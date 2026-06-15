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Самые волатильные акции

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Акции: самые волатильные

Акции с высокой волатильностью могут предоставлять как возможности, так и риски. Узнайте больше о потенциально высоковолатильных акциях и решите, подходят ли они для вашей торговой стратегии.
Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
ERAauERA FPO ''A''
XSD2Xtrackers ShortDAX x2 Daily Swap UCITS ETF
SNBRSleep Number Corp
0813Shimao Property Holdings Limited
BRUauBuru Energy
INTRUMIntrum AB
GEMauG8 Education
1918Sunac China Holdings Limited
SOSSOS Limited
IRIauIntegrated Research
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Руководство по самым волатильным акциям

Что делает акцию волатильной?

Акция может стать волатильной по ряду причин, которые влияют на ее колебания цен. К таким факторам можно отнести:

  • Изменения финансового состояния компании
  • Смены в настроении рынка
  • Важные новостные события, например слияния
  • Колебания экономических показателей
  • Общие движения рынка или сектора

Волатильность акций может также увеличиваться из-за активности на рынке, например больших объемов торгов или спекулятивных операций. По сути, любое событие или новость, которые могут изменить восприятие трейдерами будущей стоимости акции, могут привести к волатильности.

Волатильные акции — это плохо?

Если вы планируете торговать волатильными акциями, имейте в виду, что волатильность не делает акцию плохой самой по себе, но она влечет за собой другой уровень риска.

Волатильность означает, что цена акции может значительно колебаться за короткий период времени в любом направлении. Хотя это открывает возможности для более высокой прибыли, это также связано с увеличенным риском и возможностью больших потерь.

В конечном итоге волатильная акция может быть как хорошей, так и плохой — все зависит от вашей готовности к риску, выбранной стратегии и финансовых целей.