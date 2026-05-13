Получайте возмещение части уплаченного спреда каждый месяц, прямо с вашей первой сделки по CFD. Это наша благодарность за то, что вы торгуете у нас.
Профессиональный трейдер? Тогда у вас будут больше рибейты и меньше ограничений по лереведжу.
|Объем позиций
|$0 млн – $50 млн
|> $50 млн – $150 млн
|> $150 млн
|% рибейта
|5%
|10%
|20%
Представьте, что в течение месяца вы закрыли CFD-сделок на Форекс на условную сумму $150 000 000.
Это значит, что вы претендуете на наш самый высокий уровень рибейта и получите возврат 20% от уплаченного спреда.
Валюта счета: USD
Условный торговый объем: $150 млн
Спред: $20 000*
Рибейт: $20 000 x 0,20 = $4 000
Представьте, что в течение месяца вы закрыли CFD-сделок на индексы на условную сумму $150 000 000.
Это значит, что вы претендуете на наш самый высокий уровень рибейта и получите возврат 20% от уплаченного спреда.
Валюта счета: GBP
Условный торговый объем: $150 млн
Спред: $20 000/1,25 = £16 000*
Рибейт: £16 000 x 0,20 = £3 200
*Спреды и обменный курс приведены только для примера.
Просто заключите всего одну CFD-сделку на рынке, где с вас взимается спред. И вы получите обратно процент от уплаченного спреда в следующем месяце.
Чем больше вы торгуете, тем больше получаете обратно!
Мы планируем ежемесячно выплачивать рибейты на ваш аккаунт в Capital.com в пятый рабочий день следующего месяца.
Вы будете получать email о каждой новой выплате рибейтов.
Мы рассчитываем рибейты по закрытым позициям ежедневно в 00:00 UTC.
Если закрыть позицию после этого времени в последний день месяца, то она будет засчитана в счет рибейтов за следующий месяц.
Объем торгов – это совокупная рыночная стоимость ваших сделок, а не только ваша маржа. При расчете уплаченного вами спреда по классу активов учитываются сделки на всех ваших аккаунтах, включая MT4 и CFD.
Рибейт на спред = ставка рибейта (%) × уплаченный спред.
Мы рассчитываем рибейты в USD, но вы получите их в валюте вашего счета. Поэтому имейте в виду, что если ваш счет не в USD, то обменный курс может повлиять на размер рибейта.
За золото, серебро, платину и палладий полагаются те же рибейты, что и за Форекс.
При расчете необходимого объема учитываются сделки со всех ваших аккаунтов. Рибейты рассчитываются на основе уплаченного спреда, и выплачиваются на каждый аккаунт по отдельности.