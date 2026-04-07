Торговая стратегия поддержки и сопротивления (S&R)

Торговая стратегия поддержки и сопротивления – это метод технического анализа, основанный на концепции ценовых уровней, действующих как барьеры. Узнайте больше об этом в нашем обучающем руководстве.

Что такое поддержка и сопротивление?

Зоны поддержки и сопротивления (S&R) являются очень важными техническими индикаторами в техническом анализе.

Неотъемлемая часть любого финансового рынка, уровни поддержки и сопротивления в основном представляют собой спрос и предложение – поток ордеров – который может быстро изменяться.

Индикаторы поддержки и сопротивления показывают заранее определенные уровни, на которых ожидается остановка и разворот цены рынка. Этот широко применяемый метод технического анализа помогает быстро проанализировать ценовой график и определить три ключевые точки:

Направление рынка Время входа в рынок Точки выхода из рынка

Основные моменты

Поддержка и сопротивление – это определенные ценовые уровни на графике, которые, как ожидается, привлекут максимальное количество покупок или продаж. Поддержка – это уровень, на котором спрос на рынке достаточно сильный, чтобы остановить дальнейшее падение цены. Сопротивление – это противоположность поддержке. На этом уровне предложение достаточно сильное, чтобы остановить дальнейший рост цены.

Понимание поддержки и сопротивления

Поддержка — это уровень, на котором рыночная цена, как правило, находит поддержку при снижении. В этот момент спрос становится достаточно сильным, чтобы остановить дальнейшее падение цены. Это означает, что, достигнув этого уровня, цена на рынке с большей вероятностью отскочит, чем пробьет его и продолжит падение.

Однако цена все же может пробить уровень поддержки и продолжить свое нисходящее движение, пока не встретит следующий уровень поддержки.

Сопротивление — это противоположность поддержке. На этом уровне предложение становится достаточно сильным, чтобы остановить дальнейший рост цены. Оно определяет, где цена столкнется с сопротивлением при подъеме. Как и в случае с уровнем поддержки, цена с большей вероятностью оттолкнется от этого уровня, чем пробьет его. Если же пробой происходит, цена, скорее всего, продолжит движение вверх, пока не встретит следующий уровень сопротивления.

Концепция поддержки и сопротивления включает уровень поддержки — «пол» под торговыми ценами — и уровень сопротивления — «потолок». В этом случае торговый инструмент можно представить как резиновый мяч, подпрыгивающий в комнате. Он ударяется о пол и отскакивает от потолка. Этот мяч, то есть торговый инструмент, находится в фазе консолидации между зонами поддержки и сопротивления.

Фибоначчи поддержка и сопротивление

Числа Фибоначчи, работа итальянского математика XIII века Леонардо Фибоначчи, стали популярным ингредиентом при создании различных технических индикаторов, включая индикаторы поддержки и сопротивления.

Последовательность чисел Фибоначчи – 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 – часто используется для расчета точек входа при торговле криптовалютами, акциями, товарами, иностранной валютой (форекс) и индексами во время рыночных трендов.

Числа коррекции Фибоначчи используются для обозначения точек входа и целей во время трендовых рынков – они отмечают точки разворота, где трейдеры могут поймать точки входа во время коррекций в тренде. Если рынок находится в восходящем тренде, вы используете числа Фибоначчи снизу вверх. В нисходящем рынке вы используете их сверху вниз.

Зоны поддержки и сопротивления

Зоны поддержки и сопротивления можно определить путем анализа прошлых ценовых движений, графических паттернов или технических индикаторов, таких как скользящие средние (MAs).

Зоны поддержки обычно находятся вблизи предыдущих минимумов цен, в то время как зоны сопротивления обычно расположены вблизи предыдущих максимумов цен. Определение этих уровней может помочь в выявлении потенциальных точек входа и выхода при торговле.

Примеры зон поддержки и сопротивления включают:

Скользящие средние – линии, нанесенные на график, соединяющие средние цены закрытия актива за определенный период времени.

– линии, нанесенные на график, соединяющие средние цены закрытия актива за определенный период времени. Линии тренда – линии, соединяющие максимумы и минимумы актива за определенный период времени.

– линии, соединяющие максимумы и минимумы актива за определенный период времени. Всплески объема – области на графике, где торговый объем резко увеличивается, что может указывать на возможное изменение цены.

– области на графике, где торговый объем резко увеличивается, что может указывать на возможное изменение цены. Круглые числа – области на графике, где цена актива испытывает трудности с пробитием определенных ценовых уровней.

– области на графике, где цена актива испытывает трудности с пробитием определенных ценовых уровней. Коррекции Фибоначчи – области на графике, где цена актива испытывает трудности с пробитием определенных уровней Фибоначчи.

Использование уровней поддержки и сопротивления в торговле

Как использовать поддержку и сопротивление в торговле? Вот четыре основные стратегии торговли по уровням поддержки и сопротивления:

Торговля в диапазоне

Торговля в диапазоне происходит внутри области между линиями поддержки и сопротивления, поскольку трейдеры стремятся покупать на уровне поддержки и продавать на уровне сопротивления.

Важно учитывать, что уровни поддержки и сопротивления не всегда представляют собой идеальные линии. Иногда вокруг них может присутствовать некоторый рыночный шум, а не четко выраженная линия. Трейдерам необходимо определить торговый диапазон, то есть области поддержки и сопротивления.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Трейдеры пытаются найти длинные точки входа, когда цена отскакивает от уровня поддержки, и ищут короткие точки входа, когда цена находится рядом с уровнем сопротивления. Также следует помнить, что цена актива может нарушить эти границы, поэтому рекомендуется размещать стоп-лоссы ниже поддержки при открытии длинных позиций и выше сопротивления при открытии коротких позиций.

Торговля на пробой

После периода неопределенности цена часто пробивает уровень и начинает новый тренд. Трейдеры могут попытаться поймать такие пробои ниже уровня поддержки и выше уровня сопротивления, чтобы извлечь прибыль из возможного дальнейшего импульса в одном направлении.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Торговля по линиям тренда

Стратегия торговли по линиям тренда предполагает использование линии тренда в качестве уровня поддержки или сопротивления. Трейдеры просто рисуют линию, которая соединяет несколько максимумов в нисходящем тренде или несколько минимумов в восходящем тренде.

Если тренд сильный, цена может отскакивать от линии тренда и продолжать движение в направлении тренда. В этом случае трейдеры определяют точки входа в направлении тренда.

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Торговля по скользящим средним

MAs также могут использоваться в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. Традиционно популярными скользящими средними являются MAs с периодами 20 и 50, хотя их можно немного изменить на 21 и 55 соответственно (чтобы использовать числа Фибоначчи).

*Прошлые результаты не являются надежным показателем будущих достижений.

Из приведенного выше примера, вы можете видеть, что 55 MA изначально находилась выше рынка, представляя линию сопротивления. Когда рынок развернулся, 55 MA начала действовать как динамический уровень поддержки. Эти линии помогают трейдерам определить, вероятно ли продолжение текущего тренда или рынок близок к пробою.

*Стоп-лоссы не гарантированы.

Почему поддержка и сопротивление полезны для трейдеров?

Будучи одной из ключевых концепций технического анализа, уровни поддержки и сопротивления формируют основу для широкого спектра инструментов технического анализа. Определение будущего уровня поддержки может помочь трейдерам получить точное представление о ценовом уровне, который способен поддерживать цену актива.

И наоборот, предсказание уровня сопротивления также может быть полезным, так как он служит ценовым уровнем, который может негативно повлиять на вашу длинную позицию.

Существует множество методов для определения уровней поддержки и сопротивления, но их интерпретация остается неизменной: индикаторы поддержки и сопротивления потенциально определяют движение цены базового актива в определенном направлении. Этот базовый инструмент технического анализа используется для прогнозирования движения цены актива и помогает трейдерам выявлять потенциальные точки покупки и продажи.

Заключение

Поддержка и сопротивление — это определенные ценовые уровни на графике, которые, как ожидается, привлекут максимальное количество покупок или продаж. Поддержка – это уровень, на котором цена, вероятно, найдет поддержку и не пойдет ниже, в то время как сопротивление – это уровень, на котором цена, скорее всего, столкнется с сопротивлением и не поднимется выше.

Важно помнить, что, как и все торговые стратегии, стратегия поддержки и сопротивления не является безошибочной, поэтому всегда необходимо проводить собственное исследование, соблюдать осторожность и никогда не рисковать больше, чем можете позволить себе потерять.

Часто задаваемые вопросы