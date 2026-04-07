Торговля с индексом относительной силы (RSI)

Объяснение индикатора RSI

RSI был разработан инженером-механиком, ставшим трейдером и техническим аналитиком, Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим, который впервые представил его в своей книге 1978 года «Новые концепции в системах технической торговли» (New Concepts in Technical Trading Systems).

Как и большинство осцилляторов, RSI обычно отображается под ценовым графиком. Он может использоваться на любом таймфрейме свечного или барового графика, включая минутные, часовые, дневные и недельные интервалы.

RSI также можно рассчитывать на различных периодах. Стандартная настройка — 14 периодов, но некоторые трейдеры используют кастомные параметры RSI, например 2, 9 или 50 периодов. Например, для оптимизации RSI в дневной торговле трейдеры могут сократить период до 7 или 10, чтобы повысить чувствительность к последним изменениям цены.

Сравнивая величину недавних приростов с недавними потерями, RSI генерирует значение от 0 до 100, которое отражает силу или слабость ценового импульса актива.

Когда значение RSI поднимается выше 70 , это обычно считается состоянием перекупленности, сигнализируя о том, что актив может быть переоценен, и возможна ценовая коррекция.

Когда значение RSI опускается ниже 30, это считается состоянием перепроданности, указывая на то, что актив может быть недооценен, и возможен ценовой отскок.

Как рассчитывается RSI?

Не обязательно запоминать формулу расчета, чтобы использовать стратегии торговли с RSI, так как индикатор обычно встроен в торговую платформу, но понимание расчетов помогает осознать, что именно он отображает.

RSI рассчитывается путем нормализации коэффициента относительной силы (RS). RS измеряется как средний прирост, деленный на средний убыток.

Средний прирост – это сумма всех положительных изменений цены за последние X периодов (обычно 14, как рекомендовано Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим), деленная на количество этих периодов для получения среднего значения.

Средний убыток – это сумма всех отрицательных изменений цены за тот же период времени, деленная на количество этих периодов.

Коэффициент относительной силы (средний прирост, деленный на средний убыток) затем преобразуется в индекс относительной силы в диапазоне от 0 до 100, что формирует формулу RSI.