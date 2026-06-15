Почему так важны часы торговли на мировом фондовом рынке?

Часы торговли на мировом фондовом рынке важны для торговли индексами и акциями. Часы работы отдельных бирж — это ваше окно для совершения сделок, реагирования на изменения рынка и управления портфелем в течение дня. Поэтому грамотное планирование и принятие решений зависит от осведомленности о часах работы мирового фондового рынка.

Некоторые биржи приостанавливают торги на время обеденного перерыва, что позволяет поддерживать систему, выполнять административные задачи и защищает от чрезмерной волатильности.Этот перерыв позволяет трейдерам обдумать позиции и подготовиться ко второй половине торгового дня.Однако другие биржи работают непрерывно, поэтому важно быть в курсе возможных изменений работы рынка в течение всей сессии.

Все временные промежутки, указанные в материале, указаны в часовом поясе UTC.

Каковы часы работы фондового рынка Великобритании?

Фондовый рынок Великобритании (Лондонская фондовая биржа) открывается в 7:00 (UTC) и закрывается в 15:30 без перерыва на обед, что оказывает влияние на индекс UK 100.

Каковы часы работы фондового рынка США?

Фондовый рынок США (Нью-Йоркская фондовая биржа) открывается в 13:30 (UTC) и закрывается в 20:00 без перерыва на обед, оказывая влияние на индексы Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500).

Каковы часы работы азиатских рынков?

Азиатские рынки открываются и закрываются в разное время в зависимости от биржи. Японская биржа, на основе которой составляется индекс Nikkei 225 (Japan 225), открывается в 12:00 UTC и закрывается в 6:00, а Шанхайская фондовая биржа, на которой рассчитывается индекс SSE Composite (China A50), открывается в 1:30 UTC и закрывается в 7:00. Тем временем Гонконгская фондовая биржа, на основе которой составляется индекс Hang Seng (Hong Kong 50), также открывается в 1:30 UTC и закрывается в 8:00. Все эти биржи имеют перерывы на обед (см. таблицу ниже).

Каковы часы работы европейских рынков?

Европейские рынки в основном открываются и закрываются в одно и то же время.Парижская биржа Euronext, на основе которой составляются индексы CAC 40 (France 40) и AEX (Netherlands 25), открывается в 7:00 (UTC) и закрывается в 15:30. Франкфуртская фондовая биржа, на основе которой составляется индекс DAX 40 (Germany 40), Мадридская биржа Bolsa de Madrid, составляющая Ibex 35 (Spain 35), и Borsa Italiana (Итальянская фондовая биржа), составляющая индекс Italy 40, работают в одни и те же часы – с 10:00 (МСК) по 18:30 (МСК).

Каковы часы работы австралийских рынков?

Австралийская биржа ценных бумаг (ASX), на основе которой составляется индекс ASX 200 (Australia 200), открывается в 23:00 (UTC) и закрывается в 5:00. Новая Зеландская фондовая биржа, на которой торгуется индекс New Zealand 50, открыта с 21:00 до 3:45 (UTC).

Основное время открытия и закрытия бирж

Вот полный список времени открытия и закрытия основных фондовых бирж, включая соответствующие индексы, доступные на нашей платформе Capital.com (указаны в скобках).

Фондовая биржа Время работы (UTC) Время закрытия (UTC) Перерыв на обед (UTC) Связанные индексы акций Лондонская фондовая биржа 7:00 15:30 Нет FTSE 100 (UK 100) FTSE 250 (UK 250) Нью-Йоркская фондовая биржа 13:30 20:00 Нет Dow Jones, (US Wall Street 30) S&P 500 (US 500) Фондовая биржа Nasdaq* 13:30 20:00 Нет US Tech 100 Euronext 7:00 15:30 Нет CAC 40 (France 40)

AEX (Netherlands 25) Шанхайская фондовая биржа 1:30 7:00 3:30-5:00 SSE Composite (China A50) Японская биржевая группа 12:00 6:00 2:30-3:00 Nikkei 225 (Japan 225) Гонконгская фондовая биржа 1:30 8:00 4:00-5:00 Hang Seng (Hong Kong 50)

*Nasdaq® является торговой маркой компании Nasdaq Inc. Информация, представленная в настоящем руководстве, носит исключительно информационный характер.

Как работает торговля после закрытия рынка?

Торговля после закрытия рынка, также известная как продленная торговая сессия, — это период, в течение которого можно торговать акциями и индексами за пределами обычных часов работы биржи. Это позволяет вам реагировать на новости и события, происходящие не во время стандартной торговой сессии. Однако, если вы планируете торговать после закрытия, важно учитывать, что общий объем торгов может значительно отличаться от обычных часов, что потенциально означает меньшую ликвидность и повышенную волатильность. Узнайте больше о рынках, на которых вы можете торговать после закрытия основной сессии вместе с нами.

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