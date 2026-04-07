Wyjaśnienie wskaźnika RSI

Wskaźnik RSI został opracowany przez inżyniera mechanika, który stał się traderem i analitykiem technicznym, J. Welles Wilder Jr. po raz pierwszy zilustrował to w tekście opublikowanym w 1978 roku, zatytułowanym „New Concepts in Technical Trading Systems”.

Podobnie jak większość oscylatorów, wskaźnik RSI jest zwykle wykreślany pod wykresem cenowym. Można go używać w dowolnym przedziale czasowym wykresu świecowego lub słupkowego, w tym w minutach, godzinach, dniach i tygodniach.

Wskaźnik RSI może być również obliczany w różnych okresach. Standardowym ustawieniem jest 14 okresów, ale niektórzy inwestorzy mogą korzystać z niestandardowych ustawień wskaźnika RSI, takich jak dwa okresy, dziewięć okresów lub 50 okresów. Na przykład, aby zoptymalizować wskaźnik RSI do handlu dziennego, inwestorzy mogą dostosować ustawienia do krótszego okresu obserwacji, takiego jak 7 lub 10 okresów, aby zwiększyć wrażliwość na ostatnie zmiany cen.



Porównując wielkość ostatnich zysków z ostatnimi stratami, wskaźnik RSI generuje wartość od 0 do 100 która odzwierciedla siłę lub słabość dynamiki cen aktywów.

Gdy wartość RSI wzrośnie powyżej 70 , zazwyczaj oznacza to sytuację wykupienia , sygnalizując, że aktywa mogą być przewartościowane, a korekta ceny może być bliska.

Gdy wartość RSI spadnie poniżej 30, zwykle oznacza to sytuację wyprzedania, co wskazuje, że aktywa te mogą być niedowartościowane, a na horyzoncie może pojawić się odbicie cen.

Jak obliczany jest wskaźnik RSI?

Zapamiętanie obliczeń nie jest konieczne do korzystania ze strategii handlowych RSI, ponieważ wskaźnik ten jest zwykle umieszczony na platformie handlowej, jednak pomaga to w zrozumieniu, co pokazuje wskaźnik.

Wskaźnik RSI jest obliczany poprzez normalizację współczynnika siły względnej (RS). RS jest obliczany poprzez podzielenie średniego zysku przez średnią stratę.

Historia średni zysk jest sumą wzrostowych zmian cen w ciągu ostatnich X okresów (zazwyczaj 14, zgodnie z zaleceniami J. Welles Wilder Jr.) podzielone przez liczbę okresów w celu uzyskania średniej.

Historia średnia strata to suma spadkowych zmian cen w tej samej liczbie okresów, podzielona przez tę samą liczbę okresów.

Współczynnik siły względnej (średni zysk podzielony przez średnią stratę) jest następnie konwertowany na wskaźnik siły względnej w zakresie od 0 do 100, aby uzyskać formułę wskaźnika RSI.