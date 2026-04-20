21 таймфрейм, 38+ встроенных индикаторов и 44 аналитических объекта
64-разрядная многопоточная архитектура для большей стабильности и скорости исполнения
Поддержка алгоритмической торговли за счет экспертных советников и среды разработки MQL5
Создавайте и настраивайте собственные индикаторы, скрипты и даже торговых роботов
Шесть типов ордеров, включая стоп-лимиты на покупку и стоп-лимиты на продажу
Исполнение в четырех режимах – мгновенном, рыночном, по запросу и на бирже – в соответствии с вашим стилем торговли
Настройка MetaTrader 5 на Capital.com занимает всего несколько минут.
|
Характеристика
|
MT5
|
MT4
|
Таймфреймов
|
21
|
9
|
технических индикаторов
|
80+
|
30
|
Экономический календарь
|
✔️
|
❌
|
Тестер стратегий
|
Многопоточный
|
Однопоточный
|
Хеджирование
|
✔️
|
✔️
|
Классы активов
|
Больше (вкл. акции, ETF)
|
Форекс и CFD
MetaTrader 5 (MT5) – это мультиактивная платформа для трейдинга, известная своими передовыми инструментами построения графиков, быстрым исполнением и поддержкой алгоритмической торговли. Ей пользуются трейдеры во всем мире, которым нужно больше контроля и индивидуальные настройки для собственных стратегий.
Начните с загрузки MT5 на свое устройство (Mac, Windows, мобильное или веб-приложение). Авторизуйтесь в систему, используя учетные данные Capital.com, затем ознакомьтесь с инструментами платформы – настройте графики, добавьте индикаторы и совершайте сделки прямо внутри интерфейса.
После авторизации выберите нужный рынок, выберите тип ордера (рыночный или отложенный), настройте размер сделки и нажмите кнопку Купить или Продать. MT5 поддерживает шесть типов отложенных ордеров, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также торговлю в один клик для более быстрого исполнения.