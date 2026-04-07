Торговля по скользящим средним

Что такое индикатор скользящая средняя (moving average, MA)?

Что такое скользящая средняя? Это технический индикатор, используемый для отображения средней стоимости актива за определенный период. Он предназначен для сглаживания «шума», создаваемого случайными колебаниями цен. Это запаздывающий индикатор, основанный на прошлых значениях, таких как максимум, минимум, цена открытия или закрытия, или даже объем торгов.

Индикатор скользящая средняя имеет несколько вариантов. Ключевым отличием между ними является вес, который присваивается различным историческим точкам данных. Например, экспоненциальная скользящая средняя (EMA) придает больший вес последним данным, тогда как простая скользящая средняя (SMA) присваивает одинаковый вес всем ценам.

Временной интервал для индикатора скользящая средняя может быть сколь угодно продолжительным или коротким. Он может быть рассчитан на основе данных за минуту, час, день, неделю, месяц или даже за год. Трейдер также может использовать столько периодов, сколько хочет, чтобы составить среднее значение.

Трейдер выбирает временные рамки в зависимости от конкретного тренда, которой он старается использовать для торговли. Важно отметить, что чем больше периодов используется, тем более плавным будет среднее значение.