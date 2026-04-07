Ежемесячный рибейт на спред до 20%, начиная с первой сделки. Размер зависит от объема торгов.
Доступен левередж до 500:1 для форекс, индексов, нефти и золота, и до 33:1 для акций.
Круглосуточная поддержка клиентов через несколько каналов и на разных языках.
Приглашения на ведущие закрытые мероприятия по всему миру.
Реферальная программа для профессиональных клиентов с денежными вознаграждениями до 2500 USD в зависимости от торговой активности. Применяются условия.
|Объем позиций
|$0-5 млн
|>$5-10 млн
|>$10 млн
|% рибейта
|5%
|10%
|20%
Пожалуйста, ознакомьтесь с Условиями и положениями нашей программы денежных скидок.
Макс. левередж для профи 500:1
Эквивалент маржи 0,2%
Макс. левередж для профи 33:1
Эквивалент маржи 3,03%
Макс. левередж для профи 100:1
Эквивалент маржи 1
Реферальная программа для профессиональных клиентов с денежными рибейтами до 2500 USD за каждую подходящую рекомендацию
Рибейты рассчитываются на основе спредов, соответствующих требованиям, которые привлеченные клиенты уплачивают в течение 90 дней.
Применяются условия.2
Вы получаете 200 USD, когда привлеченный клиент:
Открывает и верифицирует профессиональный аккаунт
Вносит депозит не менее 200 USD (или эквивалент в другой валюте)
Совершает не менее трех сделок
Дальнейшие рибейты начисляются по мере уплаты привлеченным клиентом спредов, соответствующих требованиям:
+300 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 500 USD
+500 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 1000 USD
+1500 USD после уплаты спредов, соответствующих требованиям, на сумму 5000 USD
Вознаграждения накапливаются , достигая 2500 USD за каждого привлеченного клиента.
Привлеченный клиент получает статус профессионального клиента и выполняет начальные требования.
Начисляется рибейт в размере 200 USD.
В течение 90 дней привлеченный клиент уплачивает 1000 USD в виде спредов, соответствующих требованиям.
Начисляется дополнительный рибейт в размере 800 USD. Общая сумма выплат составляет 1000 USD.
Профессиональные аккаунты предлагают более высокий левередж, чем розничные аккаунты. Это увеличивает экспозицию, но также увеличивает убытки при движении рынка против вас
Подразумевается, что у профессиональных клиентов более глубокие знания и опыт в трейдинге. Поэтому в наших материалах мы исходим из того, что вы знакомы с рынками и концепциями трейдинга.
Как только вы подадите заявку, мы проверим вас на соответствие требованиям Профессионального счета и уведомим вас по Email, есть ли такая возможность.
Откройте новый розничный аккаунт
Войдите в новый аккаунт и перейдите в раздел «Аккаунт», а на веб-платформе нажмите Live в правом верхнем углу
Нажмите «Перейти на на профессиональный аккаунт» и укажите необходимую информацию в онлайн-заявке
1Торговля с левереджем повышает как прибыль, так и убытки, что несет в себе риски.
2Подробнее об условиях нашей реферальной программы можно, узнать здесь.