Руководство по валютам с наибольшим ростом

Что такое Форекс и торговля валютами?

Слово Форекс является сокращением английской фразы «foreign exchange» («обмен валют»). Данный термин обычно используется для обозначения глобального рынка, где торгуются валюты.

Торговля на Форекс — также называемая валютной торговлей — подразумевает покупку и продажу международных валют по обменному курсу друг против друга с целью получения прибыли от колебаний курса.

Давайте рассмотрим короткий пример. Если бы вы считали, что британский фунт будет расти в цене по отношению к доллару США, вы могли бы использовать дериватив, например CFD, чтобы открыть длинную позицию по GBP/USD. Если фунт действительно укрепится по отношению к доллару, вы заработаете деньги. Если же доллар станет сильнее фунта, вы понесете убытки.

CFD — это сложный продукт, который дает возможность торговать с леверджем, что может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому важно понимать все риски, прежде чем начать торговать. Узнайте больше о торговле на рынке Форекс, левередже и многом другом в нашем полезном гиде.

Что такое рынок Форекс?

Рынок Форекс — это глобальный рынок, на котором участники торгуют валютами друг с другом. Форекс является самым активным финансовым рынком в мире по объемам торгов. Это также самый дорогой финансовый рынок в мире: в 2022 году объем операций на нем достиг рекордных $7,5 млн в день.

Кто торгует на Форексе?

Будучи крупнейшим финансовым рынком в мире, Форекс имеет множество участников, которые сильно различаются по своей природе.

Технически, если вы когда-либо путешествовали в другую страну и меняли валюту, вы участвовали в торгах на рынке Форекс. Процесс покупки одной валюты за другую и влияние на нее обменного курса является основным принципом рынка.

Отдельные трейдеры также участвуют в рынке Форекс, но исключительно в спекулятивных целях. Вместо того чтобы покупать валюту напрямую, они часто используют деривативы, такие как CFD, чтобы занять позицию по движению валютной пары, например EUR/USD.

Сотни крупных учреждений, таких как банки и брокеры, также занимаются торговлей на рынке Форекс в рамках своей повседневной деятельности. Однако в основном доминирует «большая пятерка»: Citigroup, Deutsche Bank, Barclays, JP Morgan и UBS. Вместе они составили более половины мирового оборота на рынке в 2015 году.

Каковы плюсы и минусы торговли на Форексе?

Торговля на рынке Форекс имеет свои преимущества и сложности. Понимание этих аспектов поможет вам решить, соответствует ли торговля на рынке Форекс вашим финансовым целям, толерантности к риску и выбранной стратегии. Ниже представлен обзор некоторых плюсов и минусов торговли на рынке Форекс.

Форекс — это крупнейший финансовый рынок в мире с высоким уровнем ликвидности для основных валютных пар. Это означает, что вы можете покупать и продавать многие валюты практически мгновенно в рабочие часы рынка без существенных отклонений в цене.

Говоря о часах работы, валютные рынки работают 24 часа в сутки, пять дней в неделю. Это позволяет вам торговать круглосуточно, подстраивая торговлю под свой график и часовой пояс.

Вы найдете широкий выбор валютных пар для торговли, включая основные, второстепенные и экзотические пары. Это разнообразие означает, что при основательном изучении темы и надлежащей дисциплине вы можете торговать в ответ на геополитические события, публикации экономических данных, рыночные тренды и т.д.

Если вы торгуете на Форекс с использованием левереджа — например, через такие деривативы, как CFD — вы можете открывать гораздо большие позиции, чем ваш первоначальный капитал или маржа. Однако это палка о двух концах. Использование левереджа может увеличить прибыль, но оно также увеличивает и потенциальные убытки.

Кроме того, валютные курсы могут быть очень волатильными, значительно колеблясь за короткий период. Волатильность может отрицательно сказаться на ваших позициях, если вы к этому не готовы.

Также вам нужно понимать, что вызывает эту волатильность. На рынок Форекс влияют экономические условия, процентные ставки, геополитические события и многое другое. Вам нужно быть готовым разобраться в этих факторах и их влиянии на движения валют.

Список на этом не исчерпывается. Прежде чем торговать на Форекс, вам следует провести собственное исследование, чтобы решить, подходит ли эта торговля для ваших целей и уровня навыков.