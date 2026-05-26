Главная страницаПартнерские программы
Получите индивидуальное партнерское решение, основанное на нашем опыте, технологиях и поддержке.
Предлагайте своим клиентам нашу отмеченную наградами технологию* и зарабатывайте по нашим конкурентоспособным соглашениям о распределении доходов.
Используйте наши решения для развития вашего бизнеса и приумножения доходов – без ущерба для вашей клиентской базы и вашего времени.
Email: partners@capital.com
Подключите наши API к своему веб-интерфейсу или просто воспользуйтесь нашей признанной* платформой – у нас есть решение под любые нужды.
Email: partners@capital.com
Сделайте свой бизнес эффективнее с помощью наших признанных* технологий и API, надежных систем исполнения и высокой ликвидности.
Позвольте нам взять на себя ответственность за клиентские средства, чтобы вам не приходилось этим заниматься. Мы можем обрабатывать входящие платежи и работать с маржой в соответствии с нашим регламентом управления покрытием.
Не хватает времени и ресурсов, чтобы обработать все входящие вопросы и запросы от клиентов?Мы можем заняться этим вместо вас.
В рамках нашего сотрудничества у вас будет выделенный менеджер по работе с клиентами. Он будет на связи, когда вам это будет нужно.
Предоставьте эту работу нам – мы подготовим для вас материалы по продажам, которые помогут с привлечением новых клиентов.
Наслаждайтесь персонализированной еженедельной аналитикой, – это поможет делиться с клиентами дополнительной информацией.
Предложите своему окружению проверенное решение, ориентированное на клиентов. Им пользуются трейдеры по всему миру и оно неоднократно получало отраслевые награды*.
|
Прозрачный White label с совместным брендингом
|
Обезличенный общий аккаунт
|
Кому это подойдет
|
Малый и средний бизнес: когда вы желаете переложить на нас бóльшую часть взаимодействия с клиентами.
|
Крупные предприятия: для тех случаев, когда вы в состоянии справиться с обслуживанием клиентов и вам просто нужно, чтобы мы отвечали за ценообразование, исполнение и интерфейс.
|
Что вы получите
|
Соглашение с представляющим брокером (IB).
|
Эксклюзивное соглашение в формате White Label –
либо мастер-аккаунт, либо обезличнные дополнительные аккаунты для отдельных клиентов.
|
KYC/AML
|
Capital.com взаимодействует с конечным клиентом напрямую и берет на себя все проверки KYC/AML.
|
Мы не взаимодействует с конечным клиентом, и предоставляем только проверку KYC/AML.
|
Платежи
|
Конечные клиенты осуществляют все платежи непосредственно в Capital.com.
|
Конечные клиенты осуществляют все платежи непосредственно вам.
|
Клиентские деньги
|
Вы не занимаетесь обработкой входящих депозитов. Мы управляем клиентскими аккаунтами в соответствии с нашим регламентом управления денежными средствами клиентов.
|
У вас есть допуск к обработке денежных средств клиентов. Вы обрабатываете входящие платежи и храните деньги клиентов.
Вы предоставляете свои собственные средства для покрытия маржи на мастер- или суб-аккаунте.
Мы управляем мастер-аккаунтом в соответствии с нашим регламентом управления покрытием или в соответствии с заранее согласованными правилами закрытия маржи.
|
Возможности интеграции
|
Работа идет через наши API-интерфейсы, либо мы можем предоставить полностью брендированную платформу с вашим логотипом и фирменным стилем.
|
Работа через наши API-интерфейсы с вашим веб-интерфейсом. В качестве альтернативы мы можем предоставить полностью брендированную платформу с вашим логотипом и фирменным стилем.
|
Платформа
|
Совместный брендинг. Мы можем предоставить информацию о ценообразовании, исполнении, а также веб-интерфейс.
|
Ваш брендинг. Мы можем предоставить информацию о ценообразовании, исполнении, а также веб-интерфейс.
|
Как регистрируются сделки
|
Сделки клиентов исполняются и переводятся на их аккаунты в Capital.com.
Сделки регистрируются непосредственно на аккаунтах клиентов.
|
Сделки клиентов либо агрегируются, либо зеркально хеджируются (STP) в Capital.com .
Сделки регистрируются либо на мастер-аккаунте, либо непосредственно на обезличенных суб-аккаунтах.
|
Обслуживание клиентов
|
Вы можете сами заняться обслуживанием клиентов, либо делегировать эту задачу нам.
По вашему выбору мы можем напрямую предоставлять общую и техническую поддержку клиентам. Даже предоставить выделенные Email-адреса и телефоны.
|
Вы отвечаете за регистрацию и обслуживание своих клиентов – все подтверждения сделок, заявления и важные сообщения будут под вашей ответственностью.
Мы можем предоставить данные для мониторинга сделок и отчетов.
Мы предоставляем общую, техническую и дилерскую поддержку вам, но не вашим клиентам.
*Лучшее торговое приложение 2023 года по версии Good Money Guide.
**Лучший поставщик CFD 2023 по версии Online Money Awards.