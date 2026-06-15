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Криптовалюта использует технологию блокчейна: децентрализованный реестр, который записывает все транзакции через сеть из множества компьютеров. Каждая криптотранзакция проверяется криптографическими алгоритмами, что делает ее анонимной и безопасной. Это позволяет совершать одноранговые транзакции без необходимости в посредниках в лице банков.
Цены на криптовалюту могут расти по целому ряду причин: от повышенного спроса и позитивных новостей до технологических достижений, одобрения регуляторов и крупномасштабных инвестиций. Настроения на рынке и макроэкономические факторы также играют важную роль. Вдобавок ко всему, ограниченное предложение Биткоина (всего будет создан 21 миллион монет) также может спровоцировать рост цены. Вы можете торговать на цене Биткоина через контракты на разницу цен (CFD) посредством нашего рынка BTC/USD.
Биткоин (BTC) считается крупнейшей криптовалютой всех времен, которая показала наибольший прирост в истории. Ее цена всего с 10 центов в 2009 году (уже в октябре 2010 года монета достигла 20 центов) выросла до рекордной цены в марте 2024 года, превысив $73 000.
Ранние инвесторы, кто сохранил свои BTC, получили астрономическую прибыль, превратив скромные вложения во внушительное богатство.* Вы можете торговать на цене BTC через контракты на разницу цен (CFD) посредством нашего рынка BTC/USD.
*Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.