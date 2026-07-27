De meest interessante aanstaande beursgangen
Beursgangen kunnen u vroege toegang bieden tot snelgroeiende bedrijven en nieuwe handelsmogelijkheden - hoewel ze ook risico's met zich meebrengen. Naarmate er in 2025 steeds meer nieuwe bedrijven de internationale markten betreden, speuren handelaren naar interessante namen op het gebied van fintech, energie, e-commerce en nog veel meer.
In dit artikel vindt u een overzicht van de aanstaande beursgangen per regio, de belangrijkste trends die u moet kennen en hoe u nieuwe beursgenoteerde aandelen kunt verhandelen met CFD's.
De meest interessante aanstaande beursgangen in het VK
De Britse beurzen trekken in 2025 weer aan, en verschillende gevestigde namen maken plannen om naar de beurs te gaan op de London Stock Exchange of in het buitenland. Dit zijn enkele van de meest interessante beursgangen: Alle informatie was actueel op 2 april 2025 en kan veranderen op basis van reglementaire of marktgerelateerde ontwikkelingen.
|
Bedrijf
|
Sector
|
Geschatte waarde (jaar)
|
Verwacht
|
Revolut
|
Digitaal bankieren
|
$ 60 miljard (2025)
|
2025
|
Shein
|
E-commerce
|
$ 30-66 miljard (2024-2025)
|
2025
|
Monzo
|
Digitaal bankieren
|
$ 5,9 miljard (2024)
|
2025
|
Waterstones
|
Boekhandel
|
N.V.T.
|
N.t.b.
|
BrewDog
|
Consumptiegoederen
|
$ 2 miljard (2018)
|
N.t.b.
Revolut
Revolut is uitgegroeid tot een van de grootste digitale banken van Europa en werd in februari 2025 geschat op $ 60 miljard. Naar verluidt wordt er gewerkt aan een beursnotering op de London Stock Exchange, onder voorbehoud van volledige goedkeuring van de Britse banklicentie.
Shein
Shein heeft in alle vertrouwelijkheid een aanvraag ingediend voor een beursgang en is, hoewel het hoofdkantoor in Singapore is gevestigd, naar verluidt van plan om in 2025 naar de London Stock Exchange te gaan. De beursgang van de e-commerce modegigant, die in februari 2025 op $ 50 miljard werd geschat, trok wereldwijde belangstelling van zowel retail- als tech-analisten.
Lees meer over de potentiële beursgang van Shein in onze handelsgids voor de beursgang van Shein.
Monzo
Monzo wil tegen het einde van 2025 klaar zijn voor een beursgang en beslist binnenkort of het in het VK of in de VS naar de beurs gaat. De Britse neobank werd in oktober 2024 naar verluidt geschat op $ 5,9 miljard en blijft in afwachting van een formele aankondiging werken aan schaalvergroting en hogere rendementen.
Waterstones
Waterstones overweegt naar verluidt een mogelijke beursgang in Londen of New York, in combinatie met expansieplannen op de Britse en Amerikaanse markt. Hoewel er nog geen tijdlijn is bevestigd, zal een eventuele beslissing afhangen van de strategie van Elliott Management, de eigenaar van de iconische Britse boekwinkelketen.
BrewDog
De BrewDog Na eerdere plannen voor een beursgang op de London Stock Exchange werd de beursgang van BrewDog uitgesteld. De meest recente schatting van het bedrijf bedroeg £ 1,8 miljard (ongeveer $ 2 miljard) in 2018. Hoewel er nog geen nieuwe datum is bevestigd, blijft het bedrijf belangstelling tonen voor een toekomstige beursgang.
Lees meer over de potentiële beursgang van BrewDog in onze handelsgids voor de beursgang van BrewDog.
De meest interessante aanstaande beursgangen in de VAE
Het beurslandschap in de VAE wordt steeds populairder, gestimuleerd door initiatieven van de overheid en groei in de privésector. Nu Abu Dhabi en Dubai zich inzetten om hun kapitaalmarkten te diversifiëren, kijken experts met argusogen uit naar nieuwe beursgangen van zowel gevestigde merken als vernieuwende bedrijven.
|
Bedrijf
|
Sector
|
Geschatte waarde (jaar)
|
Verwacht
|
Etihad Airways
|
Luchtvaart
|
$ 5 miljard (2025)
|
2025
|
Noon.com
|
E-commerce
|
N.V.T.
|
N.t.b.
|
Masdar
|
Energieproducten
|
N.V.T.
|
N.t.b.
|
FIVE Holdings
|
Luxehoreca
|
$ 2,5-3 miljard (2023)
|
2025
Etihad Airways
Etihad Airways bereidt zich voor op een historische beursgang met een beurswaarde van $ 5 miljard, waarmee het mogelijk de eerste luchtvaartmaatschappij uit de Golfregio wordt die naar de beurs gaat. De beursgang wordt gesteund door het staatsbeleggingsfonds van Abu Dhabi, ADQ, en zal naar verwachting 20%, oftewel 2,7 miljard aandelen, omvatten.
Noon.com
Noon.com blijft een sterke kandidaat voor een beursgang, hoewel er nog geen formele plannen zijn aangekondigd. Het bedrijf beheert het grootste e-commerce platform in het Midden-Oosten en toonde interesse in een eventuele beursgang, maar gaf geen onmiddellijke tijdlijn aan.
Masdar
Masdar bestudeert naar verluidt een toekomstige beursgang om geld in te zamelen voor projecten in hernieuwbare energie. Er wordt gespeculeerd over een dubbele beursnotering die ook in New York zou kunnen plaatsvinden. Officieel heeft het bedrijf verklaard dat het “op dit moment geen plannen” heeft om naar de beurs te gaan.
FIVE Holdings
FIVE Holdings beheert luxueuze lifestylehotels in Dubai, Zürich en Ibiza. Het in de VAE gevestigde bedrijf plant een beursgang van $ 2 miljard in 2025, waarbij naar verluidt 10% van de aandelen wordt gereserveerd voor aandelenopties voor werknemers.
Bekijk welke aandelen u nu kunt verhandelen, terwijl deze bedrijven zich voorbereiden op hun beursgang. Ontdek de aandelen van de grootste internationale bedrijven.
De meest interessante aanstaande beursgangen in Australië
De beursgangen in Australië in 2025 worden gekenmerkt door ontwikkelingen op het gebied van schone energie, biotechnologische innovatie en een mogelijke comeback in de luchtvaartsector. Hoewel de lokale markt terughoudend is geweest, lijkt een handvol bedrijven opnieuw interesse te wekken op de ASX.
|
Bedrijf
|
Sector
|
Geschatte waarde (jaar)
|
Verwacht
|
United H2
|
Energieproducten
|
$ 75 miljoen (2024)
|
2025
|
HaemaLogiX
|
Biotech
|
N.V.T.
|
2025
|
Virgin Australia
|
Luchtvaart
|
$ 2,5 miljard (2020)
|
N.t.b.
United H2
United H2 bereidt zich actief voor op een beursgang en wil zowel in Australië als in Noord-Amerika naar de beurs. Bij de meest recente schatting in 2024 werd het bedrijf geschat op $ 75 miljoen, een stijging van 275% ten opzichte van de vorige schatting van $ 20 miljoen.
HaemaLogiX
HaemaLogiX, een biotechbedrijf dat behandelingen ontwikkelt voor multipel myeloom, zal in 2025 zijn intrede doen op de ASX. Het bedrijf heeft in april 2025 nog geen officiële bedrijfswaarde vrijgegeven, maar er blijft veel belangstelling onder beleggers.
Virgin Australia
Virgin Australia richt zich op een terugkeer naar de aandelenmarkt, met een eventuele beursgang onder leiding van Bain Capital. Nadat de luchtvaartmaatschappij in 2020 uit de onderbewindstelling raakte door een overname ter waarde van $ 2,5 miljard, heeft ze haar plannen voor een nieuwe beursgang hervat - hoewel er nog geen formele datum is bevestigd.
De meest interessante aanstaande beursgangen in Zuid-Amerika
De beurzen in Latijns-Amerika krijgen steeds meer vaart en verschillende grote bedrijven bereiden zich voor op een beursgang. Deze beursgangen onderstrepen de groeiende invloed van de regio op het gebied van financiële diensten, cryptocurrency en betalingsoplossingen. Hierna volgt een gedetailleerd overzicht van de belangrijkste geplande beursgangen in LATAM, uitgaande van de meest actuele informatie per 5 april 2025.
|
Bedrijf
|
Sector
|
Geschatte waarde (jaar)
|
Verwacht
|
Ualá
|
Financiële diensten
|
$ 2,75 miljard (2024)
|
2026
|
Grupo Aeroméxico
|
Luchtvaart
|
N.V.T.
|
2025
|
Citibanamex
|
Bankieren
|
N.V.T.
|
2026
Ualá
Ualá is razendsnel uitgegroeid tot een van de grootste startups van Argentinië en telt meer dan 8 miljoen gebruikers in heel Latijns-Amerika. Het uitgebreide financiële ecosysteem van Ualá omvat kaartuitgiften en betaaldiensten, en werd in maart 2025 mogelijk gemaakt door een Serie E-investeringsronde van $366 miljoen onder leiding van Allianz X en TelevisaUnivision. Ualá wil in 2026 of later naar de beurs gaan, hoewel de officiële bevestiging nog op zich laat wachten.
Grupo Aeroméxico
Grupo Aeroméxico, de grootste luchtvaartmaatschappij van Mexico, is van plan om naar de New York Stock Exchange (NYSE) te gaan om daar ongeveer $300 miljoen op te halen. De luchtvaartmaatschappij, die in 2022 faillissementsbescherming verkreeg, wil profiteren van haar herstel en groeipotentieel. Het aanbod omvat American Depositary Shares (ADS's) en wordt geleid door Apollo Global Management en andere aandeelhouders.
Citibanamex
Citigroup onderzoekt een mogelijke beursnotering van haar Mexicaanse dochterbank, Citibanamex, in het kader van haar bredere strategie om zich terug te trekken uit de consumentenbankactiviteiten in Mexico. Aanvankelijk werd er gemikt op een beursgang in 2025, maar door moeilijkheden met de regelgeving en de marktsituatie kan de beursgang mogelijk uitlopen tot 2026. Citibanamex zou over een periode van twee jaar in schijven kunnen worden aangeboden totdat Citigroup zich volledig terugtrekt uit de entiteit.
De meest interessante aanstaande beursgangen in Europa
Het Europese beurslandschap omvat diverse grote beursgangen in sectoren als fintech, cloud computing, bankieren en beveiliging - een weerspiegeling van de diverse economische structuur van het continent.
|
Bedrijf
|
Sector
|
Geschatte waarde (jaar)
|
Verwacht
|
Verisure
|
Beveiligingssystemen
|
€ 20-30 miljard (2025)
|
2025-2026
|
Northern Data (Ardent, Taiga)
|
HPC-, cloud- & AI-systemen
|
$ 10-16 miljard (2025)
|
2025
|
Novobanco
|
Bankieren
|
€ 5,5-7 miljard (2025)
|
2025
|
Bitpanda
|
Cryptobeurs
|
$ 4,1 miljard (2021)
|
2025
|
Klarna
|
'BNPL'-diensten
|
$ 15 miljard (2025)
|
N.t.b.
Verisure
Verisure, gefinancierd door de participatiemaatschappij Hellman & Friedman, is producent van woningbeveiligingssystemen in Europa en Latijns-Amerika. Deze beursgang zou, met een potentiële beurswaarde van € 30 miljard, een van de grootste van de afgelopen jaren in Europa kunnen zijn.
Northern Data (Ardent en Taiga)
Northern Data, een Duits techbedrijf dat zich specialiseert in high-performance computing-, cloud- en AI-systemen, plant een dubbele beursnotering in Europa en de VS. om te profiteren van de wereldwijde vraag naar investeringen in technologie. Het bedrijf overweegt bovendien om zijn datacenterafdeling Ardent en clouddivisie Taiga naar de beurs te brengen op de NASDAQ.
Novobanco
Novobanco, de op drie na grootste bank van Portugal, heeft zich met succes hersteld sinds de teloorgang van haar voorganger, Banco Espírito Santo. CEO Mark Bourke heeft zijn werknemers laten weten dat de beursgang “aan het eind van het tweede kwartaal of het eind van het derde kwartaal van dit jaar” zou kunnen plaatsvinden, al naargelang de marktomstandigheden.
Bitpanda
Bitpanda, de Oostenrijkse cryptobeurs en broker, overweegt een beursgang in het kader van zijn bredere groeistrategie. De waarde van het bedrijf zou ongeveer $ 4 miljard kunnen bedragen. Bitpanda wil haar Europese aanwezigheid versterken en tegelijkertijd wereldwijd uitbreiden.
Klarna
Zweedse ‘buy now, pay later’-gigant (BNPL) Klarna heeft onlangs zijn plannen voor een beursgang opgeschort vanwege de volatiliteit op de internationale markten die veroorzaakt werd door de ingrijpende importheffingen van de Amerikaanse president Trump. Het bedrijf was van plan om in april 2025 naar de New York Stock Exchange te gaan met een beurswaarde van $ 15 miljard, maar besloot dit uit te stellen vanwege de ongunstige economische omstandigheden.
Lees meer over de potentiële beursgang van Klarna in onze handelsgids voor de beursgang van Klarna.
Post-IPO aandelen die u nu al kunt verhandelen
Hoewel handelaren geen IPO-aandelen kunnen kopen via CFD's, kunnen ze wel speculeren aandelen die onlangs naar de beurs zijn gegaan.
Veel van 's werelds grootste beursgenoteerde bedrijven begonnen hun beursavontuur met een IPO, zoals bijvoorbeeld de 'Magnificent 7' - met daarin Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Meta, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia en Tesla. Samen vertegenwoordigen de Magnificent 7-aandelen meer dan 30% van de totale marktkapitalisatie in de US 500, en bijna 60% in de US Tech 100.
Lees meer over Magnificent 7-aandelen in onze handelsgids voor de Magnificent 7.
Hier zijn nog enkele grote post-IPO-aandelen:
-
Alibaba: De Chinese e-commercegigant werd in 2014 genoteerd aan de NYSE met de grootste Amerikaanse beursgang ooit. ooit. Tegenwoordig bedraagt de beurswaarde van Alibaba meer dan 2,4 biljoen HKD.
-
Meta Platforms: De sociale mediagigant, die voorheen bekend stond als Facebook, ging in 2012 naar de beurs. Sindsdien is Meta uitgebreid naar AI, VR en digitale reclame, met een marktkapitalisatie van meer dan $ 1,5 biljoen.
-
Visa: Deze wereldwijde betalingsgigant verscheen in 2008 voor het eerst op de NYSE. Visa heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 650 miljard en blijft een leider in internationale transacties.
-
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company: TSMC ging in 1994 naar de beurs. De grootste halfgeleiderfabrikant ter wereld levert aan bedrijven als Nvidia en Apple - en heeft een marktkapitalisatie van meer dan 25 biljoen TWD.
-
Snowflake: Een cloudbedrijf voor dataopslag dat in 2020 zijn debuut op de beurs maakte. Snowflake heeft een marktkapitalisatie van meer dan $ 50 miljard en won na de beursgang aan populariteit door de stijgende vraag naar cloud computing-systemen.
De marktkapitalisaties in dit artikel zijn correct op basis van hun meest recente schattingen, en kunnen veranderen op basis van de evoluerende omstandigheden en de prestaties van de individuele bedrijven.
Hoe vindt u de 'beste' beursgangen op de markt?
Om de 'beste' beursgangen te vinden, moet u een reeks indicatoren evalueren die verder gaan dan de verwachte hype of de beurswaarde, zoals de financiële cijfers, de marktpositie en de bredere economische context.
Combineer fundamentele analyse met kennis van de huidige macro-economische omstandigheden, zoals het beleid van de centrale banken of inflatiecijfers. Deze kunnen namelijk gevolgen hebben voor de algemene IPO-activiteit.
Bedrijfswaarde voor de beursgang en omzet
Om te bepalen welke beursgangen veel potentie hebben, moet u verschillende criteria evalueren. In plaats van alleen te kijken naar de bedrijfswaarde of de populariteit van de sector, kijken handelaren vaak naar een combinatie van financiële indicatoren, marktomstandigheden en publieke informatie om de potentiële risico's en kansen van een beursgang te bepalen. Dit zijn enkele factoren waarmee u rekening moet houden:
Winstgevendheid
Sommige bedrijven die naar de beurs gaan zijn nog niet winstgevend. In dergelijke gevallen kijken handelaren vaak naar brutomarges, de cash burn rate en EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation)-prognoses om de levensvatbaarheid te beoordelen. Een duidelijk uitgestippeld traject naar winstgevendheid, ondersteund door een consistente inkomstengroei, wordt vaak als gunstiger beschouwd.
Trends in de sector en timing
Het tijdstip van een beursgang ten opzichte van het bredere marktsentiment kan grote gevolgen hebben voor de prestaties. Zo zullen beursgangen in de tech- of fintechsector meer aanslaan tijdens perioden waarin de sector groeit, terwijl defensieve sectoren de voorkeur genieten tijdens perioden van laagconjunctuur. Handelaren kijken vaak naar de sectorindexen of ETF-prestaties als contextuele indicatoren.
Lock-up perioden en voorkennis
Lock-up perioden na een beursgang verhinderen dat personen met voorkennis hun aandelen gedurende een bepaalde tijd verkopen, meestal tussen 90 en 180 dagen, hoewel dit per beurs of rechtsgebied kan verschillen. Naderende vervaldata kunnen tot verkoopdruk leiden. Handelaren moeten, afhankelijk van het rechtsgebied waarin het bedrijf wordt genoteerd, regelmatig de officiële documenten of prospectussen van het bedrijf doornemen om meer te weten te komen over de lock-upstructuren van het bedrijf en het aantal aandelen dat in handen is van ingewijden.
Steun van investeerders en kredietverstrekkers
De aanwezigheid van institutionele beleggers of gerenommeerde kredietverstrekkers (zoals Goldman Sachs of Morgan Stanley) kan de geloofwaardigheid versterken. Handelaren gebruiken dit soms als een indicatie van interne due diligence en vraagverwachtingen.
Regelgeving en rechtsgebied
Voor bedrijven in sectoren zoals financiën, gezondheidszorg of kunstmatige intelligentie (AI), kan de naleving van de regelgeving een grote invloed hebben op de geschiktheid voor een beursgang en de eventuele risico's na een beursgang. Ook de gekozen beurs (bijv. NASDAQ Stock Market, NYSE of LSE) kan de liquiditeit, handelstijden en toegankelijkheid voor in het VK gevestigde handelaren en institutionele beleggers beïnvloeden.
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Hoe u beursgangen koopt en verkoopt met CFD's
Hieronder leest u wat u moet doen om IPO-aandelen te verhandelen nadat ze naar de beurs zijn gegaan.
- Wacht op de beursgangDeelname aan een beursgang is meestal beperkt tot specifieke beleggers - kleine handelaren kunnen via CFD's handelen zodra het aandeel op de beurs komt.
- Kies het gewenste aandeelKrijg toegang tot duizenden aandelen op ons platform en beslis of u long (kopen) of short (verkopen) gaat met CFD's.
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*Stop-losses zijn mogelijk niet gegarandeerd.
Veelgestelde vragen
Hoe koopt u aanstaande beursgangen?
De toegang van particulieren tot IPO-aandelen voordat een bedrijf naar de beurs gaat, is meestal beperkt tot institutionele beleggers of beleggers die toegang hebben via specifieke makelaars of beleggingsplatforms. Zodra een bedrijf echter op de beurs komt, worden de aandelen beschikbaar voor de handel op de secundaire markt. Handelaren kunnen vervolgens speculeren op de koersbewegingen door middel van contracts for difference (CFD's). De informatie over een eventuele deelname aan een beursgang staat meestal vermeld in de prospectus van het bedrijf.
Wat zijn de meest interessante aanstaande beursgangen?
Het is niet mogelijk om met één enkele maatstaf te bepalen wat de meest interessante beursgangen zijn. De resultaten kunnen namelijk variëren op basis van de sector, de timing van de beursgang en het beleggerssentiment. Toch zijn er enkele opmerkelijke beursgangen in aantocht, zoals bijvoorbeeld die van Stripe, Revolut, CoreWeave en Shein. Deze krijgen veel aandacht van analisten vanwege hun omvang, groeivooruitzichten en relevantie voor de markt. Handelaren moeten elke beursnotering evalueren aan de hand van diverse financiële factoren, sectortrends en macro-economische indicatoren voordat ze handelsbeslissingen nemen.
Hoe handelt u in aanstaande beursgangen?
Aanstaande beursgangen kunnen niet verhandeld worden vóór de eigenlijke datum van notering. Zodra het bedrijf genoteerd is, kunnen handelaren speculeren op de koers met behulp van CFD's. Hiermee kan men long- of shortposities innemen zonder de onderliggende aandelen daadwerkelijk in bezit te nemen. De handel in CFD's biedt handelaren de mogelijkheid om blootgesteld te worden aan nieuwe beursgenoteerde bedrijven en zorgt tegelijkertijd voor maximale flexibiliteit, zowel in strategie als in uitvoering. Vooral tijdens de eerste dagen na de beursgang is het cruciaal om de liquiditeit en volatiliteit goed in de gaten te houden.
Hoe snel kan ik IPO-aandelen kopen en verkopen?
CFD-handelaren hebben meestal toegang tot IPO-aandelen vanaf de eerste dag dat ze op een beurs verhandeld worden. De precieze timing is afhankelijk van het tijdstip waarop de aandelen beschikbaar worden gemaakt op uw handelsplatform. In de meeste gevallen worden IPO-aandelen pas beschikbaar tijdens de gebruikelijke handelstijden, hoewel dit kan variëren per effectenmakelaar en regio.