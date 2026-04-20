Трейдинг на MT5 через Capital.com

Комбинируйте уже привычные инструменты MetaTrader с нашим признанным сервисом, низкими спредами и большим ассортиментом рынков по всем классам активов.

Как Capital.com использует MT5

MT5 на базе Capital.com

Торгуйте на надежной платформе MT5 нового поколения, в которой прозрачное ценообразование, многоязычная поддержка и широкий ассортимент рынков.

Отмеченные наградами криптовалютные CFD

Победитель в номинациях «Больше всего криптовалют» и «Лучшая криптоторговля» на премии 2025 ForexBrokers.com. Пользуйтесь одним у из самых широких ассортиментов CFD на криптовалюты, доступных в MT5.

Максимальный потенциал автоматизации

Полный доступ к экспертным советникам (EA), без ограничений. Наслаждайтесь полной свободой в автоматизации своей стратегии, тестировании на основе тиковых данных и торговле в собственном стиле.

Огромный ассортимент активов

100 валютных пар, 30 криптовалют, 30 сырьевых товаров, 20 индексов, а также некоторые акции
Спецификации контракта MT5 в формате PDF

За что трейдеры любят MetaTrader 5

MetaTrader 5 (MT5) – это быстрая и гибкая торговая платформа для Форекс, акций, индексов, криптовалют и сырьевых товаров. По сравнению с MT4, она предлагает более гибкую настройку, расширенные графики и больше типов ордеров.

21 таймфрейм, 38+ встроенных индикаторов и 44 аналитических объекта

64-разрядная многопоточная архитектура для большей стабильности и скорости исполнения

Поддержка алгоритмической торговли за счет экспертных советников и среды разработки MQL5

Создавайте и настраивайте собственные индикаторы, скрипты и даже торговых роботов

Шесть типов ордеров, включая стоп-лимиты на покупку и стоп-лимиты на продажу

Исполнение в четырех режимах – мгновенном, рыночном, по запросу и на бирже – в соответствии с вашим стилем торговли

Подключите свой аккаунт Capital.com к MT5

Настройка MetaTrader 5 на Capital.com занимает всего несколько минут.

Шаг 1

Откройте аккаунт Capital.com, настройте MT5 (для начала нужно верифицировать аккаунт для торговли).

Шаг 2

Создайте аккаунт MT5 в нашем приложении или на веб-платформе, следуя инструкциям в пошаговом руководстве.
Как создать аккаунт MT5

Шаг 3

Скачайте MT5 для смартфона или ПК, либо используйте веб-версию. Введите свои учетные данные MT5 в MT5-клиент. Вы готовы к торговле через MT5.
Где найти учетные данные для входа в MT5

Ваши рынки, ваш левередж

Торгуйте CFD на акции из US Tech 100, Биткоин, USD/JPY, природный газ и тысячи других инструментов с подходящим для вас левереджем.
Понятные и выгодные тарифы

Комиссия 0%. Всегда. 0% за финансирование позиции овернайт на акции без левереджа и CFD на криптовалюты. Ознакомьтесь с другими действующими сборами. У нас все доступно прописано.
Поддержка 24/7 на английском языке

Есть вопросы о вашем счете или торговле у нас? Свяжитесь с нашей дружелюбной и отзывчивой командой по телефону, Email, Whatsapp или в чате. На английском – в режиме 24/7. На немецком, итальянском и испанском – в рабочие часы.
Все, что нужно трейдеру

Сравнивайте несколько рынков на удобных графиках. Исследуйте торговые паттерны с помощью 100+ индикаторов. Торгуйте по новостям прямо на нашей платформе. Полная интеграция с TradingView и MT4.И еще много всего другого, о чем можно рассказать!
В чем разница между MetaTrader 5 и MetaTrader 4?

Характеристика

MT5

MT4

Таймфреймов

 21

9

технических индикаторов

80+

30

Экономический календарь

✔️

Тестер стратегий

Многопоточный

Однопоточный

Хеджирование

✔️

✔️

Классы активов

Больше (вкл. акции, ETF)

Форекс и CFD

Часто задаваемые вопросы

Что такое MetaTrader 5?

MetaTrader 5 (MT5) – это мультиактивная платформа для трейдинга, известная своими передовыми инструментами построения графиков, быстрым исполнением и поддержкой алгоритмической торговли. Ей пользуются трейдеры во всем мире, которым нужно больше контроля и индивидуальные настройки для собственных стратегий.

Как пользоваться MetaTrader 5

Начните с загрузки MT5 на свое устройство (Mac, Windows, мобильное или веб-приложение). Авторизуйтесь в систему, используя учетные данные Capital.com, затем ознакомьтесь с инструментами платформы – настройте графики, добавьте индикаторы и совершайте сделки прямо внутри интерфейса.

Как торговать в MetaTrader 5

После авторизации выберите нужный рынок, выберите тип ордера (рыночный или отложенный), настройте размер сделки и нажмите кнопку Купить или Продать. MT5 поддерживает шесть типов отложенных ордеров, уровни стоп-лосса и тейк-профита, а также торговлю в один клик для более быстрого исполнения.

