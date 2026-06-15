Самые убыточные акции

Главная страницаРынкиАкцииСамые убыточные акции
Акция – это единица собственности в компании. Корпорации часто предлагают акции инвесторам в качестве способа привлечения капитала без увеличения долга. Приобретая акции, инвесторы приобретают долю в компании и статус акционеров.
Как правило, акции торгуются на фондовых биржах. Как акционер, вы можете получать финансовую выгоду за счет дивидендов – выплат, которые причитаются вам из прибыли компании. Правда, загвоздка в том, что стоимость акций крайне нестабильна. Она колеблется в зависимости от того, насколько эффективно работает компания и какова ее рыночная стоимость. Поэтому стоимость ваших инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться.
Существует два типа акций: обыкновенные и привилегированные.
Задумайтесь о том, что для вас означает термин «акция» (в контексте финансов, конечно). И скорее всего сейчас вы думаете об обыкновенных акциях – наиболее известном типе акций.
Если компания, в которую вы инвестировали, показывает хорошую работу, владение обыкновенными акциями дает вам возможность получать дивиденды. У вас также будет право голоса как у держателя обыкновенных акций, что даст возможность принимать участие в решениях, влияющих на направление бизнеса.
Тем не менее, если бизнес провалится, вы, как правило, будете последним в очереди на получение компенсации.
Привилегированные акции имеют несколько обозначений. Иногда их называют привилегированными акциями, иногда гибридными ценными бумагами. Хотя привилегированные акции по-прежнему представляют собой единицу собственности в компании, они больше похожи на нечто среднее между акциями и облигациями, нежели на обыкновенные акции.
Существует несколько различных типов привилегированных акций – «накопительные», «участвующие» и «конвертируемые». Но, как правило, они предполагают более высокие потенциальные дивидендные выплаты, по сравнению с обыкновенными акциями, и нечасто предоставляют держателям право голоса в компании.
На цены акций влияет широкий спектр факторов, начиная от событий в конкретной компании, и заканчивая более общей экономической ситуацией.
Прибыльность и рост прибыли компании напрямую влияют на то, как инвесторы ее оценивают. Аналогичным образом, квартальные и годовые отчеты о прибыли и убытке могут значительно повлиять на цену, и зависит это от того, оправдает ли компания ожидания.
То, что инвесторы думают о перспективах компании, тоже может повлиять на цену ее акций, и часто это не зависит от ее фактических финансовых показателей. Поэтому позитивные новости (успешный запуск продукта или благоприятные решения юридических вопросов) могут повысить цену, в то время как негативные новости могут спровоцировать падение цены.
Свою роль играют и более общие экономические показатели. Более высокие процентные ставки могут привести к снижению цен на акции, поскольку увеличивают стоимость заимствований для компаний, снижая инвестиционную привлекательность по сравнению с безрисковой доходностью от государственных ценных бумаг. Высокая инфляция может снизить покупательную способность и увеличить издержки компаний, что потенциально может привести к падению цен на акции.
Тенденции в определенных секторах, таких как технологии или энергетика, могут привести к росту или снижению цен в зависимости от репутации компании в отрасли и ее перспектив.
Трейдерам также необходимо учитывать такие факторы, как новое регулирование или изменения в налоговой политике. Это может существенно повлиять на прибыль компании и, следовательно, на цену ее акций. Более масштабные геополитические события, войны и стихийные бедствия также могут повлиять на доверие инвесторов и настроения на рынке.
Подробнее об акциях и о том, как ими торговать, – в нашем всеобъемлющем руководстве.