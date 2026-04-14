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Su Weibo Corporation
Weibo Corp è una società con sede in Cina che si occupa principalmente di pubblicità sui social media. L'azienda opera in due segmenti. Il segmento Pubblicità e marketing fornisce principalmente una gamma completa di soluzioni pubblicitarie personalizzate e di marketing. Il segmento Servizi a valore aggiunto fornisce principalmente servizi quali servizi di iscrizione a piattaforme sociali, giochi online, trasmissioni in diretta, e-commerce sociale e altri. Il prodotto principale della Società è la piattaforma sociale Weibo.
Il prezzo attuale dell'azione Weibo Corporation è di 9.1 USD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.
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