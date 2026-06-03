Сводка Мы зарабатываем на спредах, гарантированных стоп-лосс ордерах, комиссиях за конвертацию валют и оплатах за овернайт. Вы не будете платить никаких комиссий за открытие позиций на нашей платформе.

В рамках нашей миссии по поддержке клиентов в принятии лучших решений, мы инвестировали в разработку инструментов, которые облегчают процесс торговли.

Capital.com обеспечивает защиту от отрицательного баланса для розничных клиентов, поэтому убытки от торговли никогда не превысят средства на счете. Если вы хотите сохранить позицию после маржин-колла, вы можете внести дополнительные средства для покрытия маржинальных требований и избежать принудительного закрытия сделки.

Мы стремимся строить долгосрочные отношения с нашими клиентами на основе доверия.

Спреды

Спреды – это разница между ценами Покупки (Bid) и Продажи (Ask) на торгуемом рынке, и они представляют собой основной способ заработка брокеров вроде нас. Размер спредов может варьироваться в зависимости от базового актива и рыночных условий.

Например, на рынках с высоким объемом торгов, таких как EUR/USD или золото, спреды обычно уже, чем на рынках с меньшим объемом, таких как кукуруза или апельсиновый сок. Это означает, что общая стоимость торговли на высоколиквидных рынках может быть значительно ниже по сравнению с низколиквидными рынками. Однако на менее ликвидных рынках часто наблюдается высокая волатильность, которая может привлечь трейдеров, осознающих риски, несмотря на более высокие издержки.

Тут показаны цены покупки и продажи актива, формирующие спред, из которого и складывается наше вознаграждение. Размер спреда может изменяться в зависимости от рынка под влиянием таких факторов, как ликвидность и волатильность, что означает, что стоимость ваших сделок также может варьироваться. Всегда убедитесь, что вы понимаете риск сделки, прежде чем открывать позицию.

Пример спреда Допустим, вы торгуете одним CFD контрактом на US 500, где $1 соответствует каждому пункту движения индекса. Спред по этому индексу составляет 0,8 пункта. Это значит, что стоимость вашего спреда составляет $1 X 0,8 = $0,80. Вы открываете новую позицию и увеличиваете размер сделки до 10 контрактов. Теперь стоимость спреда позиции составит $0,80 X 10 = $8. Теперь предположим, что вы торгуете GBP/USD по номинальной стоимости £10 000 (также известной как мини-лот) со спредом 0,00013 по паре (что эквивалентно 1,3 пункта). Вы заплатите 0,00013 X 10 000 = эквивалент $1,30 в спреде за открытие и закрытие позиции.

Гарантированные стоп-лосс ордера

Стандартный ордер Стоп-лосс (SL) – это ордер на продажу ценной бумаги по предопределенному курсу. Однако обычный Стоп-лосс не гарантированно будет исполнен по желаемой цене. Этому может помешать Проскальзывание (слиппедж). Например, при ценовом разрыве стандартный стоп-лосс обычно исполняется по следующей доступной цене, а не по указанному уровню. Проскальзывание может возникнуть на волатильных рынках или в периоды низкой ликвидности.

В свою очередь, гарантированный стоп-лосс (GSLO) — это тип ордера, который гарантирует закрытие сделки по определенной цене независимо от проскальзывания или ценовых разрывов. Хотя GSLO дает уверенность в том, что ваша сделка будет исполнена по ожидаемой цене, важно учитывать, что за их использование взимается дополнительная плата (премия), если ордер срабатывает. Ниже приведен пример GSLO в сравнении со стандартным стоп-лоссом.

Оплата за овернайт

Финансирование овернайт – это стандартная для отрасли ежедневная плата при желании удерживать позицию в течение всей ночи. Мы взимаем эту плату, чтобы компенсировать затраты на удержание позиций в нерабочее для рынка время. Однако в некоторых случаях эта сумма также может быть возвращена на ваш аккаунт. Прежде чем открывать позицию, рекомендуем вам ознакомиться со вкладкой «Информация о рынке».

Метод расчета оплаты за овернайт зависит от класса актива, которым вы торгуете. На ее размер могут влиять такие факторы, как базовые процентные ставки (например SONIA или SOFR), корректировка за овернайт, своп за овернайт и наша ежедневная комиссия. Полную информацию о расчете комиссии для разных классов активов и примеры сделок, где она применяется, можно найти на странице «Комиссии и сборы».

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