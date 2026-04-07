Торговля по скользящим средним
Что такое индикатор скользящая средняя (moving average, MA)?
Что такое скользящая средняя? Это технический индикатор, используемый для отображения средней стоимости актива за определенный период. Он предназначен для сглаживания «шума», создаваемого случайными колебаниями цен. Это запаздывающий индикатор, основанный на прошлых значениях, таких как максимум, минимум, цена открытия или закрытия, или даже объем торгов.
Индикатор скользящая средняя имеет несколько вариантов. Ключевым отличием между ними является вес, который присваивается различным историческим точкам данных. Например, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес последним данным, тогда как простая скользящая средняя (SMA) присваивает одинаковый вес всем ценам.
Временной интервал для индикатора скользящая средняя может быть сколь угодно продолжительным или коротким. Он может быть рассчитан на основе данных за минуту, час, день, неделю, месяц или даже за год. Трейдер также может использовать столько периодов, сколько хочет, чтобы составить среднее значение.
Трейдер выбирает временные рамки в зависимости от конкретного тренда, которой он старается использовать для торговли. Важно отметить, что чем больше периодов используется, тем более плавным будет среднее значение.
Простая скользящая средняя (SMA)
Простая скользящая средняя (SMA) рассчитывается как среднее арифметическое, путем суммирования цен закрытия для заданного количества периодов времени и деления этой суммы на количество периодов времени.
Она показывает простой положительный или отрицательный тренд, чтобы дать трейдерам общую картину рынка. Чем больше периодов времени, тем менее волатильна линия простой скользящей средней.
Некоторые трейдеры скептически относятся к простой скользящей средней, поскольку считают, что последние данные имеют наибольший вес и важность, а простая скользящая средняя рассматривает все цены закрытия одинаково.
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) - это тип взвешенной скользящей средней, которая придает большее значение последним данным. Она корректнее отражает недавние изменения цен, чем простая скользящая средняя. Это может помочь трейдерам не упустить оптимальную точку для открытия или закрытия позиции.
ЕМА полезна тем, что может помочь обнаружить внезапные изменения в ценовых движениях. Однако она менее точна при составлении долгосрочных графиков. EMA также несет меньше пользы, чем SMA, если требуется определить уровни поддержки или сопротивления. Например, EMA может подтолкнуть трейдера к выходу из сделки раньше времени, если у акции произойдет непродолжительное падение в цене.
Кто изобрел индикатор скользящая средняя?
Индикаторы «скользящие средние» - одни из старейших инструментов в техническом анализе. Впервые они появились в публикации математика Р. Х. Хукера (R. H. Hooker) в 1901 году, который называл их «мгновенными средними». Само выражение «скользящие средние» была впервые использовано в 1909 году Джорджем Удни Юлем (George Udny Yule) при описании этого процесса Хукера.
Почему скользящая средняя способна принести пользу трейдеру?
Для технического анализа скользящие средние являются простыми и эффективными индикаторами. Новички могут с легкостью придумать план торговли, основанный на стратегии скользящей средней. Скользящие средние эффективны, потому что они имеют широкое применение при торговле на рынках.
Скользящие средние могут использоваться для определения изменений в цене и выявления трендов, а также для генерации торговых сигналов. Они также могут быть применены для формирования динамических уровней поддержки и сопротивления. Динамические уровни отличаются от традиционных тем, что находятся в постоянном движении.
Технический анализ: как использовать скользящие средние
Есть несколько позиций, которые следует учитывать при использовании скользящей средней в торговле. Скользящие средние представляют трейдерам три разных типа информации. На этой основе строится стратегия скользящих средних.
Торговые сигналы
Трейдер может интерпретировать MA для генерации сигналов покупки и продажи для любого актива. Это может быть сделано просто путем сравнения соотношения между скользящей средней и текущей ситуацией на рынке. Если текущая рыночная цена превышает восходящую скользящую среднюю - это сигнал на покупку. Если цена падает ниже средней, то это подает сигнал о продаже.
Определение тренда
Скользящие средние можно использовать для определения трендов и изменений в цене. Другими словами, они могут быть использованы, чтобы помочь трейдеру определить тренд. Простой способ проиллюстрировать это - построить SMA и посмотреть на расхождение с ценой.
Если цена будет оставаться выше SMA, это означает, что она находится в общем восходящем тренде. И наоборот, если цена остается ниже средней, это сигнализирует о нисходящем тренде.
Более опытные трейдеры используют сочетание нескольких скользящих средних для получения более точных сигналов о покупке и продаже. Эта техника называется выявление пересечений (кроссоверов).
Объединение нескольких скользящих средних дает более четкие сигналы для трейдеров. Падение цены отмечается пересечением краткосрочной скользящей средней и нисходящим движением цены. И наоборот, рост цены отмечается пересечением краткосрочной скользящей средней с восходящим движением цены.
Поддержка и сопротивление
Скользящие средние также можно использовать для формирования динамических уровней поддержки и сопротивления на рынке. Динамические уровни поддержки и сопротивления отличаются от традиционных горизонтальных. Первые постоянно меняются, потому что цены на активы постоянно колеблются, образуя ряд пиков и впадин.
Использование скользящих средних для определения уровней сопротивления может принести пользу трейдеру. Они могут сигнализировать, когда актив находится на пике, то есть когда нужно продавать. Точно так же трейдер может использовать MA для определения уровней поддержки и покупать, когда цена падает. В некоторых случаях исторические уровни сопротивления могут стать текущими уровнями поддержки.
Стратегия скользящих средних для определения четырех этапов рыночного цикла
Трейдер может использовать MA для определения четырех стадий типичного рыночного цикла, которые проходит ценная бумага. Это, в свою очередь, дает информацию для торговой стратегии. Базирование (стадия 1) - рынок переходит от преимущественно медвежьего к преимущественно бычьему тренду. Это период создания базы, рынок готовится к ралли.
Рынок торгуется в боковом направлении по мере движения актива; поздние продавцы закрывают свои позиции, а ранние спекулянты входят. Краткосрочные скользящие средние начинают иллюстрировать более благоприятные паттерны. Одновременно долгосрочные скользящие средние продолжают снижаться, но с меньшей скоростью изменений. Цена актива перестает опускаться ниже ключевых скользящих средних и прорывается через них.
Растущий рынок (стадия 2) - повышение цены подтверждается преодолением начальных зон сопротивления, и формируется новый ценовой тренд. Трейдеры убеждаются, что рыночный тонус укрепляется, и начинают агрессивно покупать.
Ценовые спады являются короткими и, как правило, не затрагивают МА. Это отмечается тем, что среднесрочные, а затем и долгосрочные скользящие средние соединяются с краткосрочными скользящими в ускоренном движении вверх.
Топ-рынок (стадия 3) - это ситуация, когда движение рынка замедляется. Актив переходит от ранних покупателей к тем, кто стал закупаться позже. Этап характеризуется перераспределением ценных бумаг от опытных трейдеров к опоздавшим.
Краткосрочные, затем среднесрочные и долгосрочные скользящие средние теряют импульс и переходят в плоский рынок. Цена движется в боковом направлении после достижения пика, затем начинает снижаться, что ведет к медвежьему тренду.
Рынок снижения (стадия 4) - медвежий рынок работает в полную силу. Цена актива снижается быстрыми темпами. Краткосрочные, а затем и долгосрочные скользящие средние начинают падать с отставанием. Ценовые ралли короткие и обычно не касаются линий скользящих средних.
Как использовать скользящие средние?
Скользящие средние можно использовать для определения трендов, уровней поддержки и сопротивления, а также потенциальных точек входа и выхода в трейдинге.
Как читать скользящие средние?
Чтение скользящих средних включает анализ их положения относительно движения цены, а также их наклона и пересечений.
В чем разница между простой скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней?
Основное отличие между простой скользящей средней (SMA) и экспоненциальной скользящей средней (EMA) заключается в том, что EMA придает больше веса последним ценовым данным, что делает ее более чувствительной к текущим рыночным условиям.
Можно ли использовать скользящие средние для краткосрочной торговли, или они больше подходят для долгосрочной торговли?
Скользящие средние можно использовать как для краткосрочной, так и для долгосрочной торговли. Однако на коротких таймфреймах скользящая средняя будет более чувствительна к колебаниям цены, тогда как на более длинных таймфреймах она обеспечит более сглаженное отображение основного тренда.