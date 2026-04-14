Торговать TDK Corporation - 6762 CFD

О компании TDK Corporation

TDK Corp - японская компания, занимающаяся в основном производством и продажей пассивных компонентов, продукции для сенсорного применения, продукции для магнитного применения и продукции для энергетического применения. Компания осуществляет свою деятельность через четыре бизнес-сегмента. Сегмент "Пассивные компоненты" занимается производством керамических конденсаторов, алюминиевых электролитических конденсаторов, пленочных конденсаторов, индуктивных устройств, высокочастотных компонентов, компонентов из пьезоэлектрических материалов и компонентов защиты цепи. Сегмент Sensor Application Products занимается производством датчиков температуры и давления, магнитных датчиков и датчиков микроэлектромеханических систем (MEMS). Сегмент Magnetic Application Products занимается производством головок для жестких дисков (HDD), подвесок для HDD и магнитов. Сегмент Energy Application Products занимается производством энергетических устройств и источников питания. Компания также занимается производством мехатроники и микроприводов.

Текущая цена акций TDK Corporation составляет 2262.9 JPY.

