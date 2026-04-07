Профессиональный аккаунт на Capital.com

Ниже вы найдете подробную информацию о возможностях профессионального аккаунту, критериях соответствия и процессе подачи заявки.

Преимущества для профессиональных клиентов Capital.com

Рибейты на спред

Ежемесячный рибейт на спред до 20%, начиная с первой сделки. Размер зависит от объема торгов.

Более высокий левередж1

Доступен левередж до 500:1 для форекс, индексов, нефти и золота, и до 33:1 для акций.

Персональный менеджер аккаунта

Круглосуточная поддержка клиентов через несколько каналов и на разных языках.

Доступ к эксклюзивным мероприятиям

Приглашения на ведущие закрытые мероприятия по всему миру.

Привлеченные профессиональные клиенты

Реферальная программа для профессиональных клиентов с денежными вознаграждениями до 2500 USD в зависимости от торговой активности. Применяются условия.

Денежные рибейты

Часть уплаченного спреда возвращается ежемесячно, начиная с вашей первой сделки.

Объем позиций $0-5 млн >$5-10 млн >$10 млн
% рибейта 5% 10% 20%

Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями и положениями нашей программы денежных скидок.

Более высокий максимальный левередж

Полная рыночная экспозиция при более низких требованиях к марже.¹

Основные валютные пары

Макс. левередж для профи     500:1

Эквивалент маржи    0,2%

Основные индексы

Макс. левередж для профи     500:1

Эквивалент маржи    0,2%

Золото

Макс. левередж для профи     500:1

Эквивалент маржи    0,2%

Нефть

Макс. левередж для профи     500:1

Эквивалент маржи    0,2%

Основные акции

Макс. левередж для профи     33:1

Эквивалент маржи    3,03%

Криптовалюты

Макс. левередж для профи     100:1

Эквивалент маржи    1

Пригласить друга

Реферальная программа для профессиональных клиентов с денежными рибейтами до 2500 USD за каждую подходящую рекомендацию

Рибейты рассчитываются на основе спредов, соответствующих требованиям, которые привлеченные клиенты уплачивают в течение 90 дней.

 Применяются условия.2

Структура реферальной программы

Вы получаете 200 USD, когда привлеченный клиент:

  • Открывает и верифицирует профессиональный аккаунт

  • Вносит депозит не менее 200 USD (или эквивалент в другой валюте)

  • Совершает не менее трех сделок

Дополнительные суммы рибейтов

Дальнейшие рибейты начисляются по мере уплаты привлеченным клиентом спредов, соответствующих требованиям:

  • +300 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 500 USD

  • +500 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 1000 USD

  • +1500 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 5000 USD

Вознаграждения накапливаются , достигая 2500 USD за каждого привлеченного клиента.

Пример

  1. Привлеченный клиент получает статус профессионального клиента и выполняет начальные требования.

  2. Начисляется рибейт в размере 200 USD.

  3. В течение 90 дней привлеченный клиент уплачивает 1000 USD в виде спредов, соответствующих требованиям.

  4. Начисляется дополнительный рибейт в размере 800 USD. Общая сумма выплат составляет 1000 USD.

Что нужно учесть перед подачей заявки

Статус профессионального клиента существенно отличается от розничного аккаунта. Перед подачей заявки обратите внимание на следующие моменты.

Более высокий левередж1

Профессиональные аккаунты предлагают более высокий левередж, чем розничные аккаунты. Это увеличивает экспозицию, но также увеличивает убытки при движении рынка против вас

Профессиональная терминология и подразумеваемый опыт

Подразумевается, что у профессиональных клиентов более глубокие знания и опыт в трейдинге. Поэтому в наших материалах мы исходим из того, что вы знакомы с рынками и концепциями трейдинга.

Процесс подачи заявки

Как только вы подадите заявку, мы проверим вас на соответствие требованиям Профессионального счета и уведомим вас по Email, есть ли такая возможность.

Еще нет аккаунта Capital.com?

  1. Откройте новый розничный аккаунт

  2. Войдите в новый аккаунт и перейдите в раздел «Аккаунт», а на веб-платформе нажмите Live в правом верхнем углу

  3. Нажмите «Перейти на на профессиональный аккаунт» и укажите необходимую информацию в онлайн-заявке

Уже зарегистрированы?

  1. Авторизуйтесь в приложение Capital.com или используйте веб-интерфейс
  2. Откройте меню приложения и перейдите в раздел «Мой счет» или нажмите «Live-аккаунт» в правом верхнем углу вашей веб-платформы
  3. Нажмите «Перейти на Pro-аккаунт» и предоставьте запрошенную информацию в онлайн-приложении
1Торговля с левереджем повышает как прибыль, так и убытки, что несет в себе риски. 

2Подробнее об условиях нашей реферальной программы можно, узнать здесь.