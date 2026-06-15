Наиболее торгуемые акции

Какие акции считаются лучшими в мире?

Под «лучшими мировыми акциями» обычно подразумеваются компании с солидным послужным списком и длинной историей успеха.Это сильные финансовые показатели, стабильная прибыль акционеров и высокая рыночная капитализация.

Акции ведущих компаний со всего мира будут постоянно меняться в зависимости от целого ряда факторов влияния на рыночную капитализацию. Они могут быть как внутренними – например, смена руководства компании или запуск новых продуктов, – так и внешними, вроде геополитических событий или сокращения поставок. Таким образом, любой список «самых торгуемых акций» может довольно быстро устареть.

В таблице выше вы можете видеть, какими акциями чаще всего торгуют наши клиенты. Акции гигантов часто фигурируют в основных мировых индексах, таких как US 500, UK 100 или Japan 225.