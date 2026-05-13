Получайте рибейты за трейдинг

Получайте возмещение части уплаченного спреда каждый месяц, прямо с вашей первой сделки по CFD. Это наша благодарность за то, что вы торгуете у нас. 

 

Профессиональный трейдер? Тогда у вас будут больше рибейты и меньше ограничений по лереведжу.

Возврат до 20% от вашего спреда

Без минимального объема

Гарантированный минимальный рибейт 5%

Сколько я буду получать?

Объем позиций $0 млн – $50 млн > $50 млн – $150 млн > $150 млн
% рибейта 5% 10% 20%

Как это работает?

По этим примерам можно понять, сколько вы могли бы получить. И помните, «условный объем» означает сумму, которую составляет ваша позиция на базовом рынке.

Форекс и драгоценные металлы

Представьте, что в течение месяца вы закрыли CFD-сделок на Форекс на условную сумму $150 000 000.

Это значит, что вы претендуете на наш самый высокий уровень рибейта и получите возврат 20% от уплаченного спреда. 

  • Валюта счета: USD 

  • Условный торговый объем: $150 млн

  • Спред: $20 000*

  • Рибейт: $20 000 x 0,20 = $4 000

Индексы

Представьте, что в течение месяца вы закрыли CFD-сделок на индексы на условную сумму $150 000 000.

Это значит, что вы претендуете на наш самый высокий уровень рибейта и получите возврат 20% от уплаченного спреда. 

  • Валюта счета: GBP 

  • Условный торговый объем: $150 млн

  • Спред: $20 000/1,25 = £16 000*

  • Рибейт: £16 000 x 0,20 = £3 200

*Спреды и обменный курс приведены только для примера.

Как мне получить рибейты за спред?

Просто заключите всего одну CFD-сделку на рынке, где с вас взимается спред. И вы получите обратно процент от уплаченного спреда в следующем месяце.

 

Чем больше вы торгуете, тем больше получаете обратно!

Когда я получу свои рибейты?

Мы планируем ежемесячно выплачивать рибейты на ваш аккаунт в Capital.com в пятый рабочий день следующего месяца. 

 

Вы будете получать email о каждой новой выплате рибейтов.

Частые вопросы

Когда происходит расчет рибейтов?

Мы рассчитываем рибейты по закрытым позициям ежедневно в 00:00 UTC.

Если закрыть позицию после этого времени в последний день месяца, то она будет засчитана в счет рибейтов за следующий месяц.

Как рассчитывается торговый объем?

Объем торгов – это совокупная рыночная стоимость ваших сделок, а не только ваша маржа. При расчете уплаченного вами спреда по классу активов учитываются сделки на всех ваших аккаунтах, включая MT4 и CFD.

Как рассчитываются рибейты за спред?

Рибейт на спред = ставка рибейта (%) × уплаченный спред.

Мы рассчитываем рибейты в USD, но вы получите их в валюте вашего счета. Поэтому имейте в виду, что если ваш счет не в USD, то обменный курс может повлиять на размер рибейта.

За драгоценные металлы начисляются такие же рибейты, как за Форекс?

За золото, серебро, платину и палладий полагаются те же рибейты, что и за Форекс.

В какой валюте выплачиваются рибейты?

Рибейты рассчитываются в USD, но вы получите их в валюте вашего счета.

Что делать, если у меня аккаунтов?

При расчете необходимого объема учитываются сделки со всех ваших аккаунтов. Рибейты рассчитываются на основе уплаченного спреда, и выплачиваются на каждый аккаунт по отдельности.

