О компании Ferrovial, S.A.

Ferrovial SA - испанская компания, работающая в секторе транспортной инфраструктуры. Деятельность компании разделена на четыре бизнес-сегмента: Услуги, Платные дороги, Строительство и Аэропорты. Подразделение "Услуги" занимается уборкой и обслуживанием государственной и частной инфраструктуры, объектов и зданий, включая такие, как спортивные центры, медицинские учреждения и вокзалы, а также сбором и переработкой отходов. Подразделение платных дорог предлагает разработку, финансирование и эксплуатацию платных автомагистралей. Строительное подразделение разрабатывает государственные и частные инфраструктурные проекты, включая автомобильные и железные дороги, гидротехнические сооружения и морские работы. Подразделение "Аэропорты" специализируется на строительстве и управлении инфраструктурой аэропортов. Компания осуществляет свою деятельность через многочисленные дочерние предприятия в Европе, Северной и Южной Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии.

Текущая цена акций Ferrovial, S.A. составляет 59.59 EUR.

