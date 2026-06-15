Какая криптовалюта принесла больше всего прибыли за всю историю?

Биткоин (BTC) считается крупнейшей криптовалютой всех времен, которая показала наибольший прирост в истории. Ее цена всего с 10 центов в 2009 году (уже в октябре 2010 года монета достигла 20 центов) выросла до рекордной цены в марте 2024 года, превысив $73 000.

Ранние инвесторы, кто сохранил свои BTC, получили астрономическую прибыль, превратив скромные вложения во внушительное богатство.* Вы можете торговать на цене BTC через контракты на разницу цен (CFD) посредством нашего рынка BTC/USD.



*Прежние результаты не гарантируют получение прибыли в будущем.