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Наиболее торгуемые акции

Взгляните на самые активно торгуемые акции сегодняшнего дня – тут собраны самые популярные акции, которыми торгуют наши клиенты через CFD.

Акции: какими торгуют больше всего?

Ознакомьтесь с наиболее торгуемыми акциями на сегодняшний день. Подойдут ли они вашей торговой стратегии?
Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
SPCXSpaceX
TSLATesla Inc
MUMicron Technology Inc
NVDANVIDIA Corp
SOXLDirexion Daily Semiconductor Bull 3X Shares
AMDAdvanced Micro Devices Inc
SNDKSanDisk Corp
MSTRStrategy Inc
MRVLMarvell Technology Group Ltd.
INTCIntel Corp
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Гайд по наиболее торгуемым акциям

Какие акции считаются лучшими в мире?

Под «лучшими мировыми акциями» обычно подразумеваются компании с солидным послужным списком и длинной историей успеха.Это сильные финансовые показатели, стабильная прибыль акционеров и высокая рыночная капитализация.

Акции ведущих компаний со всего мира будут постоянно меняться в зависимости от целого ряда факторов влияния на рыночную капитализацию. Они могут быть как внутренними – например, смена руководства компании или запуск новых продуктов, – так и внешними, вроде геополитических событий или сокращения поставок. Таким образом, любой список «самых торгуемых акций» может довольно быстро устареть.

В таблице выше вы можете видеть, какими акциями чаще всего торгуют наши клиенты. Акции гигантов часто фигурируют в основных мировых индексах, таких как US 500, UK 100 или Japan 225

Что такое акции публичных компаний?

Публично торгуемые акции – это доли собственности в компаниях. Они доступны широкой публике для покупки и продажи на фондовых биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) или Лондонская фондовая биржа (LSE). 

Это позволяет не только учреждениям, но и обычным людям инвестировать в компанию и владеть ее частью. Как правило, их покупают, чтобы влиять на управление компанией за счет права голоса, получать выплаты в виде дивидендов или просто спекулировать на цене акций. С другой стороны, компании предлагают публично торгуемые акции для привлечения капитала от широкого круга инвесторов, так как это позволяет поддерживать рост, инновации и операционные изменения.

Какие акции имеют наибольший объем?

Акции с наибольшим объемом торгов – это акции, которые чаще всего торгуются на фондовых биржах, что отражает высокий интерес со стороны трейдеров. Эти акции зачастую принадлежат крупным корпорациям, которые широко освещаются в новостях, таким как Apple, Tesla или Amazon.