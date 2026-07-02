Торговать Vontier Corporation - VNT

О компании Vontier Corporation

Vontier Corporation - компания, занимающаяся промышленными технологиями. Компания предлагает техническое оборудование, компоненты, программное обеспечение и услуги для производства, ремонта и обслуживания в отрасли инфраструктуры мобильности по всему миру. Компания поставляет ряд решений, включающих экологические датчики, заправочное оборудование, оборудование для оплаты на местах, программное обеспечение для удаленного управления и документооборота, отслеживание транспортных средств и управление парком, программные решения для управления светофорами и оборудование для автомехаников и техников. Компания продает свои продукты и услуги операторам розничных и коммерческих заправок, предприятиям по ремонту коммерческих автомобилей, муниципальным органам власти и службам общественной безопасности, а также владельцам/операторам автопарков. Компания предлагает ряд продуктов в области технологий мобильности, включая розничные/коммерческие заправки, телематику и "умный город". ее продукты в области технологий диагностики и ремонта включают оборудование для ремонта автомобилей и обслуживания колес.

Текущая цена акций Vontier Corporation составляет 28.6 USD. График акции предоставляет инвесторам ценную информацию о показателях и динамике цены. Это помогает осуществлять обоснованный анализ и принимать рациональные решения при торговле акциями и CFD.

Изучите также другие акции, их графики, подробную информацию о них, а также следите за обновлениями цен в режиме реального времени: ORIOR N, Ferrovial, S.A., Crown Crafts, Forward Air, Upland Software, Inc. и Confluent, Inc.. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с профилями компаний на сайте Capital.com.