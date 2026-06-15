Руководство по самым волатильным индексам

Что такое волатильность?

Проще говоря, волатильность — это мера величины изменения цены актива с течением времени. Хотя волатильные индексы, как и волатильные активы в целом, могут создавать возможности для трейдеров, они также могут представлять значительные риски для капитала. Самые волатильные индексы могут меняться в зависимости от условий на рынке. Для понимания степени движения рынков можно использовать определенные инструменты, такие как индекс волатильности (VIX), а также применять технические и фундаментальные индикаторы, чтобы предсказать, куда они могут двигаться дальше.

Как измеряется волатильность индексов?

Волатильность индексов измеряется с помощью таких инструментов, как VIX, который напрямую связан с индексом US 500 и ожиданиями его волатильности. Историческая волатильность предполагает расчет стандартного отклонения от ежедневных изменений цен, тогда как подразумеваемая волатильность — это еще один потенциально полезный показатель, связанный с моделями ценообразования опционов. Также показатель среднего истинного диапазона (ATR) позволяет вычислить размах между максимальными и минимальными ценами индекса за определенный период. Кроме того, могут использоваться полосы Боллинджера (Bollinger Bands®), где размер «полосы», полученный из скользящей средней, может дать информацию о волатильности на основе ширины полос.

Что вызывает волатильность на рынке индексов?

Волатильность рынка индексов, а также других классов активов зависит от многих факторов. Новости о доходах — один из факторов, который может повлиять на крупнейшие акции в таком индексе, как US Tech 100. Например, доходы Apple или Microsoft, которые не оправдали или превзошли ожидания, могут оказать огромное влияние на общую стоимость индекса из-за значительного веса их акций. Кроме того, более широкие макроэкономические факторы, такие как состояние рынка труда, промышленная и коммерческая активность, а также решения по процентным ставкам, могут повлиять на уверенность потребителей, что, в свою очередь, отразится на ценах акций и индексах. С технической точки зрения на волатильность также могут влиять ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Что такое маржинальная торговля и как она работает?

Маржинальная торговля, или торговля с левереджем, — это тип торговли, при котором трейдеры имеют возможность открывать позиции, превышающие размер их первоначального депозита. Это означает, что они могут получить прибыль, превышающую сумму, которую они внесли изначально, но также могут понести большие потери при неблагоприятных условиях рынка. При маржинальной торговле достаточно внести лишь небольшой процент от полной стоимости позиции (так называемая маржа). Если ваша позиция пойдет против вас, вы можете получить маржин-колл, который означает, что капитал на вашем счете упал ниже минимально необходимого уровня. В таком случае потребуется либо пополнить счет, либо уменьшить размер позиции, чтобы продолжить торговлю.