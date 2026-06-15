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Самые убыточные акции

Ознакомьтесь с крупнейшими на сегодняшний день падениями тысяч акций со всего мира и решите, подходит ли какая-либо из них для вашей стратегии торговли CFD. 

Акции: наиболее убыточные

Изучите наиболее убыточные акции на сегодняшний день дня и решите, подходит ли вашей торговой стратегии трейдинг на падающих акциях.
Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
IBTGiShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IS3GdiShares MSCI EMU Large Cap UCITS ETF
XB4AdXtrackers ATX UCITS ETF
XCHAdXtrackers CSI300 Swap UCITS ETF
BOOMAAudioboom Group Plc
BRKBerkshire Hathaway Inc - A
LISPChocoladef. Lindt & Spruengli AG
NVRNVR, Inc.
9101Nippon Yusen Kabushiki Kaisha
4519Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Рекомендации по наиболее убыточным акциям

Что такое акция?

Акция – это единица собственности в компании. Корпорации часто предлагают акции инвесторам в качестве способа привлечения капитала без увеличения долга. Приобретая акции, инвесторы приобретают долю в компании и статус акционеров.

Как правило, акции торгуются на фондовых биржах. Как акционер, вы можете получать финансовую выгоду за счет дивидендов – выплат, которые причитаются вам из прибыли компании. Правда, загвоздка в том, что стоимость акций крайне нестабильна. Она колеблется в зависимости от того, насколько эффективно работает компания и какова ее рыночная стоимость. Поэтому стоимость ваших инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться.

Какие существуют типы акций?

Существует два типа акций: обыкновенные и привилегированные.

Задумайтесь о том, что для вас означает термин «акция» (в контексте финансов, конечно). И скорее всего сейчас вы думаете об обыкновенных акциях – наиболее известном типе акций. 

Если компания, в которую вы инвестировали, показывает хорошую работу, владение обыкновенными акциями дает вам возможность получать дивиденды. У вас также будет право голоса как у держателя обыкновенных акций, что даст возможность принимать участие в решениях, влияющих на направление бизнеса. 

Тем не менее, если бизнес провалится, вы, как правило, будете последним в очереди на получение компенсации.

Привилегированные акции имеют несколько обозначений. Иногда их называют привилегированными акциями, иногда гибридными ценными бумагами. Хотя привилегированные акции по-прежнему представляют собой единицу собственности в компании, они больше похожи на нечто среднее между акциями и облигациями, нежели на обыкновенные акции. 

Существует несколько различных типов привилегированных акций – «накопительные», «участвующие» и «конвертируемые». Но, как правило, они предполагают более высокие потенциальные дивидендные выплаты, по сравнению с обыкновенными акциями, и нечасто предоставляют держателям право голоса в компании. 

Что влияет на цены акций?

На цены акций влияет широкий спектр факторов, начиная от событий в конкретной компании, и заканчивая более общей экономической ситуацией.  

Прибыльность и рост прибыли компании напрямую влияют на то, как инвесторы ее оценивают. Аналогичным образом, квартальные и годовые отчеты о прибыли и убытке могут значительно повлиять на цену, и зависит это от того, оправдает ли компания ожидания.

То, что инвесторы думают о перспективах компании, тоже может повлиять на цену ее акций, и часто это не зависит от ее фактических финансовых показателей. Поэтому позитивные новости (успешный запуск продукта или благоприятные решения юридических вопросов) могут повысить цену, в то время как негативные новости могут спровоцировать падение цены.

Свою роль играют и более общие экономические показатели. Более высокие процентные ставки могут привести к снижению цен на акции, поскольку увеличивают стоимость заимствований для компаний, снижая инвестиционную привлекательность по сравнению с безрисковой доходностью от государственных ценных бумаг. Высокая инфляция может снизить покупательную способность и увеличить издержки компаний, что потенциально может привести к падению цен на акции.

Тенденции в определенных секторах, таких как технологии или энергетика, могут привести к росту или снижению цен в зависимости от репутации компании в отрасли и ее перспектив.

Трейдерам также необходимо учитывать такие факторы, как новое регулирование или изменения в налоговой политике. Это может существенно повлиять на прибыль компании и, следовательно, на цену ее акций. Более масштабные геополитические события, войны и стихийные бедствия также могут повлиять на доверие инвесторов и настроения на рынке.

Подробнее об акциях и о том, как ими торговать, – в нашем всеобъемлющем руководстве.