Сколько в мире криптовалют?

По состоянию на 2024 год, согласно данным, существует более 20 000 криптовалют, хотя не все они активно торгуются или используются. Многие из них считаются «мертвыми» криптовалютами, которые потерпели крах и утратили свою популярность. Количество активных криптовалют варьируется и, по оценкам, сегодня активно торгуются десятки тысяч криптовалют.