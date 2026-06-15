Главная страницаРынкиИндексыНаиболее торгуемые индексы
На финансовых рынках термин «индекс» означает показатель общего изменения стоимости некоторых или всех ценных бумаг, которые котируются на определенном рынке. Эти ценные бумаги, включая акции или другие финансовые инструменты, обычно группируются на основе определенных критериев, таких как отраслевой сектор или географическое положение. Индекс отслеживает совокупные изменения цен на эти ценные бумаги и позволяет получить представление о состоянии рынка или даже сектора в целом.
В мире существует множество индексов, которые предназначены для мониторинга различных групп активов. US 500 и Germany 40 являются примерами крупных индексов фондового рынка. Индексы применяют также в отношении целого ряда активов, включая облигации, недвижимость и волатильность рынка. Индексы классифицируют по различным признакам – от географического положения до рыночной капитализации их компонентов или конкретного сектора рыночной деятельности, который они представляют.
Факторы, которые влияют на цены индексов: экономические новости, корпоративные доходы, заявления, геополитические события, колебания валютных курсов, изменения цен на сырьевые товары, настроения инвесторов или корректировки самих индексов. Немаловажную роль в динамике индексов также играют изменения в законодательстве и рыночные спекуляции.
Торговля индексами предполагает занятие позиции на восходящем или нисходящем движении цен на рынке, таком как US Tech 100 или UK 100. Это можно сделать с помощью производного финансового продукта, такого как контракты на разницу цен (CFD).
CFD дают вам возможность торговать на цене индекса с использованием левереджа. Это означает, что вы можете открыть более крупную позицию при относительно небольшом собственном капитале. Левередж связан с риском приумножения убытков, поэтому важно понимать всю сложность его использования перед началом торговли. Перед тем, как начать торговать, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по торговле CFD.
Торговля индексами может предоставить вам доступ к большему ассортименту рынков без необходимости напрямую владеть акциями отдельных компаний, сырьевыми товарами или валютами. Этот вид трейдинга также может помочь вам диверсифицировать рыночную деятельность и эффективнее управлять рисками. Но, как и при других видах торговли, торговля индексами связана с риском потери капитала.