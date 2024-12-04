Основы торговли акциями Хотите лучше понимать рынки акций и ETF? Предлагаем ключевую информацию о торговле этими инструментами.

Что такое торговля акциями и ETF?

Торговля акциями и ETF — это процесс покупки и продажи ценных бумаг отдельных компаний или корзин активов (таких как ETF) с целью заработка на колебаниях цен.

Вы можете покупать и продавать акции или ETF напрямую на бирже, или торговать внебиржевыми деривативами, такими как CFD, основанными на их цене.

Трейдеры, как правило, стремятся извлечь выгоду из краткосрочных движений рынка. Они покупают акции или ETF в расчете на их рост, удерживают позиции короткое время и продают их после повышения цены. Этим трейдинг отличается от традиционного инвестирования, где активы приобретаются на долгосрочную перспективу. Как и при работе с любыми финансовыми продуктами, всегда существует вероятность как получить прибыль, так и понести убытки.

Почему стоит торговать акциями/ETF?

Акции и ETF входят в число наиболее популярных рынков для торговли. Акции позволяют инвестировать в успех конкретной компании, тогда как ETF в рамках одного продукта отслеживают целые группы активов — от экономических секторов и индексов до сырьевых товаров и облигаций.

Торговля акциями и ETF с помощью CFD позволяет открывать короткие и длинные позиции без необходимости физически покупать базовый актив.

Вы также можете использовать левередж, чтобы увеличить экспозицию. Это усиливает как потенциальную прибыль, так и возможные убытки, поскольку расчет ведется от полной стоимости позиции.

Почему стоит торговать акциями/ETF на Capital.com?

У нас можно торговать CFD на более чем 4250 мировых акций и ETF, зарабатывая на изменении их цен без необходимости прямой покупки.

Мы также предлагаем расширенные торговые часы для ключевых акций США. Это позволяет торговать на движениях цен после публикации отчетности, которая, как правило, выходит после закрытия рынка.

Находите оптимальные точки входа и выхода с помощью наших передовых интуитивных графиков и настраивайте ценовые уведомления, чтобы не упустить важные движения рынка. Защитите свой капитал от резких колебаний цен с помощью наших инструментов управления рисками, включая трейлинг-стопы, которые фиксируют прибыль и ограничивают убытки.*

*Стоп-лоссы не гарантированы. При активации гарантированного стоп-лосса взимается комиссия.