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Крупнейшие на сегодняшний день криптопроекты

Взгляните на крупнейших криптоигроков на сегодняшний день – крипторынки, которые сейчас больше других растут в цене.*

*Данные обновляются каждый час.

Лучшие криптовалюты по показателям

Посмотрите на криптовалютные пары с самым активным ростом цены. Вы в лонге или шорте по крупнейшим на сегодняшний день криптопроектам?
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BTC/USDBitcoin to US Dollar
WBTC/USDWrapped Bitcoin to US Dollar
BTC/EURBitcoin to Euro
BTC/GBPBitcoin / Pound Sterling
XAUT/USDXAUT to US Dollar
PAXG/USDPAX Gold to US Dollar
C10XBITA Crypto 10 Index 10
METH/USDMETH/USD
ETH/USDEthereum to US Dollar
BETH/USDBETH to US Dollar
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Рекомендации по основным растущим криптовалютам

Как устроена криптовалюта?

Криптовалюта использует технологию блокчейна: децентрализованный реестр, который записывает все транзакции через сеть из множества компьютеров. Каждая криптотранзакция проверяется криптографическими алгоритмами, что делает ее анонимной и безопасной. Это позволяет совершать одноранговые транзакции без необходимости в посредниках в лице банков.

Что может привести к росту цены криптовалюты?

Цены на криптовалюту могут расти по целому ряду причин: от повышенного спроса и позитивных новостей до технологических достижений, одобрения регуляторов и крупномасштабных инвестиций. Настроения на рынке и макроэкономические факторы также играют важную роль. Вдобавок ко всему, ограниченное предложение Биткоина (всего будет создан 21 миллион монет) также может спровоцировать рост цены. Вы можете торговать на цене Биткоина через контракты на разницу цен (CFD) посредством нашего рынка BTC/USD.

Какая криптовалюта принесла больше всего прибыли за всю историю?

Биткоин (BTC) считается крупнейшей криптовалютой всех времен, которая показала наибольший прирост в истории. Ее цена всего с 10 центов в 2009 году (уже в октябре 2010 года монета достигла 20 центов) выросла до рекордной цены в марте 2024 года, превысив $73 000.

Ранние инвесторы, кто сохранил свои BTC, получили астрономическую прибыль, превратив скромные вложения во внушительное богатство.* Вы можете торговать на цене BTC через контракты на разницу цен (CFD) посредством нашего рынка BTC/USD.

*Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.