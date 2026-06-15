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Самые торгуемые криптопары сегодня

Давайте взглянем на наиболее торгуемые криптовалюты на сегодняшний день. Открывайте длинные или короткие позиции через CFD на наиболее торгуемые криптопары, такие как BTC/USD и ETH/USD.

Самые торгуемые криптовалюты

Ниже приведены самые популярные на сегодняшний день криптовалютные пары. Подойдут ли они вашей торговой стратегии?
Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
BTC/USDBitcoin to US Dollar
XRP/USDRipple to US Dollar
ETH/USDEthereum to US Dollar
ESPORTS/USDESPORTS/USD
PLAY/USDPLAY/USD
SOL/USDSolana to US Dollar
PEPE/USDPEPE to US Dollar
XLM/USDStellar to US Dollar
DOGE/USDDogeCoin to US Dollar
MYX/USDMYX/USD
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Часто задаваемые вопросы

В чем разница между криптой и криптовалютой?

В мире цифровых валют разницы нет: крипто – это просто сокращение от слова «криптовалюта». Криптовалюты – это цифровые или виртуальные валюты, которые используют криптографию для обеспечения анонимности и безопасности транзакций.

Сколько в мире криптовалют?

По состоянию на 2024 год, согласно данным, существует более 20 000 криптовалют, хотя не все они активно торгуются или используются. Многие из них считаются «мертвыми» криптовалютами, которые потерпели крах и утратили свою популярность. Количество активных криптовалют варьируется и, по оценкам, сегодня активно торгуются десятки тысяч криптовалют.

Какая криптовалюта самая популярная?

Биткоин (BTC) – самая популярная и признанная криптовалюта в мире. Это первая в истории криптовалюта, которая остается самой ценной по рыночной капитализации. Новаторская участь Биткоина и его крепкая репутация сделали ее эталоном для всего крипторынка.

Какой криптовалютой торгуют больше всего?

​​Биткойн (BTC) – наиболее торговая криптовалюта с самыми высокими объемами торгов на мировых биржах. Доминирование на рынке и ликвидность делают ее фаворитом среди криптотрейдеров по всему миру. Эфириум (ETH) – самая популярная криптовалюта после Биткоина.

Почему люди называют Ether Эфириумом?

Зачастую термин «Эфириум» используется как для обозначения сети, так и для обозначения криптовалюты. Эфириум – это блокчейн и распределенная платформа, которая позволяет любому пользователю создавать приложения на блокчейне. Эфир (Ether, ETH) – это нативная криптовалюта платформы Ethereum. Эфир чрезвычайно популярна и является второй по величине криптовалютой по рыночной капитализации, широко используемой для транзакций и разработки приложений в сети Ethereum.