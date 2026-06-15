Самые убыточные индексы на сегодняшний день

Рекомендации по наиболее убыточным индексам

Что такое финансовый индекс?

Индекс состоит из группы отобранных акций или других финансовых инструментов, которые представляют определенный сегмент рынка. Состав индекса определяется оператором индекса и основывается на определенных критериях, среди которых может быть рыночная капитализация, отрасль, ликвидность и географическое положение и многие другие.

Многие индексы относительно сбалансированы по рыночной капитализации. При этом чем больше рыночная стоимость компании, тем больше она влияет на показатели индекса. Некоторые индексы ориентированы на конкретные секторы (например, технологии или здравоохранение) или отрасли промышленности, что дает представление об их эффективности.

Индексы также могут делиться на национальные рынки (например, Nikkei 225 для Японии), региональные рынки (например, Euro Stoxx 50 для еврозоны), или даже на мировые рынки.

В то время как большинство индексов включают акции публичных компаний, представленных на фондовых биржах, некоторые индексы отслеживают и иные показатели, будь то доходность по государственным или корпоративным облигациям. Индексы могут также включать другие виды активов (например, сырьевые товары).

Какие плюсы и минусы трейдинга на индексах?

Торговля на индексах, как и на любом финансовом рынке, имеет ряд преимуществ и недостатков. Прежде чем начать торговать, важно взвесить все «за» и «против».

Индексы помогают диверсифицировать портфель, поскольку открывают доступ к ассортименту секторов и компаний. За счет этого можно избежать рисков, присущих торговле отдельными акциями. Однако это не значит, что торговля индексами лишена рисков – цена индекса все еще может быстро и неожиданным образом меняться, что приводит и к потерям.

Если вы решите торговать по фондовому индексу, а не по отдельным акциям компаний, то освободите себя от необходимости подробно изучать отдельные корпоративные истории. Однако вам все же нужно будет следить за новостями рынков в стране или секторе, которые представлены в вашем индексе.

В Capital.com для открытия позиций по индексам вы также можете использовать CFD (контракты на разницу цен). Этот способ дает возможность воспользоваться кредитным плечом. То есть вы сможете открыть позицию, значительно превышающую ваш первоначальный депозит или маржу. Однако имейте в виду, что это может дать как крупную прибыль, так и большой убыток. Прежде чем начать торговать этим сложным инструментом, рекомендуем вам почитать, как работают индексы.

Что нужно сделать, прежде чем начать торговать индексами?

Прежде чем вы сможете торговать на любом рынке, не говоря уже об индексах, вам нужно как минимум научиться быть в курсе мировых экономических показателей, политических событий и других факторов, которые могут повлиять на динамику индексов. Задумайтесь о том, есть ли в вашем расписании время и ресурсы на это.

Также необходимо подумать о рисках, связанных с торговлей индексами, и быть готовым к ним. Торговля индексами, особенно посредством продуктов с кредитным плечом (например, CFD), сопряжена со значительным риском, поскольку кредитное плечо потенциально может приумножить не только прибыль, но и убыток.

Также может быть полезно попрактиковаться в торговле на безрисковом демо-аккаунте, прежде чем начать торговать индексами на собственные деньги. Многие торговые площадки предлагают демо-аккаунты, которые позволяют научиться торговать при помощи виртуальных денег. По крайней мере, вы сможете изучить динамику рынка без финансового риска.

Желательно также убедиться, что ваш брокер регулируется авторитетным органом и предлагает не только индексы, но и другие рынки и торговые продукты, которые вас могут заинтересовать.