Главная страницаТрейдингМаржин-колл

Как реагировать на маржин-колл?

Маржин-колл – это то, что происходит, когда сумма средств на вашем аккаунте опускается ниже маржи (маржинального требования), необходимой для поддержания ваших сделок открытыми.

Что такое маржин-колл?

Маржин-колл – это уведомление о том, что рыночная цена актива изменилась по отношению к вашим открытым CFD-сделкам. Оно указывает на то, что баланс вашего торгового аккаунта приближается к точке, когда вы больше не сможете поддерживать необходимый уровень маржи.

Маржин-колл на нашей платформе

Как правило, согласно регламенту мы отправляем своим клиентам три разных маржин-колла.

Уровень ниже 100%

Если ваш капитал упадет ниже 100% от требуемой маржи, вы получите уведомление маржин-колл.1 Вы больше не сможете открывать новые сделки или размещать ордеры.

Уровень 75%

Если ваш капитал упадет ниже 75% от требуемой маржи, вы получите второе уведомление маржин-колл.1 Вы по-прежнему больше не можете открывать новые сделки или размещать ордеры.

Уровень 50% и менее

Если ваш капитал упадет до 50% и менее от требуемой маржи, будет запущена автоматическая процедура маржинального закрытия (ликвидации).

Пример маржин-колла

Смоделируем ситуацию

  • Представьте, что сумма доступных средств на вашем аккаунте составляет $3 500, и вы хотите открыть длинную позицию по акциям компании А с коэффициентом маржи 1:2.
  • Одна акция компании A торгуется по цене $100, и вы хотите купить 50 CFD.
  • Это будет стоить $5 000. При коэффициенте маржи 1:2 вам нужно будет внести 50% от данной суммы, то есть $2 500.
  • Оставшуюся часть суммы покрывает ваш брокер.
  • И на вашем аккаунте осталась $1 000 свободных средств. 

Как будет работать процедура маржин-колла?

Цена компании А снижается до $50, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 500 (50 акций × $50). Это снижение напрямую влияет на баланс вашего аккаунта, который рассчитывается следующим образом:

Собственный капитал = начальный баланс + нереализованные прибыль/убыток = $3 500 + (−$2 500) = $1 000.

По мере уменьшения вашей позиции по CFD требуемая маржа – средства, необходимые для поддержания вашей позиции, – также корректируется в зависимости от текущей цены. В данном случае она становится $1 250. Чтобы определить, следует ли запускать маржин-колл, мы рассчитываем соотношение вашего капитала к марже:

Соотношение собственного капитала к марже = (собственные средства / требуемая маржа) х 100
Соотношение собственного капитала к марже = ($1 000 / $1 250) × 100 = 80%

Это означает, что вы получите свой первый маржин-колл, поскольку соотношение ваших собственных средств к марже ниже 100% от требуемой маржи в $1 250.

Теперь представьте, что цена акций компании А продолжает снижаться до $45, что снижает общую стоимость вашей позиции до $2 250 (50 контрактов × $45).

Теперь ваш капитал рассчитывается следующим образом:

Собственный капитал = начальный баланс + нереализованные прибыль/убыток = $3 500 + (-$2 750) = $750

Маржинальные требования корректируются в зависимости от значения новой позиции следующим образом: $1 125.

Теперь соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:

Соотношение собственного капитала к марже = ($750 / $1 125) × 100 = 66,67%

Поскольку это ниже нашего второго порога маржин-колла в 75%, вы получите следующее уведомление маржин-колл..

Если стоимость вашей позиции упадет ниже $1 950, значит ваш капитал будет ниже 50% от требуемой маржи (ниже уровня собственного капитала в $450).

В этот момент цена каждого дериватива составит $39. Маржа уменьшится до $975, нереализованный убыток увеличится до -$3 050, а ваш оставшийся капитал составит $450.

Значит, соотношение ваших собственных средств к марже будет рассчитываться следующим образом:

Соотношение собственного капитала к марже = ($450 / $975) × 100 = 46,15%

Поскольку ваш капитал упал ниже требуемой маржи, мы запустимпроцедуру маржинального закрытия (ликвидации),и ваши позиции закроются автоматически.

Приведенный выше пример не учитывает колебания курсов зарубежной валюты (FX). Тут мы предполагаем, что торгуемый актив деноминирован в той же валюте, что и аккаунт пользователя. Если актив котируется в другой валюте, колебания валютного курса могут повлиять на маржинальные требования, нереализованную прибыль/убыток и общий уровень собственного капитала.

Клоуз-аут на нашей платформе

Когда ваши убыточные позиции достигнут точки, где у вас останется капитал для покрытия только 50% убытков, начнется автоматический клоуз-аут, который защитит вас от неконтролируемых потерь. Имейте в виду, что процедура автоматического закрытия маржи является требованием регулятора и ее нельзя отключить.

Автоматический клоуз-аут проходит в описанном ниже порядке до тех пор, пока ваш капитал не превысит уровень 50% от требуемой маржи.*

  1. Все отложенные ордера закрываются
  2. Все открытые позиции с отрицательным UPL (нереализованной прибылью/убытком) на открытых рынках будут закрыты*.
  3. Все оставшиеся позиции на открытых рынках закрываются*
  4. Все оставшиеся позиции на закрытых рынках закрываются сразу после открытия соответствующих рынков

*Пожалуйста, обратите внимание, что не все рынки открыты в одно и то же время. По этой причине прибыльная сделка может быть закрыта раньше убыточной.

Как снизить вероятность получения маржин-колла

Существует несколько разумных шагов, которые можно использовать при торговле, чтобы снизить вероятность получения маржин-колла.

Не используйте излишнее кредитное плечо

Убедитесь, что на вашем аккаунте достаточно средств, чтобы они могли выступать в качестве буфера, если рынки внезапно пойдут против вас.

Диверсифицируйте портфель

Торгуйте как можно большим количеством разнообразных активов, чтобы распределить свои риски

Наблюдайте

Отслеживайте ситуацию на рынках. Постоянно следите за рыночными ценами вручную или с помощью инструментов нашей платформы, таких как ценовые алерты и списков акций.

Контролируйте риски

Используйте стоп-лоссы2 и фиксируйте прибыль по позициям в рамках стратегии управления рисками.

Как избежать клоуз-аута

Чтобы повысить уровень требуемой маржи до 100% после получения маржин-колла, вы можете предпринять такие действия:

Внесите дополнительные средства на свой аккаунт

Отмените все отложенные ордера

Закройте какую-то часть либо все ваши открытые сделки

 

_______________________________________

1Коммуникация касательно маржин-коллов. Имейте в виду, что, хотя мы предпримем все усилия связаться с вами при достижении ситуации маржин-колла, вы сами несете ответственность за то, чтобы на вашем аккаунте всегда было достаточно средств для покрытия маржинального требования. Мы постараемся связаться с вами по телефону, Email или текстовыми сообщениями. Рынки могут изменяться очень быстро, а это значит, что мы не всегда сможем связаться с вами до закрытия ваших позиций. Например, если ваш капитал упадет с уровня выше 100% маржи до уровня ниже 50% менее чем за пять секунд, мы не сможем связаться с вами, и ваши позиции будут закрыты.

2Обратите внимание, что базовые стоп-лоссы не гарантируются и могут быть подвержены проскальзыванию (слиппеджу). Вы можете установить гарантированные стоп-ордеры для абсолютного ограничения убытков, но при их срабатывании взимается дополнительная комиссия. Подробную информацию можно посмотреть на странице Комиссии и сборы.

Готовы присоединиться к ведущему брокеру?

Присоединяйтесь к нашему сообществу трейдеров по всему миру
1. Создайте аккаунт2. Внесите первый депозит3. Начните торговать