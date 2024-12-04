Станьте партнером Capital.com

Разделите с нами наш успех и воспользуйтесь щедрой схемой распределения доходов за знакомство новых клиентов с Capital.com1
Комиссионные, выплачиваемые нашим Представляющим брокерам, основаны на модели распределения доходов, и рассчитывается в зависимости от спреда, который генерируют привлеченные клиенты. Представляющие брокеры получают вознаграждение в виде комиссии до 40% от спреда.2
Точная ставка комиссионных определяется в каждом конкретном случае в соответствии с ожидаемым объемом торгов, генерируемым Представленным клиентом. Индивидуальный подход к ставке комиссионных обеспечивает справедливую компенсацию, при этом ставки корректируются в зависимости от объема торгов и результатов деятельности на протяжении всего партнерства.
Партнер приводит клиента, который генерирует $100 спреда, и партнера, который выбрал 30%-ныйплан с начислением комиссионных.
100$x30%=30$
Представляющий брокер получит $30комиссии.
Создайте аккаунт на Capital.com, если вы еще этого не сделали.
Используйте email-адрес, на который вы зарегистрировались, заполните простую форму, выбрав план вознаграждения Представляющего брокера.
После подачи необходимых документов и одобрения вашего статуса менеджером вы получите свою персональную реферальную ссылку и сможете начать зарабатывать.
Программа Представляющих брокеров предлагает выгодное разделение доходов без ограничения по прибыли для партнеров. Вы можете привлечь неограниченное количество клиентов, и комиссия будет выплачиваться в течение всего срока, пока приглашенный трейдер торгует. Вы также получите персонального менеджера, с которым всегда сможете связаться по вопросам, связанным с функциями платформы, настройке аккаунта и многим другим.
Чтобы стать ПБ, вы должны быть резидентом страны, которая обслуживается Capital Com Online Investments Ltd, уполномоченной Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB) (см. список стран, участвующих в программе). При этом партнеры программы ПБ также должны соответствовать этому требованию, чтобы получать вознаграждение. Вам также необходимо будет заполнить заявку на участие в ПБ, предоставить все необходимые документы (см. полный список ниже) и пройти все соответствующие проверки.
Комиссия выплачивается каждый месяц.
Комиссии выплачиваются банковским переводом или на торговый аккаунт.
Нет, сборы за участие не взимаются.
Да, можете.
Выплата комиссионных по партнерской программе доступна только для клиентов, проживающих в странах, обслуживаемых нашей компанией, регулируемой Комиссией по ценным бумагам Багамских островов (SCB). Чтобы получать вознаграждение, все партнеры программы ПБ также должны быть резидентами обслуживаемых стран.
Вот список стран, где программа работает:
Андорра; ОАЭ; Антигуа и Барбуда; Ангилья; Албания; Армения; Ангола; Антарктида; Аргентина; Аруба; Аландские острова; Азербайджан; Босния и Герцеговина; Барбадос; Бангладеш; Буркина-Фасо; Бахрейн; Бурунди; Бенин; Сен-Бартелеми; Бермудские острова; Бруней-Даруссалам; Боливия; Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба; Бразилия; Багамские острова; Бутан; Остров Буве; Ботсвана; Белиз; Кокосовые острова (Килинг) Острова; Демократическая Республика Конго; Центральная Африканская Республика; Демократическая Республика Конго; Швейцария; Кот д'Ивуар; Острова Кука; Чили; Камерун; Колумбия; Коста-Рика; Кабо-Верде; Кюрасао; Остров Рождества; Джибути; Доминика; Доминиканская Республика; Алжир; Эквадор; Египет; Западная Сахара; Эфиопия; Фиджи; Фолклендских (Мальвинских); Фарерские Острова; Габон; Гренада; Грузия; Французская Гвиана; Гернси; Гана; Гренландия; Гамбия; Гвинея; Гваделупа; Экваториальная Гвинея; Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов; Гватемала; Гвинея-Бисау; Гайана; Гонконг; Херд и острова Макдональд острова; Гондурас; Гаити; Индонезии; Остров Мэн, Индия; Британская территория Индийского океана; Исландия; Джерси; Ямайка; Иордания; Япония; Кения; Кыргызстан; Камбоджа; Кирибати; Коморские Острова; Сент-Китс и Невис; Республики Корея; Кувейт; Каймановы острова; Казахстан; Лаосская Народно-Демократическая Республика; Ливан; Сент-Люсия; Лихтенштейн; Шри-Ланка; Либерия; Лесото; Марокко; Монако; Молдова; Черногория; Санкт-Мартин (французская часть); Мадагаскар; Северная Македония; Мали; Монголия; Макао; Мартиника; Мавритания; Монтсеррат; Маврикий; Мальдивы; Малави; Мексика; Мозамбик; Намибия; Новая Каледония; Нигер; Остров Норфолк; Нигерия; Никарагуа; Непал; Науру; Ниуэ; Оман; Панама; Перу; Французская Полинезия; Папуа-Новая Гвинея; Филиппины; Пакистан; Сен-Пьер и Микелон; Питкерн; Парагвай; Катар; О-в Реюньон; Сербия; Руанда; Саудовская Аравия; Соломоновы острова; Сейшельские острова; острова Святой Елены, Вознесения и Тристан-да-Кунья; Шпицберген и Ян-Майен; Сьерра-Леоне; Сан-Марино; Сенегал; Суринам; Сан-Томе и Принсипи Сальвадор; Сингапур; Синт-Мартен (нидерландская часть); Свазиленд; Теркс и Кайкос; Чад; Французские Южные территории; Того; Таиланд; Таджикистан; Токелау; Восточный Тимор; Туркменистан; Тунис; Тонга; Турция; Тринидад и Тобаго; Тувалу; Тайвань; Танзания; Украина; Уганда; Уругвай; Узбекистан; Ватикан; Сент-Винсент и Гренадины; Британские Виргинские острова; Вьетнам; Вануату; Уоллис и Футуна; Майотте, Южная Африка; Замбия; Зимбабве.
Чтобы получить разрешение на участие в программе IB, необходимо предоставить следующие документы и информацию:
Для физических лиц:
1 Копия действующего документа государственного образца, удостоверяющего личность, с фотографией (например, паспорт, удостоверение личности или водительские права)
2. Полное имя
3. Контактная информация (телефон, email и т. д.)
4. Веб-сайт(ы) или другие медиа-каналы, используемые потенциальным ПБ
5. Банковские реквизиты для денежных переводов в виде комиссионных ПБ, которые должны включать: название банковского счета, номер банковского счета и код сортировки или IBAN, название банка и адрес
6. Подтверждение адреса, например, счет за коммунальные услуги, банковская выписка, справка о проживающих, банковские выписки по кредиту/дебету, налоговые декларации или налоговая квитанция от местных органов власти (не старше 6 месяцев с даты подачи заявки на ПБ) с указанием имени и адреса заявителя).
Для юридических лиц:
1 Полное юридическое имя
2 Номер компании
3 Страна регистрации
4 Свидетельство о регистрации
5 Протокол и устав ассоциации
6 Актуальный список акционеров
7 Адрес регистрации офиса и фактический юридический адрес, если они отличаются
8 Банковские реквизиты для денежных переводов в виде комиссионных ПБ, которые должны включать: название банковского счета, номер банковского счета и код сортировки или IBAN, название банка и адрес
9 Названия и копии действующих документов, удостоверяющих личность, с фотографией директора(ов) и бенефициарного владельца(ев), владеющих 25% или более акционерного капитала компании.
1 Программа доступна только для физических лиц, проживающих в странах (см. раздел Частые вопросы), обслуживаемых Capital Com Online Investments Ltd, уполномоченной Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB).
2 Комиссионные доступны только для клиентов, зарегистрированных на платформе Capital Com Online Investments Ltd, деятельность которой регулируется Комиссией по ценным бумагам Багамских Островов (SCB). Чтобы стать Представляющим брокером, партнеры также должны быть резидентами стран, обслуживаемых Компанией.
Конкретные данные пользователей были намеренно анонимизированы для защиты их конфиденциальности в соответствии с требованиями GDPR