в другой валюте).
Примеры затрат на финансирование овернайт (своп)
Когда вы оставляете позицию по CFD открытой на ночь, может применяться корректировка, известная как своп. Она позволяет отразить издержки или прибыль от удержания этой позиции. Она применяется к сделкам с левереджем. Однако есть некоторые инструменты, по которым свопы могут начисляться даже без использования левереджа.
Начисление свопов рассчитывается исходя из полной стоимости вашей позиции, которую часто называют номинальной стоимостью, а не из маржи, использованной для ее открытия. Это означает, что расходы или прибыль за овернайт отражает общее влияние на рынок, независимо от того, какая часть вашего собственного капитала была задействована изначально.
В приведенных ниже примерах показано, как мы рассчитываем эти корректировки для различных классов активов. Для наглядности будем использовать простые числа.
Форекс
- У вас открыта позиция овернайт на 10,000 единиц пары USD/JPY. Таким образом, ваш номинальный риск составляет $10,000.
- В рамках этого расчета предположим, что ставка свопа овернайт (или TomNext) по паре USD/JPY в настоящее время составляет -0.0182. При текущей спотовой цене 132,80 это составляет 0,0137% в день.
- В это же время наша ежедневная комиссия – 0,00411%.
- Таким образом, за удержание длинной позиции овернайт вы получите 0.00959% – отрицательную ставку свопа USD/JPY за вычетом нашей комиссии – от вашего риска, что в пересчете из JPY составляет $0.96 или эквивалент в другой валюте.
- При удержании короткой позиции, вы заплатите 0.01781% – положительную ставку свопа плюс нашу комиссию – от вашего риска, что составит $1.78 после конвертации, либо эквивалент в другой валюте.
Сырьевые товары
- У вас открыта позиция по природному газу на 4,000 термсов, стоимость которых в настоящее время составляет $2.54. Получается, что $10 160 – стоимость вашей сделки.
- Допустим, базовая корректировка овернайт для природного газа на споте сейчас составляет 0.0031. При текущей спотовой цене 2,54 это составляет 0,12205% в день.
- Наш ежедневный сбор составляет 0,01096%.
- За длинную позицию вы заплатите 0.13301% (наша комиссия + базовая корректировка) = $13.51.
- За короткую позицию вы получите 0.11109% (наша комиссия – базовая корректировка) = $11.29.
Индексы (выраженные в USD)
- У вас открыта позиция в 0.6 контракта по US Tech 100 по цене на уровне 20140. Полный риск по позиции составит $12 084.
- Поскольку US Tech 100 выражен в USD, соответствующим базовым курсом является SOFR. Допустим, это 5.01448% годовых, или 0.01393% ежедневно.
- Наша ежедневная комиссия составляет 0,01111%.
- За длинную позицию вы заплатите 0.02504% (наша комиссия + SOFR) = $3.03.
- За короткую позицию вы получите 0,00282% (наша комиссия – SOFR) = $0.34.
Индексы (выраженные в GBP)
- У вас открыта позиция на 1 контракт UK 100 стоимостью £8 175. Полный риск по позиции составит £8 175.
- Поскольку UK 100 торгуется в GBP, соответствующей базовой котировкой является SONIA. Допустим, она составляет 4.98260% годовых или 0.01365% в день.
- Наш ежедневный сбор составляет 0,01096%.
- За длинную позицию вы заплатите 0.02461% (наша комиссия + SONIA) = £2.01.
- За короткую позицию вы получите 0.00269% (наша комиссия – SONIA) = £0.22.
Акции (выраженные в USD)
- У вас есть позиция, эквивалентная 50 акциям Tesla, которые на данный момент стоят $252. Общая сумма риска по позиции составляет $12 600.
- Поскольку Tesla торгуется в USD, соответствующей базовой котировкой является SOFR. Допустим, это 5.01448% годовых, или 0.01393% ежедневно.
- Наша ежедневная комиссия составляет 0,01111%.
- За длинную позицию вы заплатите 0.02504% (наша комиссия + SOFR) = $3.16.
- За короткую позицию вы получите 0.00282% (наша комиссия – SOFR) = $0.36.
Акции (выраженные в GBP)
- У вас есть позиция, эквивалентная 4000 акций Barclays, которые на данный момент стоят £2,41. Общая сумма риска по позиции составляет £9 640.
- Поскольку Barclays торгуется в GBP, соответствующей базовой котировкой является SONIA. Предположим, это 4.98260% годовых, или 0.01365% ежедневно.
- Наш ежедневный сбор составляет 0,01096%.
- За длинную позицию вы заплатите 0.02461% (наша комиссия + SONIA) = £2.37.
- За короткую позицию вы получите 0.00269% (наша комиссия – SONIA) = £0.26.
CFD на криптовалюту
- Длинные позиции: вы будете ежедневно платить 0.06164% от номинальной стоимости позиции (или 22,5% в год).
- Короткие позиции: вы будете ежедневно получать 0.0137% от номинальной стоимости позиции (или 5% в год).
Пример
- У вас открыта позиция по BTC номинальной стоимостью $100,000, которую вы удерживаете овернайт.
- За длинную позицию вы заплатите $61.64, или эквивалент в другой валюте (0.06164% от 100,000).
- За короткую позицию вы получите $13.70 (0.0137% от 100,000).
Облигации / процентные ставки
Пример CFD
- У вас открыта позиция по CFD на 10-летние казначейские облигации США по текущей цене $112,50 за 100 единиц номинальной стоимости. Полная экспозиция вашей позиции составляет $200 000.
- Предположим, базисная корректировка за овернайт составляет -0,0008. При цене 112,50 это равняется:
- (-0,0008 / 112,50) × 100 = -0,0711% в день
- Наша ежедневная комиссия составляет 0,01096%.
- Если у вас длинная позиция:
- Итоговая ставка овернайт = 0,01096% - 0,0711% = -0,06014%
- Финансирование = $200 000 × -0,06014% = -$120,28
- За овернайт вы получите $120,28.
- Если у вас короткая позиция:
- Итоговая ставка овернайт = 0,01096% + 0,0711% = 0,08206%
- Финансирование = $200 000 × 0,08206% = $164,12
- Вы заплатите $164,12 за овернайт.
Примечание: комиссия за овернайт также взимается по форвардным контрактам.
Пример комиссии за ордер с гарантированным стоп-лоссом
Комиссия за гарантированный стоп-лосс (GSLO) взимается только в том случае, если GSLO сработал. GSLO закрывает сделку точно на указанном вами уровне цены, без риска возникновения разрыва или проскальзывания. Поскольку мы берем на себя этот риск за вас, мы (и другие поставщики услуг) взимаем плату за срабатывание GSLO.
Вы можете увидеть размер комиссии GSLO в окне настройки сделки до совершения. Для этого нужно включить GSLO. Сама премия GSLO варьируется в зависимости от конкретного рынка, цены открытия позиции и объема торгов.
Формула
Вы можете посмотреть размер комиссии GSLO в окне настройки сделки при открытии позиции и включении GSLO.
Пример ордера с гарантированным стоп-лоссом
- Вы открываете длинную позицию на 1 контракт на Золото с котировкой bid/offer на уровне $2,000/$2,000.30.
- Вы размещаете GSLO на уровне $1.980 с целью ограничить потенциальные убытки.
- Предположим, что премия GSLO для данного рынка составляет 0.03%.
- Если рынок упадет до $1,980, GSLO гарантирует, что ваша позиция будет закрыта именно по этой цене, без проскальзывания.
Расчет комиссии за GSLO:
- Комиссия GSLO = премия GSLO × цена открытия позиции × количество
- 0.03% × $2,000.30 × 1 контракт = $0.60
- Общий размер комиссии за GSLO (при срабатывании): $0.60
Плата за конвертацию
При торговле активом, цена которого отличается от базовой валюты вашего счета, взимается небольшая комиссия за конвертацию.
Для розничных клиентов комиссия рассчитывается как 0.7% от спотового валютного курса.
Расчет комиссии за конвертацию
- Вы торгуете на аккаунте, номинированном в USD.
- У вас открыта сделка с контрактом на разницу цен (CFD) на France 40, номинированном в EUR, с прибылью в размере €10.
- Это отражено в вашей позиции как $10.85 (€10 по спот-цене EUR/USD на уровне 1.08461), и вы принимаете решение закрыть сделку.
- Если бы комиссия за конвертацию валюты не взималась, прибыль по этой позиции рассчитывалась бы следующим образом:
€10 (ваша прибыль) x 1.08461 (спот-цена) = $10.85
Однако при закрытии с вас будет списана комиссия 0.7% за конвертацию валюты. Расчет производится как общий коэффициент конвертации, который включает в себя спот-цену и комиссию 0.7%.
Общий курс на 0.7% менее выгоден, чем спот-цена, и, следовательно полученная по позиции прибыль будет немного меньше: 1.08461 (спот-цена) х (1 – 0.7%) (комиссия за конвертацию валюты) = 1.07701.
Ваша прибыль после комиссии за конвертацию валюты составит:
€10 (ваша прибыль) x 1.07701 (общий курс) = $10.77
Таким образом, в данном примере с вас взимается комиссия за конвертацию валюты в размере $0.08.
|Ставка комиссии за конвертацию
|Стоимость конвертации валюты
|Без комиссии за конвертацию валюты
|0%
|$0
|С комиссией за конвертацию валюты
|0.7%
|$0.08
Вы можете посмотреть общий курс конвертации каждой транзакции в разделе «Отчеты» на платформе, а также в выписках.
Динамическая комиссия за конвертацию валют
Если вы вносите или снимаете средства в валюте, отличной от валюты вашего банка, то ваш банк может взимать комиссию за динамическую конвертацию валют (DCC). Эти сборы варьируются в зависимости от поставщика услуг и не зависят от Capital.com.
Чтобы избежать непредвиденных издержек на конвертацию, постарайтесь пополнить аккаунт в валюте вашего банковского счета. Напишите нам, если нужна более подробная информация о DCC.