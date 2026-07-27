De meest interessante aanstaande beursgangen in het VK

De Britse beurzen trekken in 2025 weer aan, en verschillende gevestigde namen maken plannen om naar de beurs te gaan op de London Stock Exchange of in het buitenland. Dit zijn enkele van de meest interessante beursgangen: Alle informatie was actueel op 2 april 2025 en kan veranderen op basis van reglementaire of marktgerelateerde ontwikkelingen.

Bedrijf Sector Geschatte waarde (jaar) Verwacht Revolut Digitaal bankieren $ 60 miljard (2025) 2025 Shein E-commerce $ 30-66 miljard (2024-2025) 2025 Monzo Digitaal bankieren $ 5,9 miljard (2024) 2025 Waterstones Boekhandel N.V.T. N.t.b. BrewDog Consumptiegoederen $ 2 miljard (2018) N.t.b.

Revolut

Revolut is uitgegroeid tot een van de grootste digitale banken van Europa en werd in februari 2025 geschat op $ 60 miljard. Naar verluidt wordt er gewerkt aan een beursnotering op de London Stock Exchange, onder voorbehoud van volledige goedkeuring van de Britse banklicentie.

Shein

Shein heeft in alle vertrouwelijkheid een aanvraag ingediend voor een beursgang en is, hoewel het hoofdkantoor in Singapore is gevestigd, naar verluidt van plan om in 2025 naar de London Stock Exchange te gaan. De beursgang van de e-commerce modegigant, die in februari 2025 op $ 50 miljard werd geschat, trok wereldwijde belangstelling van zowel retail- als tech-analisten.

Lees meer over de potentiële beursgang van Shein in onze handelsgids voor de beursgang van Shein.

Monzo

Monzo wil tegen het einde van 2025 klaar zijn voor een beursgang en beslist binnenkort of het in het VK of in de VS naar de beurs gaat. De Britse neobank werd in oktober 2024 naar verluidt geschat op $ 5,9 miljard en blijft in afwachting van een formele aankondiging werken aan schaalvergroting en hogere rendementen.

Waterstones

Waterstones overweegt naar verluidt een mogelijke beursgang in Londen of New York, in combinatie met expansieplannen op de Britse en Amerikaanse markt. Hoewel er nog geen tijdlijn is bevestigd, zal een eventuele beslissing afhangen van de strategie van Elliott Management, de eigenaar van de iconische Britse boekwinkelketen.

BrewDog

De BrewDog Na eerdere plannen voor een beursgang op de London Stock Exchange werd de beursgang van BrewDog uitgesteld. De meest recente schatting van het bedrijf bedroeg £ 1,8 miljard (ongeveer $ 2 miljard) in 2018. Hoewel er nog geen nieuwe datum is bevestigd, blijft het bedrijf belangstelling tonen voor een toekomstige beursgang.

Lees meer over de potentiële beursgang van BrewDog in onze handelsgids voor de beursgang van BrewDog.