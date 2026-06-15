Самые убыточные акции

Какие существуют типы акций?

Существует два типа акций: обыкновенные и привилегированные.

Задумайтесь о том, что для вас означает термин «акция» (в контексте финансов, конечно). И скорее всего сейчас вы думаете об обыкновенных акциях – наиболее известном типе акций.

Если компания, в которую вы инвестировали, показывает хорошую работу, владение обыкновенными акциями дает вам возможность получать дивиденды. У вас также будет право голоса как у держателя обыкновенных акций, что даст возможность принимать участие в решениях, влияющих на направление бизнеса.

Тем не менее, если бизнес провалится, вы, как правило, будете последним в очереди на получение компенсации.

Привилегированные акции имеют несколько обозначений. Иногда их называют привилегированными акциями, иногда гибридными ценными бумагами. Хотя привилегированные акции по-прежнему представляют собой единицу собственности в компании, они больше похожи на нечто среднее между акциями и облигациями, нежели на обыкновенные акции.

Существует несколько различных типов привилегированных акций – «накопительные», «участвующие» и «конвертируемые». Но, как правило, они предполагают более высокие потенциальные дивидендные выплаты, по сравнению с обыкновенными акциями, и нечасто предоставляют держателям право голоса в компании.