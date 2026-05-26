Партнерские программы: разделите с нами наш успех

Радуйте своих клиентов, оптимизируйте процессы и приумножайте доход с помощью партнерского соглашения, адаптированного под ваши нужды.

Наши модели партнерства

Получите индивидуальное партнерское решение, основанное на нашем опыте, технологиях и поддержке.

Партнерская программа

Зарабатывайте, продвигая нашу платформу и услуги по вашим каналам

Вводящие брокеры

Предлагайте своим клиентам нашу отмеченную наградами технологию* и зарабатывайте по нашим конкурентоспособным соглашениям о распределении доходов.

Партнерство по White label

Используйте наши решения для развития вашего бизнеса и приумножения доходов – без ущерба для вашей клиентской базы и вашего времени. 

 

Email: partners@capital.com

Стратегическое партнерство и API

Подключите наши API к своему веб-интерфейсу или просто воспользуйтесь нашей признанной* платформой – у нас есть решение под любые нужды.

 

Email: partners@capital.com

Что вы получите от нас

Вот что мы готовы предложить. Все зависит от того, какую модель партнерства вы выберете.

Интерфейс, исполнение и ликвидность

Сделайте свой бизнес эффективнее с помощью наших признанных* технологий и API, надежных систем исполнения и высокой ликвидности.

Управление денежными средствами

Позвольте нам взять на себя ответственность за клиентские средства, чтобы вам не приходилось этим заниматься. Мы можем обрабатывать входящие платежи и работать с маржой в соответствии с нашим регламентом управления покрытием.

Обслуживание клиентов

Не хватает времени и ресурсов, чтобы обработать все входящие вопросы и запросы от клиентов?Мы можем заняться этим вместо вас.

Персональный менеджер

В рамках нашего сотрудничества у вас будет выделенный менеджер по работе с клиентами. Он будет на связи, когда вам это будет нужно.

Индивидуальные маркетинговые материалы

Предоставьте эту работу нам – мы подготовим для вас материалы по продажам, которые помогут с привлечением новых клиентов.

Еженедельные новости рынка

Наслаждайтесь персонализированной еженедельной аналитикой, – это поможет делиться с клиентами дополнительной информацией.

Почему ваши клиенты полюбят нас

Предложите своему окружению проверенное решение, ориентированное на клиентов. Им пользуются трейдеры по всему миру и оно неоднократно получало отраслевые награды*.

Рыночные данные в реальном времени

Актуальные цены с точностью до минуты, а также исторические данные – все, что нужно вашим клиентам для получения точной информации.

Продвинутые инструменты построения графиков

У нас графики непосредственно от ведущего поставщика TradingView, с шестью типами графиков и такими индикаторами, как 100.

Образование мирового уровня

Помогите своим клиентам расширить свои знания в области трейдинга с помощью наших бесплатных гайдов, видеороликов и курсов, а также ежедневных новостей на платформе.

Интуитивно понятные платформа и приложение

Ваши клиенты оценят нашу простую и понятную признанную торговую платформу* и мобильное приложение. С вашим брендингом или нашим, – решаете только вы.

Широкий ассортимент инструментов

Познакомьте своих клиентов с мировыми финансовыми инструментами на 3000+ рынках из разных классов активов.

Квалифицированная поддержка клиентов

Наши специалисты поддержки на английском языке доступны 24/7 по телефону, Email, в чате и WhatsApp. В рабочие часы доступна поддержка на 10+ языках.

Что вам нравится больше?

Ознакомьтесь подробнее с двумя нашими моделями партнерства и определите, какая из них больше подходит для вашего бизнеса.
 

Прозрачный White label с совместным брендингом

Обезличенный общий аккаунт

Кому это подойдет

Малый и средний бизнес: когда вы желаете переложить на нас бóльшую часть взаимодействия с клиентами. 

Крупные предприятия: для тех случаев, когда вы в состоянии справиться с обслуживанием клиентов и вам просто нужно, чтобы мы отвечали за ценообразование, исполнение и интерфейс. 

Что вы получите

Соглашение с представляющим брокером (IB).

Эксклюзивное соглашение в формате White Label – 

либо мастер-аккаунт, либо обезличнные дополнительные аккаунты для отдельных клиентов. 

KYC/AML

Capital.com взаимодействует с конечным клиентом напрямую и берет на себя все проверки KYC/AML. 

Мы не взаимодействует с конечным клиентом, и предоставляем только проверку KYC/AML.

Платежи

Конечные клиенты осуществляют все платежи непосредственно в Capital.com. 

Конечные клиенты осуществляют все платежи непосредственно вам.

Клиентские деньги

Вы не занимаетесь обработкой входящих депозитов. Мы управляем клиентскими аккаунтами в соответствии с нашим регламентом управления денежными средствами клиентов. 

У вас есть допуск к обработке денежных средств клиентов. Вы обрабатываете входящие платежи и храните деньги клиентов. 

 

Вы предоставляете свои собственные средства для покрытия маржи на мастер- или суб-аккаунте.

 

Мы управляем мастер-аккаунтом в соответствии с нашим регламентом управления покрытием или в соответствии с заранее согласованными правилами закрытия маржи. 

Возможности интеграции

Работа идет через наши API-интерфейсы, либо мы можем предоставить полностью брендированную платформу с вашим логотипом и фирменным стилем. 

Работа через наши API-интерфейсы с вашим веб-интерфейсом. В качестве альтернативы мы можем предоставить полностью брендированную платформу с вашим логотипом и фирменным стилем. 

Платформа

Совместный брендинг. Мы можем предоставить информацию о ценообразовании, исполнении, а также веб-интерфейс. 

Ваш брендинг. Мы можем предоставить информацию о ценообразовании, исполнении, а также веб-интерфейс. 

Как регистрируются сделки

Сделки клиентов исполняются и переводятся на их аккаунты в Capital.com. 

 

Сделки регистрируются непосредственно на аккаунтах клиентов. 

Сделки клиентов либо агрегируются, либо зеркально хеджируются (STP) в Capital.com . 

 

Сделки регистрируются либо на мастер-аккаунте, либо непосредственно на обезличенных суб-аккаунтах. 

Обслуживание клиентов

Вы можете сами заняться обслуживанием клиентов, либо делегировать эту задачу нам.

 

По вашему выбору мы можем напрямую предоставлять общую и техническую поддержку клиентам. Даже предоставить выделенные Email-адреса и телефоны.

Вы отвечаете за регистрацию и обслуживание своих клиентов – все подтверждения сделок, заявления и важные сообщения будут под вашей ответственностью.

 

Мы можем предоставить данные для мониторинга сделок и отчетов.

 

Мы предоставляем общую, техническую и дилерскую поддержку вам, но не вашим клиентам.  

*Лучшее торговое приложение 2023 года по версии Good Money Guide.

**Лучший поставщик CFD 2023 по версии Online Money Awards.

Надежный партнер
Рекомендованный партнер
