Руководство по валютам с наибольшим падением

Как торговать валютами?

Вы когда-нибудь меняли деньги, путешествуя за границей? Если да, то технически вы уже торговали на Форекс!

Тем не менее, если вы хотите торговать на Форекс в спекулятивном смысле, то есть с целью получения прибыли от колебаний обменного курса, у вас есть несколько вариантов.

Во-первых, вы должны учитывать, что цены на валюты могут быстро и непредсказуемо меняться, что может привести к неожиданным убыткам и прибыли. Более того, финансовые продукты, которые трейдеры используют для открытия позиций на Форекс, сложны и требуют глубокого понимания. Мы рекомендуем провести собственное тщательное исследование, прежде чем рисковать своим капиталом.

Розничные трейдеры обычно торгуют на Форекс, используя деривативы, такие как контракты на разницу (CFD), биржевые фонды (ETF), фьючерсные контракты или опционы. Они изучают эти продукты и поставщиков торговых услуг и открывают счет у поставщика, который, по их мнению, лучше всего соответствует их потребностям.

Чтобы получить представление о том, как это работает, ознакомьтесь с нашим гидом по торговле на Форекс.

Что такое базовая валюта и валюта котировки?

Первая валюта, указанная в валютной паре, называется базовой валютой. Например, в паре EUR/USD базовой валютой является EUR (евро).

Валюта котировки — это вторая валюта, указанная в паре. В нашем примере доллар США (USD) является валютой котировки.

Обменный курс отражает, сколько единиц валюты котировки необходимо для покупки одной единицы базовой валюты.

Таким образом, если EUR/USD торгуется по курсу 1,20, это означает, что 1 евро эквивалентен 1,20 доллара США.

Какие существуют типы валютных пар?

Обычно валютные пары разделяют на ключевые группы: основные, второстепенные и экзотические.

Основные пары — это наиболее торгуемые и высоколиквидные валюты с участием доллара США. EUR/USD, USD/CAD, GBP/USD — одни из самых известных примеров.

Второстепенные пары, или «кроссы», не включают доллар США. Тем не менее многие из них по-прежнему широко торгуются, например, NOK/SEK или EUR/GBP.

Экзотические пары обычно состоят из основной валюты и валюты из развивающейся экономики — например, USD/SGD или EUR/TRY. Эти пары могут быть менее ликвидными и более волатильными.

Почему стоит торговать валютами на Capital.com?

Торгуя на Capital.com, вы получите доступ к более чем 120 основным, второстепенным и экзотическим валютным парам. Вы сможете анализировать движения валютных цен с помощью наших быстрых и понятных графиков, управлять рисками и устанавливать оповещения о ценах.

Также выбирая нас, вы сможете торговать валютами с помощью CFD, что даст вам возможность торговать с левереджем и позволит открывать позиции с относительно небольшим депозитом или маржей.

Однако стоит учитывать, что торговля с левереджем может привести как к быстрой и крупной прибыли, так и к потенциальным убыткам. Поэтому мы рекомендуем сначала разобраться с нашими продуктами, прежде чем начать торговать.