Что такое маржин-колл?

Главная страницаТрейдингМаржин-колл
Маржин-колл – это то, что происходит, когда сумма средств на вашем аккаунте опускается ниже маржи (маржинального требования), необходимой для поддержания ваших сделок открытыми.
Маржин-колл – это уведомление о том, что рыночная цена актива изменилась по отношению к вашим открытым CFD-сделкам. Оно указывает на то, что баланс вашего торгового аккаунта приближается к точке, когда вы больше не сможете поддерживать необходимый уровень маржи.
Если ваш капитал упадет ниже 100% от требуемой маржи, вы получите уведомление маржин-колл.1 Вы больше не сможете открывать новые сделки или размещать ордеры.
Если ваш капитал упадет ниже 75% от требуемой маржи, вы получите второе уведомление маржин-колл.1 Вы по-прежнему больше не можете открывать новые сделки или размещать ордеры.
Если ваш капитал упадет до 50% и менее от требуемой маржи, будет запущена автоматическая процедура маржинального закрытия (ликвидации).
Цена компании А снижается до $50, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 500 (50 акций × $50). Это снижение напрямую влияет на баланс вашего аккаунта, который рассчитывается следующим образом:
По мере уменьшения вашей позиции по CFD требуемая маржа – средства, необходимые для поддержания вашей позиции, – также корректируется в зависимости от текущей цены. В данном случае она становится $1 250. Чтобы определить, следует ли запускать маржин-колл, мы рассчитываем соотношение вашего капитала к марже:
Это означает, что вы получите свой первый маржин-колл, поскольку соотношение ваших собственных средств к марже ниже 100% от требуемой маржи в $1 250.
Теперь представьте, что цена акций компании А продолжает снижаться до $45, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 250 (50 контрактов × $45).
Теперь ваш капитал рассчитывается следующим образом:
Маржинальные требования корректируются в зависимости от значения новой позиции следующим образом: $1 125.
Теперь соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:
Поскольку это ниже нашего второго порога маржин-колла в 75%, вы получите следующее уведомление маржин-колл..
Если стоимость вашей позиции упадет ниже $1 950, значит ваш капитал будет ниже 50% от требуемой маржи (ниже уровня собственного капитала в $450).
В этот момент цена каждого дериватива составит $39. Маржа уменьшится до $975, нереализованный убыток увеличится до -$3 050, а ваш оставшийся капитал составит $450.
Значит, соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:
Поскольку ваш капитал упал ниже требуемой маржи, мы запустимпроцедуру маржинального закрытия (ликвидации),и ваши позиции закроются автоматически.
Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX). Тут мы предполагаем, что торгуемый актив деноминирован в той же валюте, что и аккаунт пользователя. Если актив котируется в другой валюте, колебания валютного курса могут повлиять на маржинальные требования, нереализованную прибыль/убыток и общий уровень собственного капитала.
Когда ваши убыточные позиции достигнут точки, где у вас останется капитал для покрытия только 50% убытков, начнется автоматический клоуз-аут, который защитит вас от неконтролируемых потерь. Имейте в виду, что процедура автоматического закрытия маржи является требованием регулятора и ее нельзя отключить.
Автоматический клоуз-аут проходит в описанном ниже порядке до тех пор, пока ваш капитал не превысит уровень 50% от требуемой маржи.*
*Пожалуйста, обратите внимание, что не все рынки открыты в одно и то же время. По этой причине прибыльная сделка может быть закрыта раньше убыточной.
Убедитесь, что на вашем аккаунте достаточно средств, чтобы они могли выступать в качестве буфера, если рынки внезапно пойдут против вас.
Торгуйте как можно большим количеством разнообразных активов, чтобы распределить свои риски
Отслеживайте ситуацию на рынках. Постоянно следите за рыночными ценами вручную или с помощью инструментов нашей платформы, таких как ценовые алерты и списков акций.
Используйте стоп-лоссы2 и фиксируйте прибыль по позициям в рамках стратегии управления рисками.
_______________________________________
1Коммуникация касательно маржин-коллов. Имейте в виду, что, хотя мы предпримем все усилия связаться с вами при достижении ситуации маржин-колла, вы сами несете ответственность за то, чтобы на вашем аккаунте всегда было достаточно средств для покрытия маржинального требования. Мы постараемся связаться с вами по телефону, Email или текстовыми сообщениями. Рынки могут изменяться очень быстро, а это значит, что мы не всегда сможем связаться с вами до закрытия ваших позиций. Например, если ваш капитал упадет с уровня выше 100% маржи до уровня ниже 50% менее чем за пять секунд, мы не сможем связаться с вами, и ваши позиции будут закрыты.
2Обратите внимание, что базовые стоп-лоссы не гарантируются и могут быть подвержены проскальзыванию (слиппеджу). Вы можете установить гарантированные стоп-ордеры для абсолютного ограничения убытков, но при их срабатывании взимается дополнительная комиссия. Подробную информацию можно посмотреть на странице Комиссии и сборы.