Руководство по самым торгуемым сырьевым товарам

Что является самым торгуемым товаром в мире?

Самым торгуемым сырьевым товаром в мире является нефть, которая играет ключевую роль на мировых энергетических рынках. Высокий объем торговли этим товаром связан с его критической важностью для промышленности, транспорта и производства электроэнергии. Это делает цены на нефть крайне чувствительными к геополитическим событиям, сбоям в цепочках поставок и изменениям в энергетической политике. Трейдеры и аналитики внимательно следят за ценами на нефть, поскольку они могут оказать значительное влияние на экономические секторы во всем мире.

Используя CFD, на Capital.com вы можете торговать как на ценах на американскую нефть (также известную как «West Texas Intermediate»), так и на нефть марки Brent. В качестве производного инструмента CFD позволяют вам спекулировать на том, поднимется ли цена на нефть или упадет, при этом вам не нужно физически покупать или продавать нефть.

Это делает CFD полезным инструментом для добавления нефти в ваш портфель. CFD также дают возможность использовать левередж, что позволяет открывать позиции, значительно превышающие ваш первоначальный депозит. Это может привести к быстрым и крупным потерям или прибыли, поэтому важно разобраться в этих сложных и высокорисковых продуктах до начала торговли. Почему бы не начать с нашего руководства по торговле с CFD?

Какие сырьевые товары самые ценные?

Хотя цены на товары меняются каждую секунду, наиболее ценными товарами обычно считаются нефть, золото и природный газ. Каждый из них ценится за свою важную роль в мировой экономике.

Нефть играет ключевую роль в энергетике и транспорте и влияет на автомобильный и технологический сектора.

Золото считается «активом-убежищем» и становится особенно актуальным в период экономической нестабильности.

Природный газ важен для производства энергии и отопления, с растущим спросом по всему миру. Эти сырьевые товары активно отслеживаются на финансовых рынках и влияют на глобальные экономические тенденции и стратегии торговли.

Какими сырьевыми товарами лучше всего торговать?

Лучшие товары для торговли зависят от множества факторов.

Если вы хотите узнать о самых популярных товарах среди трейдеров — обратите внимание на таблицу выше.

Если вас интересует волатильность — посмотрите самые волатильные товары, лидеры роста и лидеры падения.

В конечном итоге важно понимать, что влияет на цены товаров на рынке и какие события происходят в мире.

Например, цены на нефть очень волатильны и реагируют на геополитические риски, нарушающие баланс спроса и предложения.

Золото же считается защитным активом и может вести себя противоположно нефти.

Так что при выборе товара для торговли подумайте о своих целях, стратегии и обязательно изучите рынок.