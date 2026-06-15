Главная страницаРынкиКриптовалютыСамые торгуемые криптопары на сегодняшний день
В мире цифровых валют разницы нет: крипто – это просто сокращение от слова «криптовалюта». Криптовалюты – это цифровые или виртуальные валюты, которые используют криптографию для обеспечения анонимности и безопасности транзакций.
По состоянию на 2024 год, согласно данным, существует более 20 000 криптовалют, хотя не все они активно торгуются или используются. Многие из них считаются «мертвыми» криптовалютами, которые потерпели крах и утратили свою популярность. Количество активных криптовалют варьируется и, по оценкам, сегодня активно торгуются десятки тысяч криптовалют.
Биткоин (BTC) – самая популярная и признанная криптовалюта в мире. Это первая в истории криптовалюта, которая остается самой ценной по рыночной капитализации. Новаторская участь Биткоина и его крепкая репутация сделали ее эталоном для всего крипторынка.
Биткойн (BTC) – наиболее торговая криптовалюта с самыми высокими объемами торгов на мировых биржах. Доминирование на рынке и ликвидность делают ее фаворитом среди криптотрейдеров по всему миру. Эфириум (ETH) – самая популярная криптовалюта после Биткоина.
Зачастую термин «Эфириум» используется как для обозначения сети, так и для обозначения криптовалюты. Эфириум – это блокчейн и распределенная платформа, которая позволяет любому пользователю создавать приложения на блокчейне. Эфир (Ether, ETH) – это нативная криптовалюта платформы Ethereum. Эфир чрезвычайно популярна и является второй по величине криптовалютой по рыночной капитализации, широко используемой для транзакций и разработки приложений в сети Ethereum.