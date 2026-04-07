Jak handlować przy użyciu średniej kroczącej

Poniżej znajduje się kilka sposobów wykorzystania wskaźnika średniej kroczącej w celu poprawy doświadczenia handlowego.

Wybór odpowiednich ram czasowych

Średnia krocząca jest dostępna na większości platform transakcyjnych i pojawia się jako linia podążająca za wykresem. Przykładowo, na poniższym wykresie, 20-dniowa średnia krocząca jest pokazana jako niebieska linia podążająca za wykresem świecowym.

Inwestorzy mogą wybierać między wieloma ramami czasowymi, znanymi również jako okresy „look-back”, które mogą wynosić od kilku godzin do kilku miesięcy. Krótsze ramy czasowe mogą sprawić, że wskaźnik średniej kroczącej będzie bardziej wrażliwy na ruchy cen, podczas gdy dłuższe ramy czasowe mogą zapewnić bardziej płynne wskazanie bazowego trendu.

*Wyniki historyczne nie są niezawodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów

Rozpoznawanie trendu

Średnie kroczące, jak sugeruje ich pierwotne zastosowanie, są powszechnie wykorzystywane do rozpoznawania trendów cenowych. Gdy cena porusza się powyżej średniej kroczącej, uważa się, że sygnalizuje to potencjalny trend wzrostowy, podczas gdy ruch ceny poniżej średniej kroczącej może wskazywać na możliwy trend spadkowy. Dodatkowo nachylenie średniej kroczącej może dostarczyć informacji o impecie trendu.

Określanie wsparcia i oporu

Średnie kroczące mogą również działać jako dynamiczne poziomy wsparcia i oporu. W trendzie wzrostowym średnia krocząca może działać jako poziom wsparcia, od którego ceny mają tendencję do odbijania się i kontynuowania ruchu w górę. I odwrotnie, w trendzie spadkowym średnia ruchoma może służyć jako poziom oporu, powodując odwrócenie tendencji spadkowej cen.

Ta cecha średnich kroczących może pomóc traderom zidentyfikować punkty wejścia i wyjścia, ustawić zlecenia stop-loss i take-profit. Należy pamiętać, że zwykłe zlecenia stop-loss nie chronią przed poślizgiem. Można skorzystać z gwarantowanego stop-loss, ale wiąże się to z opłatą.

