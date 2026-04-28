Negozia Wilmar Intl - F34sg CFD

Su Wilmar Intl

Wilmar International Limited è una società con sede a Singapore che si occupa di holding di investimento e di fornitura di servizi di gestione. I segmenti dell'azienda comprendono Prodotti alimentari, Prodotti per mangimi e industriali, Piantagione e macinazione dello zucchero e Altri. Il segmento Prodotti alimentari comprende la lavorazione, il marchio e la distribuzione di una gamma di prodotti alimentari commestibili, tra cui olio vegetale prodotto da palma e semi oleosi, zucchero, farina, riso, pasta, grassi speciali, snack, prodotti da forno e caseari. Il segmento dei mangimi e dei prodotti industriali comprende la lavorazione, la commercializzazione e la distribuzione di prodotti, tra cui mangimi per animali, prodotti non commestibili di palma e laurici, materie prime agricole, prodotti oleochimici, gasolio e biodiesel. Il segmento Piantagione e macinazione dello zucchero comprende le attività di piantagione di palme da olio e di macinazione dello zucchero, che includono la coltivazione e la macinazione di olio di palma e canna da zucchero. Il segmento Altri comprende servizi logistici e portuali e attività di investimento.

Il prezzo attuale dell'azione Wilmar Intl è di 3.85 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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