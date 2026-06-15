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Криптовалюты – это цифровые или виртуальные валюты, которые для обеспечения безопасности используют криптографию. Они работают в децентрализованных сетях, основанных на технологии блокчейна, и тем самым обеспечивают прозрачные и безопасные транзакции без центрального органа власти.
Инвестирование в криптовалюту предполагает покупку и хранение цифровых активов в течение длительного периода времени в надежде на существенную прибыль с течением времени.Торговля криптовалютами посредством деривативов ориентирована на покупку и продажу в течение более короткого периода времени с целью извлечения прибыли из изменений цен за этот более короткий период.
На Capital.com вы можете открывать длинные или короткие позиции по криптовалютным парам, используя контракты на разницу цен, также известные как CFD-контракты. CFD – это разновидность деривативов, которая позволяет вам спекулировать на различных финансовых рынках. Вместо того чтобы покупать актив (как это делается при инвестировании), вы торгуете на росте или падении цены актива – как правило, в течение короткого промежутка времени.
Открытие длинной позиции может означать покупку CFD на крипторынке, вроде ETH/USD, с целью получения прибыли от роста цены базового актива. И наоборот, открытие короткой позиции предполагает продажу CFD с целью получения прибыли в случае снижения цены актива.
Цены на криптовалюты могут падать из-за целого ряда факторов. Изменение законов или запрет на торговлю криптовалютами со стороны правительств или регуляторов могут создать неопределенность на рынке и спровоцировать распродажи. Проблемы с безопасностью, такие как взломы криптобирж или кошельков, могут подорвать доверие инвесторов и потенциально спровоцировать падение цены. Манипулирование рынком может искусственно взвинтить цены криптовалют с последующей быстрой распродажей, что приведет к сокрушительному обвалу.
Негативные заголовки, вроде информации о мошенничестве или экологических проблемах, также могут вызвать страх и усилить давление со стороны трейдеров и инвесторов. Общие экономические спады или финансовые кризисы могут снизить интерес инвесторов к рискованным активам, которыми как раз являются криптовалюты.
Кроме того, технологические проблемы, связанные с базовой технологией криптовалюты, и изменения в настроениях рынка также могут привести к существенному падению цен.
За последнее десятилетие многие криптовалюты пережили значительный спад, и во многих случаях это даже привело к «смерти» криптовалюты. Однако одним из самых драматичных случаев за последние годы считается история проекта Terra (LUNA).
TerraUSD (UST) – это алгоритмический стейблкоин, разработанный с привязкой к доллару США в соотношении 1:1. В экосистеме Terra преимущественно использовалась нативная монета LUNA. Когда в мае 2022 года UST потеряла привязку к доллару США, это привело к массовой распродаже и быстрому обвалу цены LUNA.
Это событие в целом шокировало крипторынок и привело к усилению контроля и внимания регуляторов, тем самым став хорошим напоминанием о рисках, присущих отрасли криптовалют.