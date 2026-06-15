Наиболее торгуемые акции

Главная страницаРынкиАкцииНаиболее торгуемые акции
Под «лучшими мировыми акциями» обычно подразумеваются компании с солидным послужным списком и длинной историей успеха.Это сильные финансовые показатели, стабильная прибыль акционеров и высокая рыночная капитализация.
Акции ведущих компаний со всего мира будут постоянно меняться в зависимости от целого ряда факторов влияния на рыночную капитализацию. Они могут быть как внутренними – например, смена руководства компании или запуск новых продуктов, – так и внешними, вроде геополитических событий или сокращения поставок. Таким образом, любой список «самых торгуемых акций» может довольно быстро устареть.
В таблице выше вы можете видеть, какими акциями чаще всего торгуют наши клиенты. Акции гигантов часто фигурируют в основных мировых индексах, таких как US 500, UK 100 или Japan 225.
Публично торгуемые акции – это доли собственности в компаниях. Они доступны широкой публике для покупки и продажи на фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Лондонская фондовая биржа (LSE).
Это позволяет не только учреждениям, но и обычным людям инвестировать в компанию и владеть ее частью. Как правило, их покупают, чтобы влиять на управление компанией за счет права голоса, получать выплаты в виде дивидендов или просто спекулировать на цене акций. С другой стороны, компании предлагают публично торгуемые акции для привлечения капитала от широкого круга инвесторов, так как это позволяет поддерживать рост, инновации и операционные изменения.
Акции с наибольшим объемом торгов – это акции, которые чаще всего торгуются на фондовых биржах, что отражает высокий интерес со стороны трейдеров. Эти акции зачастую принадлежат крупным корпорациям, которые широко освещаются в новостях, таким как Apple, Tesla или Amazon.