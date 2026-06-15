Что означает торговать индексами?

Торговля индексами предполагает занятие позиции на восходящем или нисходящем движении цен на рынке, таком как US Tech 100 или UK 100. Это можно сделать с помощью производного финансового продукта, такого как контракты на разницу цен (CFD).

CFD дают вам возможность торговать на цене индекса с использованием левереджа. Это означает, что вы можете открыть более крупную позицию при относительно небольшом собственном капитале. Левередж связан с риском приумножения убытков, поэтому важно понимать всю сложность его использования перед началом торговли. Перед тем, как начать торговать, рекомендуем ознакомиться с нашим руководством по торговле CFD.

Торговля индексами может предоставить вам доступ к большему ассортименту рынков без необходимости напрямую владеть акциями отдельных компаний, сырьевыми товарами или валютами. Этот вид трейдинга также может помочь вам диверсифицировать рыночную деятельность и эффективнее управлять рисками. Но, как и при других видах торговли, торговля индексами связана с риском потери капитала.