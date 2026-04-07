Лучшие индикаторы импульса для трейдеров

Какие существуют индикаторы импульса?

Существуют две основные категории индикаторов импульса: опережающие индикаторы и запаздывающие. Опережающие индикаторы импульса помогают предвидеть потенциальные развороты цен, а запаздывающие – подтверждают уже сформировавшиеся тренды.Многие индикаторы импульса представляют собой осцилляторы, которые колеблются в заданном диапазоне, выявляя состояния перекупленности и перепроданности.

Опережающие индикаторы импульса

Опережающие индикаторы пытаются предсказать движение цены, определяя, когда актив перекуплен или перепродан. Они помогают трейдерам предвидеть развороты тренда до того, как они произойдут.

Индекс относительной силы (RSI)измеряет величину недавних изменений цен по шкале от 0 до 100. Значение RSI выше 70 указывает на то, что актив перекуплен и может столкнуться с откатом цены. Значение ниже 30 указывает на перепроданность, что может сигнализировать о потенциальном росте цен.

Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия актива с его ценовым диапазоном за заданный период, часто равным 14. Стохастический осциллятор также колеблется в диапазоне от 0 до 100, при этом значения выше 80 указывают на состояние перекупленности, а значения ниже 20 указывают на состояние перепроданности.Он помогает трейдерам определять потенциальные развороты тренда, отслеживая пересечения линий %K и %D.

Процент Вильямса %R измеряет, насколько цена закрытия близка к самому высокому значению в своем ценовом диапазоне за указанный период. Он колеблется от -100 до 0. Значения выше -20 указывают на то, что актив может быть перекуплен, в то время как значения ниже -80 могут указывать на перепроданность.

Запаздывающие индикаторы импульса

Запаздывающие индикаторы подтверждают тренды после того, как они уже сформировались. Они помогают трейдерам определить, имеет ли существующий тренд сильный импульс или ослабевает.

Схождение/расхождение скользящих средних (MACD) состоит из линии MACD, сигнальной линии и гистограммы. Если линия MACD пересекает сигнальную линию, это указывает на бычий импульс. Если она проходит ниже, это указывает на медвежий импульс. Гистограмма MACD указывает на силу импульса путем отображения расстояния между этими двумя линиями.

Индикатор средней направленности движения (ADX) измеряет силу тренда и часто используется в сочетании с линиями DI для определения направления тренда.ADX находится в диапазоне от 0 до 100, при этом значения выше 25 обычно указывают на сильный тренд, а значения ниже 20 указывают на слабый тренд.

Индикатор импульса (MOM) высчитывает разницу между самой последней ценой закрытия и прошлой ценой закрытия за указанный период. Если значение импульса выше нуля, это указывает на бычий импульс. Если он находится ниже, то это указывает на медвежий импульс. Трейдеры могут использовать этот индикатор, чтобы подтвердить, набирает ли актив силу в текущем тренде или теряет ее.

Индикаторы биржевого импульса

Индикаторы импульса широко используются для определения того, набирает ли акция обороты или теряет их.

RSIкомпанияMACD часто используется в торговле акциями для определения силы тренда, а RSI специально определяет условия перекупленности и перепроданности.

Индикатор скорости изменения цены (ROC) вычисляет процентное изменение цены путем сравнения текущей цены с прошлой ценой за указанный период. Растущий ROC указывает на увеличение импульса, а падающий ROC указывает на ослабление импульса.

Индикатор импульса eBay

Индикатор импульса eBay относится к стандартным инструментам технического анализа, которые используются для анализа движения цены акций eBay. Трейдеры используют такие индикаторы, как RSI, MACD или ADX, для оценки динамики акций eBay точно так же, как они оценивали бы любые другие акции.Это не специальные модели или фирменные алгоритмы, характерные для eBay, а скорее широко используемые технические индикаторы, которые применяются к данным по акциям eBay.

