Руководство по самым волатильным сырьевым товарам

Что такое волатильность сырьевого товара?

Волатильность сырьевого товара означает степень колебаний его цены в течение определенного периода времени. Высокая волатильность сырьевых товаров может быть обусловлена рядом факторов, включая изменения в предложении и спросе, геополитические события, рыночные спекуляции и сезонные циклы.

Например, сельскохозяйственные товары могут демонстрировать волатильность из-за погодных условий, влияющих на урожай, в то время как цены на нефть могут резко колебаться из-за политической нестабильности в регионах, производящих нефть, или изменений в энергетической политике.

Трейдеры внимательно следят за волатильностью, поскольку она влияет как на риск, так и на потенциальную доходность их сделок.

Какие сырьевые товары самые волатильные?

Самые волатильные сырьевые товары могут меняться в зависимости от условий на рынках. Тем не менее, наиболее волатильным товаром обычно считается нефть, поскольку колебания ее цен часто обусловлены геополитической напряженностью, перебоями в поставках и изменениями мирового спроса на энергоносители.

Другие энергоносители, такие как природный газ, также могут испытывать высокую волатильность. Его цены очень чувствительны к погодным условиям, уровню запасов и изменениям в структуре энергопотребления.

Серебро, в частности, отличается высокой волатильностью по сравнению с золотом. Данный металл испытывает более сильные колебания цен, поскольку на него существует как промышленный, так и инвестиционный спрос.

Если вы хотите торговать на любом волатильном рынке, вам следует тщательно изучить, проанализировать и понаблюдать за активом, которым вы собираетесь торговать, а также разработать подробную стратегию управления рисками.

Что такое риск волатильности в торговле?

Под риском волатильности в торговле понимается риск изменения стоимости сделки из-за волатильности, то есть сильных и быстрых изменений цены финансового актива, на котором основана сделка. Это также иногда может привести к крупным и неожиданным потерям.

Риск волатильности особенно актуален на рынках таких активов, как акции, сырьевые товары и валюты, где цены могут значительно меняться в короткие периоды времени.

Для трейдеров высокая волатильность может означать больше потенциальных точек входа и выхода из сделок. Однако она также повышает риск потерь, особенно если вы не готовы к резким движениям и не имеете эффективной стратегии управления рисками.

Управление рисками волатильности часто включает установку стоп-лосс ордеров*, диверсификацию портфеля и постоянное отслеживание условий рынков для своевременного принятия решений.

* Стандартные стоп-лоссы не гарантируются, но мы предлагаем гарантированные стоп-лосс ордера (GSLO) за отдельную плату. Вы можете проверить их стоимость в тикете сделки при открытии позиции и добавлении GSLO.