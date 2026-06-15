В чем разница между трейдингом и инвестированием в криптовалюты?

Инвестирование в криптовалюту предполагает покупку и хранение цифровых активов в течение длительного периода времени в надежде на существенную прибыль с течением времени.Торговля криптовалютами посредством деривативов ориентирована на покупку и продажу в течение более короткого периода времени с целью извлечения прибыли из изменений цен за этот более короткий период.

На Capital.com вы можете открывать длинные или короткие позиции по криптовалютным парам, используя контракты на разницу цен, также известные как CFD-контракты. CFD – это разновидность деривативов, которая позволяет вам спекулировать на различных финансовых рынках. Вместо того чтобы покупать актив (как это делается при инвестировании), вы торгуете на росте или падении цены актива – как правило, в течение короткого промежутка времени.

Открытие длинной позиции может означать покупку CFD на крипторынке, вроде ETH/USD, с целью получения прибыли от роста цены базового актива. И наоборот, открытие короткой позиции предполагает продажу CFD с целью получения прибыли в случае снижения цены актива.