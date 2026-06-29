Торговать Lockheed Martin Corp - LMT

О компании Lockheed Martin Corp

Корпорация Lockheed Martin - компания, занимающаяся вопросами безопасности и аэрокосмической промышленности. Она осуществляет свою деятельность через четыре сегмента. Сегмент Aeronautics занимается исследованиями, проектированием, разработкой, производством, поддержкой и модернизацией военных самолетов, включая боевые и аэромобильные самолеты, беспилотные летательные аппараты и связанные с ними технологии. Сегмент Missiles and Fire Control предоставляет системы противовоздушной и противоракетной обороны; системы управления огнем; пилотируемые и беспилотные наземные транспортные средства, а также решения по управлению энергией. Сегмент Rotary and Mission Systems обеспечивает разработку, производство, обслуживание и поддержку различных военных и коммерческих вертолетов, надводных кораблей, систем противоракетной обороны морского и наземного базирования, радиолокационных систем, боевых систем морского и воздушного базирования, решений по командованию и управлению миссиями, кибер-решений, а также решений по моделированию и обучению. Космический сегмент занимается исследованиями и разработками, проектированием, конструированием и производством спутников, космических транспортных систем, ударных и оборонительных систем.

Текущая цена акций Lockheed Martin Corp составляет 506.69 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

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