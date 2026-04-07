Что такое маржин-колл?

Пример маржин-колла

Смоделируем ситуацию

Представьте, что сумма доступных средств на вашем аккаунте составляет $3 500, и вы хотите открыть длинную позицию по акциям компании А с коэффициентом маржи 1:2.

Одна акция компании A торгуется по цене $100, и вы хотите купить 50 CFD.

Это будет стоить $5 000. При коэффициенте маржи 1:2 вам нужно будет внести 50% от данной суммы, то есть $2 500.

Оставшуюся часть суммы покрывает ваш брокер.

И на вашем аккаунте осталась $1 000 свободных средств.

Как будет работать процедура маржин-колла?

Цена компании А снижается до $50, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 500 (50 акций × $50). Это снижение напрямую влияет на баланс вашего аккаунта, который рассчитывается следующим образом:

Собственный капитал = начальный баланс + нереализованные прибыль/убыток = $3 500 + (−$2 500) = $1 000.

По мере уменьшения вашей позиции по CFD требуемая маржа – средства, необходимые для поддержания вашей позиции, – также корректируется в зависимости от текущей цены. В данном случае она становится $1 250. Чтобы определить, следует ли запускать маржин-колл, мы рассчитываем соотношение вашего капитала к марже:

Соотношение собственного капитала к марже = (собственные средства / требуемая маржа) х 100

Соотношение собственного капитала к марже = ($1 000 / $1 250) × 100 = 80%

Это означает, что вы получите свой первый маржин-колл, поскольку соотношение ваших собственных средств к марже ниже 100% от требуемой маржи в $1 250.

Теперь представьте, что цена акций компании А продолжает снижаться до $45, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 250 (50 контрактов × $45).

Теперь ваш капитал рассчитывается следующим образом:

Собственный капитал = начальный баланс + нереализованные прибыль/убыток = $3 500 + (-$2 750) = $750

Маржинальные требования корректируются в зависимости от значения новой позиции следующим образом: $1 125.

Теперь соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:

Соотношение собственного капитала к марже = ($750 / $1 125) × 100 = 66,67%

Поскольку это ниже нашего второго порога маржин-колла в 75%, вы получите следующее уведомление маржин-колл..

Если стоимость вашей позиции упадет ниже $1 950, значит ваш капитал будет ниже 50% от требуемой маржи (ниже уровня собственного капитала в $450).

В этот момент цена каждого дериватива составит $39. Маржа уменьшится до $975, нереализованный убыток увеличится до -$3 050, а ваш оставшийся капитал составит $450.

Значит, соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:

Соотношение собственного капитала к марже = ($450 / $975) × 100 = 46,15%

Поскольку ваш капитал упал ниже требуемой маржи, мы запустимпроцедуру маржинального закрытия (ликвидации),и ваши позиции закроются автоматически.

Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX). Тут мы предполагаем, что торгуемый актив деноминирован в той же валюте, что и аккаунт пользователя. Если актив котируется в другой валюте, колебания валютного курса могут повлиять на маржинальные требования, нереализованную прибыль/убыток и общий уровень собственного капитала.