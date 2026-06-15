Самые волатильные акции

Главная страницаРынкиАкцииСамые волатильные акции
Акция может стать волатильной по ряду причин, которые влияют на ее колебания цен. К таким факторам можно отнести:
Волатильность акций может также увеличиваться из-за активности на рынке, например больших объемов торгов или спекулятивных операций. По сути, любое событие или новость, которые могут изменить восприятие трейдерами будущей стоимости акции, могут привести к волатильности.
Если вы планируете торговать волатильными акциями, имейте в виду, что волатильность не делает акцию плохой самой по себе, но она влечет за собой другой уровень риска.
Волатильность означает, что цена акции может значительно колебаться за короткий период времени в любом направлении. Хотя это открывает возможности для более высокой прибыли, это также связано с увеличенным риском и возможностью больших потерь.
В конечном итоге волатильная акция может быть как хорошей, так и плохой — все зависит от вашей готовности к риску, выбранной стратегии и финансовых целей.