Negozia Wee Hur - E3Bsg CFD

Su Wee Hur

Wee Hur Holdings Ltd. è una holding di investimento con sede a Singapore. La Società, attraverso le sue controllate, è impegnata nella costruzione di edifici, dormitori per lavoratori, sviluppo immobiliare, alloggi per studenti appositamente costruiti (PBSA), servizi di gestione di fondi e leasing di beni immateriali non finanziari, quali brevetti, marchi e nomi di marchi. L'azienda opera attraverso sette segmenti: costruzione di edifici, dormitori per lavoratori, sviluppo immobiliare, società, PBSA, gestione di fondi e gestione di PBSA. Il segmento della costruzione di edifici si occupa della costruzione di immobili residenziali e commerciali. Il segmento dei dormitori per lavoratori si occupa della costruzione e della gestione di dormitori per lavoratori stranieri e della locazione di immobili ad uso ufficio e commerciale. Il segmento dello sviluppo immobiliare comprende l'attività di sviluppo e vendita di immobili residenziali e industriali a Singapore e l'attività di sviluppo e vendita di immobili a uso misto in Australia.

Il prezzo attuale dell'azione Wee Hur è di 0.7192 SGD. Il grafico del titolo permette agli investitori di comprendere meglio la performance e il prezzo dell'azione aiutandoli a prendere decisioni informate nel trading di azioni e CFD.

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