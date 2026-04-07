Что такое контракт на разницу (CFD)?

Контракт на разницу (CFD) — это один из видов финансовых деривативов. В этом руководстве вы найдете все, что нужно знать о торговле контрактами на разницу цен, в доступной форме.

Итак, что означает CFD в торговле?CFD позволяют спекулировать на различных финансовых рынках, включая криптовалюты, акции, индексы, сырьевые товары и валютные пары.Вы не покупаете активы, а спекулируете на росте или падении их цены, обычно в течение короткого периода времени.

CFD — это контракт между брокером и трейдером, которые соглашаются обменять разницу в стоимости базового актива между началом и концом срока действия контракта, часто в течение менее одного дня.

Контракт на разницу (CFD) — это:

Дериватив — вы не владеете базовым активом

Соглашение между вами и вашим брокером

Основан на изменении цены актива

Проводится в течение короткого периода времени

Что такое CFD?

Контракт на разницу (CFD) позволяет вам торговать, используя лишь часть стоимости вашей сделки, что называют маржинальной торговлей или торговлей с использованием левереджа. Это позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, чем может позволить их первоначальный капитал. Поэтому торговля CFD предлагает более широкие возможности для торговли на мировых финансовых рынках.

Одно из преимуществ торговли CFD заключается в том, что вы можете спекулировать на движении цены актива в любом направлении. Вы покупаете или продаете контракт в зависимости от того, считаете ли вы, что цена актива будет расти или падать, открывая соответственно длинную или короткую сделку.

Вы должны помнить, что торговля с использованием левереджа может увеличить вашу прибыль, но также может увеличить и ваши убытки.

Как работает CFD трейдинг?

Когда вы открываете позицию по контрактам на разницу (CFD), вы выбираете количество контрактов (размер сделки), которые вы хотите купить или продать. Ваша прибыль будет расти в соответствии с каждым пунктом движения рынка в вашу пользу. Хотя существует риск потерь, если рынок пойдет против вас.

Покупка

Если вы считаете, что цена актива будет расти, вы открываете длинную позицию (покупка), получая прибыль, если цена актива вырастет в соответствии с вашими ожиданиями. Однако вы рискуете получить убыток, если цена актива упадет.

Продажа

Если вы считаете, что цена актива упадет, вы откроете короткую позицию (на продажу) и получите прибыль, если цена упадет в соответствии с вашим прогнозом. Однако, опять же, вы рискуете получить убыток, если цена актива вырастет.

Что такое CFD аккаунт?

Аккаунт с контрактами на разницу (CFD) позволяет торговать на разнице цен различных базовых активов, используя левередж. Левередж означает, что вы вкладываете лишь часть суммы, необходимой для торговли.Это называется депозитной маржой.

При этом поддерживающая маржа (требуемая маржа) должна покрываться за счет собственного капитала, который представляет собой баланс аккаунта и включает нереализованные прибыли и убытки. Поддерживающая маржа увеличивается и уменьшается в зависимости от цен на активы, которыми вы торгуете. Капитал вашего аккаунта должен всегда покрывать поддерживающую маржу, чтобы держать позиции открытыми, особенно в случае убытков. В противном случае вы рискуете получить маржин колл.

Как правило, вы можете научиться торговать на демо-аккаунте, но прежде чем начать реальную торговлю CFD, вам понадобится пополнить баланс для создания торгового аккаунта.

Некоторые регулирующие органы требуют, чтобы новые клиенты проходили тест для оценки «уместности и пригодности». Это означает, что вам необходимо ответить на несколько вопросов, чтобы продемонстрировать, что вы понимаете риски маржинальной торговли. Перед началом торговли лучше всего тщательно изучить принципы работы левереджа и маржи.

Что такое левередж в CFD трейдинге?

Когда вы торгуете контрактами на разницу (CFD), вы занимаете позицию с левереджем. Это означает, что вы вносите только часть стоимости вашей сделки, а остальную сумму берете в долг у брокера. Размер суммы, которую вы должны внести, может быть разным. Помните, что левередж увеличивает как прибыль, так и убытки.

Торговля с использованием левереджа также называется маржинальной торговлей. Маржа в 10% означает, что вы должны внести только 10% от стоимости сделки, которую хотите открыть.Остальная сумма — это левередж.

Например, если вы хотите разместить ордер на покупку нефти Brent на сумму $1000, а ваш брокер предлагает левередж 10:1, то для открытия сделки вам понадобится всего $100 в качестве начальной суммы.

Спред и комиссии

При торговле CFD вам всегда предлагаются две цены, основанные на стоимости базового инструмента: цена покупки (ask) и цена продажи (bid).

Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи всегда будет ниже. Разница между этими ценами называется спредом CFD.Именно благодаря этому мы в Capital.com получаем больше всего прибыли.При этом мы не взимаем комиссию за открытие и закрытие сделок.

Цена покупки (ask) - это цена, по которой вы открываете длинную позицию.

Вы закрываете позицию, когда продаете по текущей цене предложения.

Цена продажи (бид) — это цена, по которой вы открываете короткую позицию

Вы закрываете позицию, когда покупаете по текущей цене спроса.

Например, если вы ожидаете, что цена на золото будет расти, вы можете открыть позицию с CFD на золото. Представьте, что котировки составляют $1 200/$1 205 (бид/аск спред). Вы покупаете 100 CFD на золото (занимаете длинную позицию). Размер занимаемой позиции (стоимость контракта) показан ниже.

Теперь представьте, что цена на золото растет, как и ожидалось. Прибыль от этой сделки показана ниже. Обратите внимание, что любая торговля сопряжена с риском потерь.

Поскольку контракты на разницу являются продуктами с левереджем, вы можете открывать гораздо более крупные позиции с меньшим начальным депозитом, чем при покупке традиционных акций. Например:

Покупка Apple CFD сделка Инвестиционная сделка Цена продажи / покупки 135,05 / 135,10 135,05 / 135,10 Сделка Купить за 135,10 Купить за 135,10 Размер сделки 100 акций 100 акций Средства, необходимые для открытия сделки $ 2702 = $135,10 Цена покупки x 100 акций x 20% маржи (требуемая маржа) $13 510 (100 акций по цене 135,10) Цена закрытия Продать за 150 Продать за 150 Прибыль $1490 ((150 - 135,10) x 100 shares = $1490) $1490 (15 000 – 13 510 = $1490)

Что такое оптимальные инвестиции?

CFD торговля демократизирует рынки, обеспечивая низкий входной порог. В Capital.com есть трейдеры, которые открывают позиции на сумму более $1 млн единовременно, но минимальный депозит, с которым вы можете торговать онлайн, составляет всего $20.

Вы можете бесплатно открыть аккаунт и практиковаться в демо-режиме. Capital.com — это гибкое и масштабируемое технологичное решение, независимо от вашего опыта и количества свободных денег, которыми вы хотите торговать.

CFD торговлю можно считать экономически выгодным способом выхода на финансовые рынки. У некоторых брокеров стоимость CFD включает комиссию за торговлю различными финансовыми активами, однако Capital.com не берет комиссию за открытие и закрытие сделок, за внесение и вывод средств. Однако банки или поставщики платежных услуг могут взимать с вас плату за внесение или вывод средств.

Основной издержкой по CFD является спред — разница между ценой покупки и продажи в момент заключения сделки.Существует дополнительная плата за корректировку финансирования овернайт, которая взимается, если сделка остается открытой в течение ночи.

Какими активами можно торговать с CFD?

Вы можете торговать CFD на криптовалюты, акции, индексы, ETF, сырьевые товары и валюты. Capital.com предоставляет доступ к тысячам различных CFD-активов этих классов, что позволяет вам всего в несколько кликов торговать на самых популярных рынках мира в одном месте.

Прибыль и убыток

Как только вы определили благоприятную возможность и готовы к торговле, вы можете открыть позицию. С этого момента ваши прибыли или убытки по CFD будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени.

Вы сможете отслеживать открытые позиции на платформе и закрывать их, когда захотите.

Прибыль и убытки можно рассчитать, умножив количество контрактов, которыми вы владеете, на разницу в цене. Соотношение прибыли и убытков, часто сокращенно называемое P&L, можно определить по следующей формуле:

P&L = количество CFD x (цена закрытия - цена открытия)

Показатель П/У (прибыль/убыток) можно высчитать для каждой отдельной позиции. Но если у вас открыто более одной позиции, эти показатели суммируются в общий П/У или НПУ (нереализованные прибыль/убыток).

Какова длина CFD контракта?

Большинство сделок с CFD не имеют фиксированной даты истечения, что означает неограниченную длину CFD контракта. Сделка обычно закрывается путем размещения противоположного ордера на тот же объем – например, закрытие сделки на покупку 100 CFD производится путем продажи 100 CFD, если только не используется режим хеджирования, который позволяет удерживать противоположные позиции одновременно.

Однако, если вы хотите держать сделку открытой в течение ночи, ваша позиция будет подлежать корректировке на финансирование овернайт.

Продвинутые стратегии управления рисками с использованием CFD

CFD являются сложными инструментами.Торговля ими сопряжена с высоким риском.Стоимость сделки может расти и падать. Вы можете понести убытки, если рынок пойдет против ваших ожиданий.Поэтому управление рисками CFD — один из важнейших пунктов, который необходимо учитывать и внедрять в свою торговую практику.

После того как ваш аккаунт настроен и вы разработали торговый план, важно определить, какой суммой вы готовы рисковать, чтобы выбрать соответствующую стратегию управления рисками. Если вы не склонны к риску, то будете искать возможности с более низким соотношением риска и вознаграждения (Risk/Reward Ratio или RR).

Например, если вы стремитесь к медленному и стабильному росту, классы активов с более высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Хотя диверсификация может помочь сбалансировать риск по классам активов, важно тщательно контролировать количество открытых позиций, чтобы избежать негативного влияния на уровень маржи. Всегда следите за тем, чтобы ваш портфель соответствовал вашей допустимой степени риска и торговой стратегии.

Стоп-лосс и тейк-профит

Вы также можете рассмотреть возможность размещения лимитных ордеров для автоматического закрытия позиции при достижении заданного уровня прибыли. Ордеры Тейк-профит (Take-profit, TP) снижают риск передержать прибыльную сделку и пропустить пик, после которого последует падение.Торгуйте не сердцем, а головой.

Аналогичным образом вы можете установить стоп-лоссы, чтобы снизить риски при работе с CFD и ограничить потенциальные убытки. Стоп-лосс срабатывает на уровне, заранее указанном трейдером, и будет исполнен по следующим доступным ценовым котировкам. Однако следует учитывать, что на волатильных рынках недостаток ликвидности или большие размеры ордеров могут привести к проскальзыванию (слиппедж). Гарантированный стоп-лосс может защитить от проскальзывания, хотя он требует платы.

Стопы и лимиты — это важнейшие инструменты управления рисками, доступные большинству трейдеров. Вы также можете рассмотреть возможность использования гарантированных стоп-лоссов, которые обеспечивают большую безопасность на более волатильных рынках, но за их использование также нужно платить.

Маржин-колл, стоп-аут и защита от отрицательного баланса

Для того чтобы удерживать позиции открытыми, трейдер должен выполнить требование по поддерживающей марже: маржа должна покрываться общим капиталом торгового аккаунта.

Средства, хранящиеся на маржинальном балансе, служат обеспечением для кредита. Если капитал аккаунта опускается ниже уровня поддерживающей маржи, Capital.com уведомляет вас об этом с помощью «маржин-колла». В этом случае вам необходимо либо пополнить баланс аккаунта, либо закрыть некоторые позиции, чтобы снизить уровень риска.

Если вы не предпримите никаких действий и уровень закрытия маржи будет достигнут, то произойдет постепенное закрытие ваших позиций.Этот процесс известен как закрытие маржи.

Capital.com предоставляет защиту от отрицательного баланса (NBP) для CFD-аккаунтов. При использовании Защиты от отрицательного баланса (NBP) сумма средств на балансе вашего аккаунта никогда не опустится ниже нуля, что исключает риск возникновения задолженности перед брокером. Если после закрытия маржи ваш баланс станет отрицательным, механизм NBP вернет ваш баланс к нулю.

Применяйте методы управления рисками в каждой сделке. Будьте осторожны при торговле CFD на активы, которые имеют повышенную волатильность. Подумайте, понимаете ли вы, как работают CFD, и можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD.

Хеджирование

Хеджирование в торговле — это важнейшая стратегия управления рисками, которую используют все опытные трейдеры. Но она не всегда защитит ордера, которые нужно закрыть в нужный момент.

Хеджирование — это метод управления рисками, используемый для снижения торговых потерь. Вы хеджируете, чтобы защитить свою прибыль или капитал, особенно в период неопределенности. Суть хеджирования заключается в том, что если одна инвестиция идет против вас, то ваша хеджевая позиция идет в вашу пользу.

Хеджирование CFD дает возможность защитить свой существующий портфель благодаря тому, что вы можете продавать короткие позиции, спекулируя на нисходящем ценовом тренде.

Например, у вас есть портфель акций «голубых фишек».Вы хотите удерживать открытыми позиции по этим акциям в течение определенного времени. Вы считаете, что на рынке намечается кратковременное падение, и беспокоитесь о том, как это отразится на стоимости вашего портфеля.

При торговле на CFD-рынке вы можете совершать короткие продажи, чтобы застраховаться от нисходящего тренда. Если рынок пойдет вниз, то потери по портфелю могут быть компенсированы прибылью от короткого хеджирования. Если рынок будет расти, то вы потеряете на хеджировании, но выиграете на основной позиции.

