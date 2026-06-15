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Самые торгуемые валюты

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Самые торгуемые валюты

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Страница обзораСамые торгуемыеСамые волатильныеТоп растущих рынковТоп падающих рынков
ПродатьКупитьСпред1Д изм.Графики за 1Д
ПродавцыПокупатели
EUR/USDEuro / US Dollar
AUD/USDAustralian Dollar / US Dollar
USD/JPYUS Dollar / Japanese Yen
GBP/USDBritish Pound / US Dollar
USD/CHFUS Dollar / Swiss Franc
USD/MXNUS Dollar / Mexican Peso
USD/CADUS Dollar / Canadian Dollar
EUR/JPYEuro / Japanese Yen
GBP/JPYBritish Pound / Japanese Yen
NZD/USDNew Zealand Dollar / US Dollar
Цены акций ориентировочные и могут отличаться от текущих рыночных.

Руководство по самым торгуемым валютам

Как торговать на рынке Форекс?

Термин «Форекс» — это сокращение от иностранной валюты (с англ. foreign exchange). Торговля на рынке Форекс — это процесс покупки и продажи иностранных валют с целью получения прибыли за счет колебаний их обменных курсов. Для этого можно использовать финансовые деривативы, такие как CFD c левереджем. Однако торговля с использованием левереджа сопряжена с рисками.

Что такое рынок Форекс?

Рынок Форекс — это децентрализованный глобальный рынок для торговли валютами. Он является крупнейшим и самым ликвидным финансовым рынком в мире, где суточный объем торгов составляет около 7 триллионов долларов по состоянию на 2024 год. Валюты на рынке Форекс торгуются парами, среди которых наиболее популярны EUR/USD, USD/JPY и GBP/USD. Участниками рынка являются как крупные учреждения, такие как центральные банки и хедж-фонды, так и розничные трейдеры. Рынок работает круглосуточно пять дней в неделю.

Кто торгует на Форексе?

Ключевыми игроками на рынке Форекс являются Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan и UBS. Их доминирующее положение отражает ключевую роль в формировании трендов и обеспечении ликвидности на Форексе. Однако множество индивидуальных трейдеров по всему миру также активно участвуют в этом рынке.

Каковы плюсы и минусы торговли на Форексе?

Торговля на рынке Форекс открывает трейдерам доступ к высоколиквидному рынку с возможностью получения значительной прибыли благодаря использованию левереджа и волатильности рынка. Однако эта волатильность может также привести к крупным убыткам, а использование левереджа увеличивает как потенциальную прибыль, так и потери. Это делает торговлю на Форексе рисковым занятием как для опытных, так и для начинающих трейдеров.

Можно ли торговать на Форекс со $100?

Да, вы можете начать торговать со $100. Более того, на Capital.com минимальный депозит составляет всего $20.