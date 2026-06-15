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Самые волатильные сырьевые товары

Узнайте, какие из рынков сырьевых товаров с CFD движутся больше всего: металлы, энергетические ресурсы, мягкие товары и другие.

Сырьевые товары: самые волатильные

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ПродавцыПокупатели
OJN2026Orange Juice Future
Orange JuiceOrange Juice Spot
LCCN2026Cocoa UK Future
ON2026Oats Future
LCCCocoa UK
US CocoaUS Cocoa Spot
CCU2026Cocoa US Future
CCZ2026Cocoa US Future
NGLNMN2026Natural Gas UK Future
OatsOats Spot
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Руководство по самым волатильным сырьевым товарам

Что такое волатильность сырьевого товара?

Волатильность сырьевого товара означает степень колебаний его цены в течение определенного периода времени. Высокая волатильность сырьевых товаров может быть обусловлена рядом факторов, включая изменения в предложении и спросе, геополитические события, рыночные спекуляции и сезонные циклы.

Например, сельскохозяйственные товары могут демонстрировать волатильность из-за погодных условий, влияющих на урожай, в то время как цены на нефть могут резко колебаться из-за политической нестабильности в регионах, производящих нефть, или изменений в энергетической политике.

Трейдеры внимательно следят за волатильностью, поскольку она влияет как на риск, так и на потенциальную доходность их сделок.

Какие сырьевые товары самые волатильные?

Самые волатильные сырьевые товары могут меняться в зависимости от условий на рынках. Тем не менее, наиболее волатильным товаром обычно считается нефть, поскольку колебания ее цен часто обусловлены геополитической напряженностью, перебоями в поставках и изменениями мирового спроса на энергоносители.

Другие энергоносители, такие как природный газ, также могут испытывать высокую волатильность. Его цены очень чувствительны к погодным условиям, уровню запасов и изменениям в структуре энергопотребления.

Серебро, в частности, отличается высокой волатильностью по сравнению с золотом. Данный металл испытывает более сильные колебания цен, поскольку на него существует как промышленный, так и инвестиционный спрос.

Если вы хотите торговать на любом волатильном рынке, вам следует тщательно изучить, проанализировать и понаблюдать за активом, которым вы собираетесь торговать, а также разработать подробную стратегию управления рисками.

Что такое риск волатильности в торговле?

Под риском волатильности в торговле понимается риск изменения стоимости сделки из-за волатильности, то есть сильных и быстрых изменений цены финансового актива, на котором основана сделка. Это также иногда может привести к крупным и неожиданным потерям.

Риск волатильности особенно актуален на рынках таких активов, как акции, сырьевые товары и валюты, где цены могут значительно меняться в короткие периоды времени.

Для трейдеров высокая волатильность может означать больше потенциальных точек входа и выхода из сделок. Однако она также повышает риск потерь, особенно если вы не готовы к резким движениям и не имеете эффективной стратегии управления рисками.

Управление рисками волатильности часто включает установку стоп-лосс ордеров*, диверсификацию портфеля и постоянное отслеживание условий рынков для своевременного принятия решений.

* Стандартные стоп-лоссы не гарантируются, но мы предлагаем гарантированные стоп-лосс ордера (GSLO) за отдельную плату. Вы можете проверить их стоимость в тикете сделки при открытии позиции и добавлении GSLO.